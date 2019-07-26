رياضة

يوفنتوس يرفض عرض توتنهام الأول لضم ديبالا

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
باولو ديبالا
باولو ديبالا
يبحث توتنهام عن تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة في الشق الهجومي، وتقدم السبيرز بعرض إلى يوفنتوس لضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، حيث يرغب مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو في العمل مع مواطنه، ولا يمانع السيدة العجوز رحيل النجم الأرجنتيني في حال تلقى الفريق العرض المناسب لقيمته، وهو ما فشل فيه توتنهام حسبما نقلت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، حيث رفضت إدارة السيدة العجوز العرض الأول المقدم من توتنهام لضم باولو ديبالا مقابل 50 مليون يورو.
وتعرف إدارة يوفنتوس جيدا القوة الاقتصادية التي يتمتع بها نادي توتنهام، وترى إدارة السيدة العجوز أنها لن توافق على رحيل النجم الأرجنتيني بأقل من 90 مليون يورو. وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، ربما ينتهي الأمر بتوتنهام بالموافقة على طلبات يوفنتوس المادية، للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني. ويتوجب
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برشلونة

رسميا.. رحيل المدير الرياضي لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن رحيل بيب سيجورا، المدير الرياضي بالنادي، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق حول إنهاء العقد بالتراضي، وذكر برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن النادي وجوسيب سيجورا توصلا إلى اتفاق حول إنهاء العقد، بعد عامين فقط من تعيينه مديرًا رياضيا جديدًا للنادي في يوليو 2017، وحرص برشلونة على توجيه الشكر لبيب سيجورا لالتزامه وتفانيه في العمل خلال فترة وجوده في البلوجرانا، متمنيا له الكثير من النجاح والتوفيق في المستقبل.
لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

كومان يتمنى انتقال نجم مانشستر سيتي إلى بايرن

أعرب الفرنسي كينجسلي كومان، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن أمله في انتقال اللاعب الألماني الدولي ليروا ساني إلى صفوف بايرن، مشيرا إلى أنه لاعب رائع وسيفيد الفريق كثيرا. وكشف بايرن، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) منذ فترة طويلة، عن رغبته في ضم ساني، كما ذكرت بعض التقارير أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي في بايرن، دخل في مفاوضات مع النادي الإنجليزي في هذا الشأن. وأوضح كومان صاحب الـ23 عاما، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الجمعة، أنه يتمنى انتقال ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن.
ماتياس دي ليخت (2)

المساواة بالكبار سبب تعقد مفاوضات دي ليخت مع البرسا

حاول برشلونة جاهدًا التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس، قبل أن يتخذ دي ليخت قراره بالانتقال إلى يوفنتوس، الذي خاض معه أول مباراة يوم الأربعاء الماضي، ووصلت المفاوضات بين البرسا والمدافع الهولندي إلى ذروتها منذ أسبوعين، حينما طلب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عبر وكيل أعماله مينو رايولا، الحصول على أجر أعلى من الكثير من نجوم الفريق، وعلى رأسهم كل من جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
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كأس-العالم-للأندية

فيفا يحدد موعد انطلاق كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لعام 2019، إذ ذكر الموقع الرسمي للفيفا أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام خلال الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر المقبل. ونوه بتأكد مشاركة 3 أندية في البطولة حتى الآن، وهي ليفربول الإنجليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأضاف الفيفا أنه سيتم سحب قرعة لتحديد مباريات الدور الثاني ونصف النهائي، في مدينة زيوريخ السويسرية، في 16 سبتمبر المقبل.
كريستيانو-رونالدو (7)

ساري عن منح رونالدو الحرية: هو أفضل لاعب في الفريق

حرية مطلقة في أرض الملعب وعدم الالتزام بأي أدوار دفاعية، كيف يخطط مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري لإخراج أفضل ما لدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع اليوفي؟ هكذا تساءل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، بعدما صرح المدرب الإيطالي بأن رونالدو هو اللاعب الوحيد المسموح له بالتحرك بحرية في أرض الملعب، وقال ساري: "كريستيانو هو اللاعب الأفضل في فريقنا بكل تأكيد، وبالتالي علينا تنظيم باقي الـ10 لاعبين في الأدوار الدفاعية، مع منح رونالدو الحرية التامة في الملعب، فهو اللاعب الأفضل ومن الهام منحه تلك الحرية".
فان-دايك‎

فان دايك يحلم بالفوز بالكرة الذهبية

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أن الفوز بالكرة الذهبية يعد حلمًا بالنسبة له، ولكنه يفضل دائمًا الفوز بالألقاب مع ليفربول عن أي شيء آخر، ويأتي ذلك بعدما حظى المدافع الأغلى في العالم بموسم استثنائي الموسم الماضي، نجح خلاله في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، كما خسر مع منتخب بلاده نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليعد الهولندي من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وخلافة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
هاري- كين‎

هاري كين يتغنى بهدفه في مرمى يوفنتوس

قال الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن الهدف الذي أحرزه في شباك يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، ببطولة الكأس الدولية للأبطال، هو أحد أفضل الأهداف التي سجلها خلال مسيرته الكروية. وأحرز كين هدفًا رائعًا في شباك يوفنتوس، من منتصف الملعب، منح به توتنهام الفوز في الوقت القاتل، بنتيجة (3-2)، في تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الجديد. ويستعد توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد، الخميس المقبل، في ثاني مباريات الفريق بالكأس الدولية للأبطال، فيما سيلتقي يوفنتوس بغريمه إنتر ميلان يوم الأربعاء.
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