جريمة

إصابة 13 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 13 عاملا زراعيا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق (مصر- إسكندرية) الصحراوي، اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون، حيث اختلت عجلة القيادة فى يد السائق بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب فى انقلاب السيارة على جانب الطريق، وتم نقل المصابين بمشاركة 6 سيارات إسعاف، إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث.
تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية. وانتقل ضباط المباحث بالمركز وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة،
اقرأ المزيد
الانتحار شنقا - أرشيفية

بسبب التنسيق.. انتحار طالب ثانوي في الدقهلية

أقدم طالب بالثانوية العامة من أجا في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على إنهاء حياته والانتحار شنقا داخل غرفته، لفشله في دخوله الكلية التي يرغب فيها، نظرا لارتفاع التنسيق هذا العام، بينما مجموعه لا يزيد على 87%، ما تسبب في دخوله في حالة نفسية سيئة، فضلا عن تأنيب أهله له. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من قسم الشرطة بوصول "محمود. ا. ح- 18 عاما"، من إحدى قرى المركز، جثة هامدة إلى مستشفى أجا المركزي، وبرقبته آثار اختناق.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (2)

إصابة 12 شخصا بينهم 4 أطفال في حادثي تصادم ببني سويف

أصيب 12 شخصا، بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادثين متفرقين، أولهما انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق (منشأة الحاج- إهناسيا) غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، والحادث الآخر نتيجة تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
إزالة-قاعه-أفراح-تحت-الإنشاء (10)

الشرطة في رحلة إعادة المظهر الحضاري لمدينة 6 أكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين.
اشارة-مرور (4)

مرور الجيزة تتصدى للمواقف العشوائية بحملات مكبرة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 950 مخالفة انتظار خاطئ، و400 مخالفة متنوعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على زراعي البحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، على أثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل بنطاق قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب قطع الموتوسيكل الطريق من فتحة عشوائية، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث تصادم.
تصادم

قتيل ومصابان من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيبت شقيقته وزوجها، اليوم الجمعة، على أثر وقوع حادث تصادم سيارة مع "توك توك" بطريق العشرة آلاف بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء سير السيارة على الطريق، حيث قطع التوك توك الطريق أمامها، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقى العلاج اللازم، والجثة إلى ذات المستشفى. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع الحادث.
انتشال غريق - أرشيفية

مصرع أم وابنتها في انقلاب سيارة بترعة المحمودية

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما غرقًا، اليوم الجمعة، أثر وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة المحمودية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث انقلبت السيارة في الترعة بسبب السرعة الزائدة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بكفر الدوار بقيادة الرائد بهاء الكردى رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية من انتشال الجثتين، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام الشاملة، وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث وانتداب فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثتين وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
إصابة 3 أشخاص (5)

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة بالدقهلية (صور)

شهدت عزبة متري التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بأقفاص العنب في ترعة الساحل، وإصابة 3 أشخاص بكسور متفرقة، إذ اصطدمت في جرار زراعي يسحب مُولد ويسير عكس الاتجاه، واختلت عجلة القيادة من يد السائق، وانقلبت السيارة في الترعة، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية، وهرعت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى شربين العام.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org