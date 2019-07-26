بسبب التنسيق.. انتحار طالب ثانوي في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

صورة أرشيفية

أقدم طالب بالثانوية العامة من أجا في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على إنهاء حياته والانتحار شنقا داخل غرفته، لفشله في دخوله الكلية التي يرغب فيها، نظرا لارتفاع التنسيق هذا العام، بينما مجموعه لا يزيد على 87%، ما تسبب في دخوله في حالة نفسية سيئة، فضلا عن تأنيب أهله له. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من قسم الشرطة بوصول "محمود. ا. ح- 18 عاما"، من إحدى قرى المركز، جثة هامدة إلى مستشفى أجا المركزي، وبرقبته آثار اختناق.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطالب ربط حبلا في سقف غرفته وشنق نفسه به، واكتشفت أسرته الواقعة في أثناء دخول والدته الحجرة. لم تتهم أسرة الطالب أحدا بالتسبب في الوفاة، وأكدوا في محضر الشرطة أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة لحصوله على مجموع أقل من تنسيق العام الحالي للكلية التي كان يرغب