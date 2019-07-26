رسميا.. رحيل المدير الرياضي لبرشلونة

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن رحيل بيب سيجورا، المدير الرياضي بالنادي، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق حول إنهاء العقد بالتراضي، وذكر برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن النادي وجوسيب سيجورا توصلا إلى اتفاق حول إنهاء العقد، بعد عامين فقط من تعيينه مديرًا رياضيا جديدًا للنادي في يوليو 2017، وحرص برشلونة على توجيه الشكر لبيب سيجورا لالتزامه وتفانيه في العمل خلال فترة وجوده في البلوجرانا، متمنيا له الكثير من النجاح والتوفيق في المستقبل.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن هناك عدة أسباب لاتخاذ هذا القرار، لكن يبدو أن السبب الأقرب هو تعيين الهولندي باتريك كلويفرت صاحب الـ43 عاما، المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني للكاميرون، مديرا جديدا لـ«لاماسيا». وكان كلويفرت يعمل مساعدا رفقة مواطنه كلارينس سيدورف في الجهاز الفني

وذكرت "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن هناك عدة أسباب لاتخاذ هذا القرار، لكن يبدو أن السبب الأقرب هو تعيين الهولندي باتريك كلويفرت صاحب الـ43 عاما، المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني للكاميرون، مديرا جديدا لـ«لاماسيا».



وكان كلويفرت يعمل مساعدا رفقة مواطنه كلارينس سيدورف في الجهاز الفني لمنتخب الكاميرون خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، قبل أن تتم إقالتهما أخيرا.



كلويفرت سبق له العمل في أكاديمية أياكس، بالإضافة إلى توليه منصب المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، كما سبق أن لعب كلويفرت رفقة برشلونة من 1998 وحتى 2004، وتوج خلال تلك الفترة بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة.

