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استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن.. الزراعة ترد

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
سوق الدواجن
سوق الدواجن
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجددا ما تردد من أنباء حول استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن، ما أدى لاختفائها من المستشفيات ومراكز تنظيم الأسرة، وبالرغم من نفي تلك الشائعة سابقا، إلا أنه لوحظ إعادة تداول تلك الشائعة مرة أخرى، ما دفع المركز للتواصل مجددا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع. وذكر المركز، أن وزارة الزراعة أكدت عدم استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن على الإطلاق، وأن جميع المزارع بكافة محافظات الجمهورية مُلتزمة بتطبيق أساليب التربية الصحية السليمة للدواجن؛ حرصا على صحة وسلامة المواطن.
وأوضحت الوزارة قيامها بحملات رقابية مكثفة على مزارع الدواجن، وذلك لمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية اللازمة، كذلك مراجعة التراخيص وتوافر الشهادات الصحية اللازمة لمزاولة هذا النشاط، ومراجعة طرق الذبح والتخزين والحفظ والتخلص الآمن من النفايات.وأشارت إلى جهودها في رفع القدرة الإنتاجية للدواجن البلدية
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رئاسة-مجلس-الوزراء

حذف عشوائي من بطاقات التموين.. الحكومة تنفي 10 شائعات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية وإغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعا إلكترونيا لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني وعدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها واستخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن، ما أدى لاختفائها من المستشفيات.
استاد-القاهرة‎ (3)

إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على المباريات الدولية.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول قيام الوزارة بإغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط. وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يجري الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد استعدادا لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة

هل تُغلق الدولة المواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعا إلكترونياً لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن الإغلاق النهائي للمواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيداً للنفقات.
تقديم-فى مكتب-التنسيق (2)

حقيقة إلغاء تعديل الرغبات في التنسيق لطلاب الثانوية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها. وأشار المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، إلى أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها، وأنه يسمح للطالب بتعديل رغباته أكثر من مرة ويتم التنسيق وفقاً لآخر تعديل قام به قبل انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الرغبات.
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مجلس-النواب

بسبب «سن المعاش».. هل يرفض البرلمان قانون الحكومة؟

توافق في الآراء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان في ما يخص القانون الجديد الخاص بالتأمينات والمعاشات، ولكن هذا التوافق لم يكن تاما على كل النقاط المتعلقة بمشروع القانون، واختلف النواب مع المادة الخاصة برفع سن المعاش من 60 إلى 65 سنة تدريجيا. ونصت المادة الخاصة بسن المعاش في مشروع القانون على رفع سن المعاش؛ لمعالجة العجز المالى والإكتواري فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.
اكمل-قرطام (2)

«قرطام» يسأل الحكومة عن أسباب تكرار حرائق وسط البلد

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء التنمية المحلية، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، بشأن الحرائق المتكررة في منطقة وسط القاهرة. وقال «قرطام» إن أسباب تكرار الحرائق بمنطقة وسط القاهرة معروفة، لافتا إلى أن آخر هذه الحوادث هو حريق بشارع سوق الخضار المتفرع من شارع محمد على بالعتبة في حى الموسكى، وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات نتيجة تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، فإن الخسائر المادية بلغت نحو 25 مليون جنيه.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المعلمون المؤقتون».. أزمة تقترب من الحل

وسط حالة من الترقب ينتظر عدد من شباب الخريجين، إعلان وزارة التربية والتعليم عن المسابقة الجديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، من أجل سد العجز في بعض التخصصات الدراسية، خاصة بعد اجتماع اللجنة المشكلة من الوزارة لبحث مشكلات المعلمين، والتى أوصت بضرورة الاستعانة بمن انتهى تعاقده من أصحاب العقود المؤقتة، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن المعلمين المقبولين خلال المسابقات السابقة، وهل تتجه الحكومة لحل أزمة هؤلاء الشباب الذين استخرجوا أوراقا رسمية وشهادات تربوية وصحية وصحيفة حالة جنائية وغيرها من الأوراق.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

الفئات والشروط.. قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة

قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بالقانون، والحافز الشهري للموظفين والعاملين بمؤسسات الدولة المصرية، مؤكدًا أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون أول يوليو 2019 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019.
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