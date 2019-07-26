يوفنتوس يرفض عرض توتنهام الأول لضم ديبالا

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

باولو ديبالا

يبحث توتنهام عن تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة في الشق الهجومي، وتقدم السبيرز بعرض إلى يوفنتوس لضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، حيث يرغب مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو في العمل مع مواطنه، ولا يمانع السيدة العجوز رحيل النجم الأرجنتيني في حال تلقى الفريق العرض المناسب لقيمته، وهو ما فشل فيه توتنهام حسبما نقلت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، حيث رفضت إدارة السيدة العجوز العرض الأول المقدم من توتنهام لضم باولو ديبالا مقابل 50 مليون يورو.

وتعرف إدارة يوفنتوس جيدا القوة الاقتصادية التي يتمتع بها نادي توتنهام، وترى إدارة السيدة العجوز أنها لن توافق على رحيل النجم الأرجنتيني بأقل من 90 مليون يورو. وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، ربما ينتهي الأمر بتوتنهام بالموافقة على طلبات يوفنتوس المادية، للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني. ويتوجب

وتعرف إدارة يوفنتوس جيدا القوة الاقتصادية التي يتمتع بها نادي توتنهام، وترى إدارة السيدة العجوز أنها لن توافق على رحيل النجم الأرجنتيني بأقل من 90 مليون يورو.



وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، ربما ينتهي الأمر بتوتنهام بالموافقة على طلبات يوفنتوس المادية، للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني.



ويتوجب على توتنهام التحرك بسرعة لضم ديبالا، إذ سيغلق موسم الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي يوم 8 أغسطس المقبل، قبل باقي الدوريات الأوروبية الأخرى.



يذكر أن توتنهام يحاول المنافسة بقوة على الألقاب هذا الموسم، بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل، الموسم الماضي، بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، أمام مواطنه ليفربول بهدفين دون رد.