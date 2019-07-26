إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على المباريات الدولية.. الحكومة ترد

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

استاد القاهرة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول قيام الوزارة بإغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط. وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يجري الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد استعدادا لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية.

وأضافت، أنه ستتم إزالة الطبقة الزرقاء التي قد سبق وضعها بناءً على كود الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وسيتم وضع طبقة الترتان وتخطيطها وهي التي يقام عليها منافسات ألعاب القوى، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بتطوير الاستاد للحفاظ على الصورة الحضارية التي ظهر بها أثناء استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتي