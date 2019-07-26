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ميناء السخنة يستقبل أكبر سفينة صب جاف بـ157 ألف طن

تحرير:محمد مصباح ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
ميناء السخنة يستقبل سفينة صب جاف
ميناء السخنة يستقبل سفينة صب جاف
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مواني المنطقة الاقتصادية جاهزة لاستقبال السفن العملاقة بحمولات ضخمة لما تتمتع به مواني المنطقة من استقبال مثل هذه الشحنات، متابعًا أنه يتم تنمية وتطوير المواني الست للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنافس المواني العالمية المجاورة، وتقديم أفضل خدمات بحرية بها ورفع قدرات الكوادر البشرية المحلية بالمواني، بما يتناسب مع متطلبات النقل البحري بالمواصفات العالمية، وأن أهم المواني في المنطقة هو ميناء العين السخنة، حيث يتميز بكونه ميناء تخصصيا يضم سبعة أرصفة.
استقبل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفينة «SEA FORCE» أضخم سفن الصب الجاف بحمولة قدرها 157.206 ألف طن حديد بليت، لصالح كبرى مصانع الحديد العاملة في المنطقة الاقتصادية بميناء العين السخنة صباح اليوم الجمعة. واستقبل الميناء السفينة قادمة من البرازيل ترفع علم دولة مالطا،
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رئاسة-مجلس-الوزراء

حذف عشوائي من بطاقات التموين.. الحكومة تنفي 10 شائعات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية وإغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعا إلكترونيا لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني وعدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها واستخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن، ما أدى لاختفائها من المستشفيات.
وزير-النقل-كامل-الوزير-يتفقد-مشروعات-الميناء-والطرق-بالاسكندرية (1)

وزير النقل يتفقد مشروعات الميناء والطرق بالإسكندرية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددا من المشروعات الهامة فى محافظة الإسكندرية بدأها من داخل الميناء، كما تفقد محور الدخيلة الذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي وجار تسليمه عقب الانتهاء من أعمال الكهرباء. وقال "الوزير" إن هذا المحور يسهم في حل الاختناقات المرورية ونقل حركة المرور من وإلى الميناء والمنطقة الصناعية التي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا حالياً، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات إلى الطريق السريع -الطريق الدولي الساحلي- مباشرةً دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل.
استاد-القاهرة‎ (3)

إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على المباريات الدولية.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول قيام الوزارة بإغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط. وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يجري الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد استعدادا لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة

هل تُغلق الدولة المواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعا إلكترونياً لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن الإغلاق النهائي للمواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيداً للنفقات.
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وزير-النقل-كامل-الوزير-يتفقد-مشروعات-الميناء-والطرق-بالاسكندرية (1)

وزير النقل يتفقد مشروعات الميناء والطرق بالإسكندرية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددا من المشروعات الهامة فى محافظة الإسكندرية بدأها من داخل الميناء، كما تفقد محور الدخيلة الذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي وجار تسليمه عقب الانتهاء من أعمال الكهرباء. وقال "الوزير" إن هذا المحور يسهم في حل الاختناقات المرورية ونقل حركة المرور من وإلى الميناء والمنطقة الصناعية التي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا حالياً، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات إلى الطريق السريع -الطريق الدولي الساحلي- مباشرةً دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل.
الملك فاروق الأول

عيد الإسكندرية القومي.. أشد الأيام حزنا للملك فاروق

أحب الإسكندرية وعشقها وكانت أول مكان يأتى فى باله كلما فكر فى التخلص من الأعباء أو التحرر من المسؤولية، فاهتم بها وشيد أماكن عدة للاستمتاع فيها، أهمها كان المنتزه بما فيه من قصور ملكية "حرملك وسلاملك"، فأنشأ حدائق بمساحات كبيرة للتريض، وأصبحت المحروسة بالنسبة له العشق الأبدى، ولم يكن يدرك أنها أيضا ستكون المكان الذى سيشهد إجباره على ترك مصر، وستكون آخر أرض مصرية تدب عليها قدماه قبل مغادرته البلاد نهائيا إلى أوروبا بعد ثورة يوليو عام 1952، ويصبح يوم رحيل الملك فاروق هو العيد القومى للإسكندرية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تصعد باحتجاز سفينة بريطانية

لا تزال الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت آخر تطورات الأوضاع في كل من الجزائر واليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن إقدام إيران على احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في حين نقلت شبكة "سي. إن. إن" عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، أن إيران سيطرت بالفعل على ناقلة نفطية ثانية ترفع علم ليبيريا. وقالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن الناقلة وأنها تقيم الوضع، وعقدت لجنة الطوارئ ببريطانيا اجتماعا لبحث ذلك.
خط-بحري-مع ايطاليا-قنصوة يستوعب- 124 ألف سائح (5)

محافظ الإسكندرية يناقش تدشين خط بحري مع إيطاليا

أجرى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اتفاقا مع بيير لوييجي رئيس هيئة ميناءي كتانايا وأوجوستو المطلتين على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية بإيطاليا، على تعيين نقاط اتصال دائمة بين الجانبين لاستكمال وإجراء الدراسات لبحث إمكانيات تنفيذ أطر التعاون المطروحة. وتناول محافظ الأسكندرية مع رئيس الميناء فرص تدشين خط بحري لنقل الركاب والبضائع بما يحقق استفادة من عدد الركاب الذي يبلغ 124 ألف سائح سنوياً فى المتوسط، وحجم التجارة المنقولة بحرا عبر الميناءين الإيطاليين والبالغة 34 طن مليون سنوياً.
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