استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن.. الزراعة ترد

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

سوق الدواجن

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجددا ما تردد من أنباء حول استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن، ما أدى لاختفائها من المستشفيات ومراكز تنظيم الأسرة، وبالرغم من نفي تلك الشائعة سابقا، إلا أنه لوحظ إعادة تداول تلك الشائعة مرة أخرى، ما دفع المركز للتواصل مجددا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع. وذكر المركز، أن وزارة الزراعة أكدت عدم استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن على الإطلاق، وأن جميع المزارع بكافة محافظات الجمهورية مُلتزمة بتطبيق أساليب التربية الصحية السليمة للدواجن؛ حرصا على صحة وسلامة المواطن.

وأوضحت الوزارة قيامها بحملات رقابية مكثفة على مزارع الدواجن، وذلك لمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية اللازمة، كذلك مراجعة التراخيص وتوافر الشهادات الصحية اللازمة لمزاولة هذا النشاط، ومراجعة طرق الذبح والتخزين والحفظ والتخلص الآمن من النفايات.وأشارت إلى جهودها في رفع القدرة الإنتاجية للدواجن البلدية