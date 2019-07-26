إصابة 13 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

صورة أرشيفية

أصيب 13 عاملا زراعيا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق (مصر- إسكندرية) الصحراوي، اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون، حيث اختلت عجلة القيادة فى يد السائق بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب فى انقلاب السيارة على جانب الطريق، وتم نقل المصابين بمشاركة 6 سيارات إسعاف، إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية. وانتقل ضباط المباحث بالمركز وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة،