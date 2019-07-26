سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد وفاة السبسي.. تونس مستمرة في مسارها الديمقراطي

أدى محمد الناصر رئيس البرلمان اليمين الدستورية خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب بعد ظهر أمس الخميس بمقر البرلمان التونسي في العاصمة تونس، بعد تلقي شهادة وفاة السبسي
تحرير:أحمد سليمان ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
السبسي والناصر
السبسي والناصر
أثارت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صباح أمس الخميس، حالة من القلق في الأوساط السياسية التونسية، خوفا من وجود حالة من الفراغ الدستوري. وزاد من حدة القلق، الغموض الذي اكتنف مصير الاستحقاقات الانتخابية المقررة في البلاد، حيث كان من المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر المقبل، على أن تقام انتخابات الرئاسة في السابع عشر من نوفمبر. إلا أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، قد أنهى هذا الجدل، بعد أن صرح في وقت سابق أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية ليتوافق والدستور.
حيث نقلت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، عن نبيل بفون رئيس الهيئة قوله إن "التاريخ الأكثر ترجيحا هو 15 سبتمبر المقبل، ولكن هذا الموعد ليس نهائيا". ويأتي تقديم موعد الانتخابات تطبيقا لدستور البلاد، ولتجنب الدخول في أزمة سياسية، من شأنها أن تعطل مسار البلاد الديمقراطي. حيث ينص الدستور التونسي في الفصل الرابع
اقرأ المزيد
السبسي

نقل جثمان الرئيس التونسي من المستشفى إلى قصر قرطاج

نُقِل جثمان الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، الذي وافته المنية أمس، من المستشفى العسكري بتونس العاصمة إلى قصر قرطاج وسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر كبير للمواطنين. وغادر جثمان الرئيس الراحل المستشفى على متن عربة إسعاف عسكرية موشحة بالعلم الوطني وبإكليل من الزهور، وسط حضور كبير للمواطنين الذين ودعوا رئيس الجمهورية على أنغام النشيد الوطني مرددين عبارات الترحم على روحه.
محمد-الناصر (2)

محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لتونس

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، أن رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر يؤدي بعد قليل اليمين الدستورية رئيسا مؤقتًا للبلاد أمام البرلمان، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس، عن عمرٍ ناهز الثانية والتسعين عامًا. قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس قبل السابع عشر من نوفمبر المقبل. وكان مقررًا أن تُجرى الانتخابات في الموعد المذكور سلفًا، إلا أن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيدفع هيئة الانتخابات لتقديم موعد الانتخابات.
سيف-القذافى

سيف القذافي.. الطفل المتهم في قضية اختفاء الصدر

بعد مرور 41 عاما على قضية اختفاء اللبناني الإمام موسى الصدر، لا تزال تلك القضية تحمل الكثير من الغموض، إذ اختفى الصدر بعد زيارة إلى ليبيا عام 1978. وكان الأمل في الكشف عن ملابسات اختفاء الصدر قد انتعش بعد سقوط النظام الليبي السابق، إلا أن تصريحات عدد من المسؤولين الليبيين الذين عملوا مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لم تضف أي جديد، بل زادت من غموض القضية. تلك القضية عادت إلى الواجهة مرة أخرى بعد أن أصدر محقق عدلي في لبنان مذكرات توقيف غيابية بحق سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل.
الباجى-قايد-السبسى (2)

ماذا قالت صحف العالم عن الرئيس التونسي بعد وفاته؟

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية، وكان حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وتناولت العديد من الصحف العالمية أنباء وفاة الرئيس التونسي، نستعرضها في التقرير التالي.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-الناصر (2)

محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لتونس

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، أن رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر يؤدي بعد قليل اليمين الدستورية رئيسا مؤقتًا للبلاد أمام البرلمان، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس، عن عمرٍ ناهز الثانية والتسعين عامًا. قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس قبل السابع عشر من نوفمبر المقبل. وكان مقررًا أن تُجرى الانتخابات في الموعد المذكور سلفًا، إلا أن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيدفع هيئة الانتخابات لتقديم موعد الانتخابات.
الباجى-قايد-السبسى (2)

ماذا قالت صحف العالم عن الرئيس التونسي بعد وفاته؟

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية، وكان حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وتناولت العديد من الصحف العالمية أنباء وفاة الرئيس التونسي، نستعرضها في التقرير التالي.
محمد-الناصر (1)

«مهندس النظام الاجتماعي».. من رئيس تونس المؤقت؟

بعد الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أصبح منصب الرئيس شاغرا، وبحكم الدستور فإن من سيتولى الحكم بعد وفاة الرئيس هو رئيس مجلس النواب محمد الناصر. وينص الدستور على أنه في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابةً إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ بذلك رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما، وأقصاه تسعون يوما.
الملك سلمان ورئيس تونس

الملك سلمان يتصل هاتفيا بالسبسي: أتمنى لك العافية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنيا له دوام الصحة والعافية، حسب وكالة الأنباء السعودية. وعبّر الرئيس التونسي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيا الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه. وفي أول قرارات للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بعد مغادرته المستشفى العسكري على أثر وعكة صحية، أعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org