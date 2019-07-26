رياضة

رسميا.. رحيل المدير الرياضي لبرشلونة

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
برشلونة
برشلونة
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن رحيل بيب سيجورا، المدير الرياضي بالنادي، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق حول إنهاء العقد بالتراضي، وذكر برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن النادي وجوسيب سيجورا توصلا إلى اتفاق حول إنهاء العقد، بعد عامين فقط من تعيينه مديرًا رياضيا جديدًا للنادي في يوليو 2017، وحرص برشلونة على توجيه الشكر لبيب سيجورا لالتزامه وتفانيه في العمل خلال فترة وجوده في البلوجرانا، متمنيا له الكثير من النجاح والتوفيق في المستقبل.
وذكرت "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن هناك عدة أسباب لاتخاذ هذا القرار، لكن يبدو أن السبب الأقرب هو تعيين الهولندي باتريك كلويفرت صاحب الـ43 عاما، المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني للكاميرون، مديرا جديدا لـ«لاماسيا». وكان كلويفرت يعمل مساعدا رفقة مواطنه كلارينس سيدورف في الجهاز الفني
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اتحاد-الكرة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن قواعد القيد

قرر اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامي 1997 و1998، والذين يمثلون السن الأولمبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام لاعبي المنتخب الأولمبي للعب في المستوى الأول بما يعود بالنفع الفني على الفريق الوطني الذي يستعد لمشوار الأولمبياد، كما تقرر السماح للأندية أيضا بإعارة لاعبين اثنين من اللاعبين الأجانب ممّن تكون عقودهم سارية ولا يوجد أماكن لهم في القائمة حرصا على حقوق الأندية، ومن المقرر أن تكون تلك الإعارات الخمس لهذا الموسم فقط مرحلة انتقالية وإضافة لما ورد في تعليمات القيد التي أصدرتها أمس إدارة شؤون اللاعبين.
سيد-عبد-الحفيظ

«موقف المصابين وموقعة القمة».. عبد الحفيظ يتحدث

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تحسن حالة سعد سمير، مشيرا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل. وأضاف أن محمد محمود اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريبا للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي. وأوضح أن شريف إكرامي ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.
نيكولاس-بيبي (3)

رئيس ليل عن قدرات بيبي: لا يتفوق عليه سوى صلاح

تحدث رئيس نادي ليل، جيرارد لوبيز، إلى صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية عن مستقبل لاعب الفريق نيكولاس بيبي، مشيرا إلى توصله لاتفاق مع إدارة نابولي على انتقاله إلى الفريق، وفي هذا الشأن قال لوبيز: "رافائيل لياو وبيبي؟ وصلت إلينا الكثير من العروض لضم هذا الثنائي الموهوب، ولكن هل هما للبيع؟ لقد وعدنا بيبي ببيعه هذا العام، أما لياو فالموقف مختلف معه، لأننا نرغب في بقائه، ولكننا قررنا في النهاية أن نسمح له بالرحيل بعدما وصلت إليه عروض لضمه أكثر من العروض التي قدمت إلى بيبي".
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فيليب-كوتينيو (2)

يورجن كلوب يغلق الباب في وجه كوتينيو

استبعد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عودة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني لصفوف الريدز مرة أخرى. كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة، مطلع عام 2018، مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو، وفشل في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا، بشكل مستمر، ومؤخرا كان مثار انتقادات كبيرة، ويعد من المرشحين للرحيل عن البرسا. وقال كلوب لشبكة أي إس بي إن، عقب تعادل ليفربول أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي: "هذا غير ممكن فقط، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له -بما فيه فريقنا- لكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة".
برشلونة و ريال مدريد

راكيتيتش يكشف موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا

كشف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، عن موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا، قائلا: "لقد اعتدت على الشائعات منذ أن جئت إلى هنا، وفي العام الماضي حدث نفس الأمر، وتحدثت إلى النادي والمدرب، ولدينا نفس الأفكار، وفكرتي هي الاستمرار مع برشلونة، ونيتي هي البقاء والاستمرار والاستمتاع باللعب هنا لأن عقدي معه لا يزال ممتدا لسنوات أخرى". وتابع راكيتيتش: "هنا عليك أن تعمل، ومن يؤدي بشكل أفضل هو من يلعب، سأظل أعمل بقوة حتى يعتمد عليَّ المدرب، أريد بذل قصارى جهدي وفي النهاية الأمر متروك للمدرب، والأمر المهم هو أننا مجموعة قوية وسنبحث عن الفوز بكل شيء".
جريزمان

برشلونة لن يقدم جريزمان للجماهير حماية للاعب

وصل برشلونة للمرحلة الأخيرة في عملية ضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن دفع البرسا قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة قيمته 120 مليون يورو، ولا ينسى أي أحد من داخل النادي أو من المشجعين، الفيلم الوثائقي الذي صوره جريزمان العام الماضي للإعلان عن رفضه الانتقال إلى العملاق الكتالوني واستمراره في صفوف أتلتيكو مدريد لعام إضافي، وبالتالي لن يحظى جريزمان بشعبية كبيرة عند وصوله إلى قلعة الكامب نو، وبالتالي تخطط إدارة البرسا لعدم فتح الباب أمام الجماهير عند تقديم النجم الفرنسي.
نيمار

عقوبة ضخمة بانتظار نيمار بسبب تغيبه عن سان جيرمان

انتشرت تقارير مفاجئة العام الماضي تشير إلى وجود بند في عقد النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان، يحصل بموجبه على مكافآت من الفريق الفرنسي في حال تمتع بسلوك جيد، ولكنه لن يحصل هذا الشهر على 375 ألف يورو مكافأة السلوك الجيد، بسبب تغيه عن الحضور لتدريبات الفريق الخاصة بالفترة الإعدادية للموسم الجديد. ويملك كل لاعبي سان جيرمان هذا البند في عقودهم، وهو أمر شائع في فرنسا، في ظل عدم قدرة الأندية على تغريم اللاعبين في أجورهم الثابتة، وبالتالي كان الحل هو حرمانهم من المكافآت عند إظهار سلوك سيئ، وتتجه تلك الأموال إلى الأعمال الخيرية.
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