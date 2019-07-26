سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

سرقة مقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه.. الحكومة ترد

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
متحف نجيب محفوظ
متحف نجيب محفوظ
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن سرقة عدد من المقتنيات التي أهدتها أسرة نجيب محفوظ لوزارة الثقافة، لوضعها في متحف الأديب الراحل عقب افتتاحه. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام إلى بالتواصل مع وزارة الثقافة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول سرقة عدد من مُقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه، وأن كافة المقتنيات المعروضة كما هى بالمتحف، حيث تخضع لإجراءات أمنية مُشددةً، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن إنشاء هذا المتحف جاء تقديرا من الدولة للأديب العالمي نجيب محفوظ، واستجابةً لدعوات العديد من المُثقفين بضرورة إنشاء متحف يضم مُقتنياته الخاصة، ويخلد ذكراه على مر العصور، مُشيرةً إلى أن اختيار مكان المتحف في منطقة تكية أبو الدهب، جاء نظرًا لقربها من المنزل الذى وُلد فيه نجيب محفوظ بحي
اقرأ المزيد
رئاسة-مجلس-الوزراء

حذف عشوائي من بطاقات التموين.. الحكومة تنفي 10 شائعات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية وإغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعا إلكترونيا لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني وعدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها واستخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن، ما أدى لاختفائها من المستشفيات.
استاد-القاهرة‎ (3)

إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على المباريات الدولية.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول قيام الوزارة بإغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط. وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يجري الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد استعدادا لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة

هل تُغلق الدولة المواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعا إلكترونياً لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن الإغلاق النهائي للمواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيداً للنفقات.
تقديم-فى مكتب-التنسيق (2)

حقيقة إلغاء تعديل الرغبات في التنسيق لطلاب الثانوية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها. وأشار المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، إلى أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها، وأنه يسمح للطالب بتعديل رغباته أكثر من مرة ويتم التنسيق وفقاً لآخر تعديل قام به قبل انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الرغبات.
اقرأ المزيد من الأخبار
موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

داخلي وأقاليم.. تعريفة الأجرة الجديدة في الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة، تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بنسبة زيادة تراوحت بين 10% إلى 15%، عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، مؤكدا أن اللجنة التى تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة لمتابعة الالتزام بالتعريفات المحددة، بحضور ممثلى الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة.
التكسي-الابيض

تعريفة التاكسي الأبيض بعد زيادة أسعار البنزين

أعلن محافظة القاهرة التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض بد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ الإقليم، إذ حدد سعر الزيادة في فتح العداد جنيها واحدا لتصبح 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، بالإضافة إلى 50 قرشا لكل كيلو متر، فيما أصبحت تعريقة ساعة الانتظار الأولى 17 جنيها، ثم 8 جنيهات لكل ساعة، أما فيما يخص تعريفة النقل العام داخل محافظة القاهرة، فارتفعت جنيها واحدا لكل الخطوط، لتصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، و5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، و4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.
مصطفى-مدبولى

بإجمالي 1021.. الحكومة تقنن أوضاع 127 كنيسة جديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 7-4-2019 في ما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، اليوم، على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا.
ميليشيات-فى-ليبيا

تقرير طبي يكشف حقيقة «مجزرة ميليشيات طرابلس»

كشف تقرير طبيب شرعي مزيدا من تفاصيل المجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات طرابلس، المدعومة من حكومة السراج، بحق جرحى جنود الجيش الوطني الليبي في مدينة غريان، جنوب العاصمة الليبية. ووفقا لـ"سكاي نيوز" أظهر التقرير مقتل الجنود نتيجة إطلاق الرصاص على رؤوسهم وصدورهم من "مسافة صفر"، مما يؤكد نية الميليشيات المبيتة لتصفية هؤلاء الذين كانوا على أسرة العلاج في أحد مستشفيات غريان. وقبل أيام قُتل 40 جريحا من عناصر الجيش الليبي في غريان، على يد عناصر من ميليشيات طرابلس التي اقتحمت أحد مستشفيات المدينة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org