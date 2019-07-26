جريمة

إصابة 12 شخصا بينهم 4 أطفال في حادثي تصادم ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 12 شخصا، بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادثين متفرقين، أولهما انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق (منشأة الحاج- إهناسيا) غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، والحادث الآخر نتيجة تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعتين، وتبين أن المصابين في الحادث الأول هم "ريهام صلاح الدين قرني، 42 سنة، محمد محمود محمد، 35 سنة، محمود محمد، 40 سنة". كما تم نقل كل من "رويدا ماهر شعبان، 7 سنوات، ماهر شعبان كامل، 50 سنة، زياد ماهر شعبان، 12 سنة"، إلى قسم الاستقبال بمستشفى
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الانتحار شنقا - أرشيفية

بسبب التنسيق.. انتحار طالب ثانوي في الدقهلية

أقدم طالب بالثانوية العامة من أجا في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على إنهاء حياته والانتحار شنقا داخل غرفته، لفشله في دخوله الكلية التي يرغب فيها، نظرا لارتفاع التنسيق هذا العام، بينما مجموعه لا يزيد على 87%، ما تسبب في دخوله في حالة نفسية سيئة، فضلا عن تأنيب أهله له. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من قسم الشرطة بوصول "محمود. ا. ح- 18 عاما"، من إحدى قرى المركز، جثة هامدة إلى مستشفى أجا المركزي، وبرقبته آثار اختناق.
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إصابة 13 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

أصيب 13 عاملا زراعيا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق (مصر- إسكندرية) الصحراوي، اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون، حيث اختلت عجلة القيادة فى يد السائق بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب فى انقلاب السيارة على جانب الطريق، وتم نقل المصابين بمشاركة 6 سيارات إسعاف، إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث.
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الشرطة في رحلة إعادة المظهر الحضاري لمدينة 6 أكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين.
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مرور الجيزة تتصدى للمواقف العشوائية بحملات مكبرة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 950 مخالفة انتظار خاطئ، و400 مخالفة متنوعة.
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إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على زراعي البحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، على أثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل بنطاق قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب قطع الموتوسيكل الطريق من فتحة عشوائية، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث تصادم.
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إصابة 26 شخصًا في انقلاب سيارتين بالمنيا

أصيب 26 شخصًا، بينهم 11 من عمال المزارع، إثر وقوع حادثي انقلاب سيارتين ربع نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، اليوم الخميس، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيل آثار الحادثيين، وجرى تسيير حركة المرور. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادثين منفصلين على الطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا.
انقلاب ميكروباص

3 قتلى و9 مصابين في «انقلاب ميكروباص» ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وعلى الفور هرعت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة أشخاص هبة حسنين همام اسماعيل 36 سنة، ومقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، حسين محمد اسماعيل 37 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط 37 سنة، محمد حسين عبد الوارث 49 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط وتم ايداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.
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4 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب طبيب وطبية وطفليهما، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - بني سويف عند الكيلو 60 اتجاه الزعفرانة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - بني سويف عند الكيلو 60 اتجاه الزعفرانة وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث. بالفحص، تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.
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