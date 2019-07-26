بعد وفاة السبسي.. تونس مستمرة في مسارها الديمقراطي

أدى محمد الناصر رئيس البرلمان اليمين الدستورية خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب بعد ظهر أمس الخميس بمقر البرلمان التونسي في العاصمة تونس، بعد تلقي شهادة وفاة السبسي

تحرير:أحمد سليمان ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

السبسي والناصر

أثارت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صباح أمس الخميس، حالة من القلق في الأوساط السياسية التونسية، خوفا من وجود حالة من الفراغ الدستوري. وزاد من حدة القلق، الغموض الذي اكتنف مصير الاستحقاقات الانتخابية المقررة في البلاد، حيث كان من المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر المقبل، على أن تقام انتخابات الرئاسة في السابع عشر من نوفمبر. إلا أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، قد أنهى هذا الجدل، بعد أن صرح في وقت سابق أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية ليتوافق والدستور.

حيث نقلت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، عن نبيل بفون رئيس الهيئة قوله إن "التاريخ الأكثر ترجيحا هو 15 سبتمبر المقبل، ولكن هذا الموعد ليس نهائيا". ويأتي تقديم موعد الانتخابات تطبيقا لدستور البلاد، ولتجنب الدخول في أزمة سياسية، من شأنها أن تعطل مسار البلاد الديمقراطي. حيث ينص الدستور التونسي في الفصل الرابع