إلغاء احتفالات «عيد الإسكندرية» حدادًا على رئيس تونس

تحرير:محمد مجلي ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

الرئيس التونسي

أعلنت محافظة الإسكندرية إلغاء احتفالات العيد القومي السابع والستين فى المحافظة، والمقرر له اليوم الجمعة، بالتزامن مع ذكرى خروج الملك فاروق من مصر على متن يخت المحروسة من القاعدة البحرية فى رأس التين؛ وذلك حدادًا على وفاة الرئيس التونسي قايد السبسي، أمس الخميس، عن عمر يناهز 93 عاما، على أثر وعكة صحية ألمّت به مؤخرا عقب مغادرته المستشفى العسكري بتونس، حيث توفي في مقر إقامته بقرطاج، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا السبت. وذلك بحسب القيادة السياسية فى تونس.

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إنه تم إلغاء الاحتفالات بالعيد القومي عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حالة الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام، على الرئيس التونسي الراحل، ناعيا الرئيس قايد السبسي. كانت محافظة الإسكندرية وضعت برنامجا خاصا للاحتفال بالعيد القومي