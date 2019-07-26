وزير النقل يتفقد مشروعات الميناء والطرق بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

وزير النقل في الإسكندرية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددا من المشروعات الهامة فى محافظة الإسكندرية بدأها من داخل الميناء، كما تفقد محور الدخيلة الذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي وجار تسليمه عقب الانتهاء من أعمال الكهرباء. وقال "الوزير" إن هذا المحور يسهم في حل الاختناقات المرورية ونقل حركة المرور من وإلى الميناء والمنطقة الصناعية التي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا حالياً، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات إلى الطريق السريع -الطريق الدولي الساحلي- مباشرةً دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل.

كما تفقد الوزير وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 وتنفذها وزارة النقل، حيث وجه بتكثيف الأعمال والإسراع في معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات للانتهاء من المشروع في يناير 2020 والذي سيسهم في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع. وشهد وزير النقل التشغيل التجريبي