إصابة 12 شخصا بينهم 4 أطفال في حادثي تصادم ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

صورة أرشيفية

أصيب 12 شخصا، بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادثين متفرقين، أولهما انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق (منشأة الحاج- إهناسيا) غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، والحادث الآخر نتيجة تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.

وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعتين، وتبين أن المصابين في الحادث الأول هم "ريهام صلاح الدين قرني، 42 سنة، محمد محمود محمد، 35 سنة، محمود محمد، 40 سنة". كما تم نقل كل من "رويدا ماهر شعبان، 7 سنوات، ماهر شعبان كامل، 50 سنة، زياد ماهر شعبان، 12 سنة"، إلى قسم الاستقبال بمستشفى