ميناء السخنة يستقبل أكبر سفينة صب جاف بـ157 ألف طن

تحرير:محمد مصباح ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

ميناء السخنة يستقبل سفينة صب جاف

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مواني المنطقة الاقتصادية جاهزة لاستقبال السفن العملاقة بحمولات ضخمة لما تتمتع به مواني المنطقة من استقبال مثل هذه الشحنات، متابعًا أنه يتم تنمية وتطوير المواني الست للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنافس المواني العالمية المجاورة، وتقديم أفضل خدمات بحرية بها ورفع قدرات الكوادر البشرية المحلية بالمواني، بما يتناسب مع متطلبات النقل البحري بالمواصفات العالمية، وأن أهم المواني في المنطقة هو ميناء العين السخنة، حيث يتميز بكونه ميناء تخصصيا يضم سبعة أرصفة.

استقبل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفينة «SEA FORCE» أضخم سفن الصب الجاف بحمولة قدرها 157.206 ألف طن حديد بليت، لصالح كبرى مصانع الحديد العاملة في المنطقة الاقتصادية بميناء العين السخنة صباح اليوم الجمعة. واستقبل الميناء السفينة قادمة من البرازيل ترفع علم دولة مالطا،