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حذف عشوائي من بطاقات التموين.. الحكومة تنفي 10 شائعات

تحرير:التحرير ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية وإغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعا إلكترونيا لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني وعدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها واستخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن، ما أدى لاختفائها من المستشفيات.
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وزير-النقل-كامل-الوزير-يتفقد-مشروعات-الميناء-والطرق-بالاسكندرية (1)

وزير النقل يتفقد مشروعات الميناء والطرق بالإسكندرية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددا من المشروعات الهامة فى محافظة الإسكندرية بدأها من داخل الميناء، كما تفقد محور الدخيلة الذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي وجار تسليمه عقب الانتهاء من أعمال الكهرباء. وقال "الوزير" إن هذا المحور يسهم في حل الاختناقات المرورية ونقل حركة المرور من وإلى الميناء والمنطقة الصناعية التي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا حالياً، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات إلى الطريق السريع -الطريق الدولي الساحلي- مباشرةً دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل.
استاد-القاهرة‎ (3)

إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على المباريات الدولية.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول قيام الوزارة بإغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط. وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يجري الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد استعدادا لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة

هل تُغلق الدولة المواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعا إلكترونياً لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن الإغلاق النهائي للمواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيداً للنفقات.
تقديم-فى مكتب-التنسيق (2)

حقيقة إلغاء تعديل الرغبات في التنسيق لطلاب الثانوية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها. وأشار المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، إلى أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها، وأنه يسمح للطالب بتعديل رغباته أكثر من مرة ويتم التنسيق وفقاً لآخر تعديل قام به قبل انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الرغبات.
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تقديم-فى مكتب-التنسيق (2)

حقيقة إلغاء تعديل الرغبات في التنسيق لطلاب الثانوية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها. وأشار المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، إلى أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها، وأنه يسمح للطالب بتعديل رغباته أكثر من مرة ويتم التنسيق وفقاً لآخر تعديل قام به قبل انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الرغبات.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

هل تراعي التعليم العالي التوزيع الجغرافي بالجامعات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول صدور قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن اختيار الطلاب للكليات دون مراعاة التوزيع الجغرافي للتنسيق. وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لصدور قرار بشأن تنسيق الطلاب على الجامعات دون مراعاة التوزيع الجغرافي للتنسيق، مُوضحةً أن اختيار الطلاب للكليات التي يريدون الالتحاق بها يتم وفقاً لقواعد التنسيق الخاصة بالتوزيع الجغرافي.
الدواجن-محلات-الفراخ-الدجاج-تصوير-دعاء-السيد (4)

استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن.. الزراعة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجددا ما تردد من أنباء حول استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن، ما أدى لاختفائها من المستشفيات ومراكز تنظيم الأسرة، وبالرغم من نفي تلك الشائعة سابقا، إلا أنه لوحظ إعادة تداول تلك الشائعة مرة أخرى، ما دفع المركز للتواصل مجددا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع. وذكر المركز، أن وزارة الزراعة أكدت عدم استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن على الإطلاق، وأن جميع المزارع بكافة محافظات الجمهورية مُلتزمة بتطبيق أساليب التربية الصحية السليمة للدواجن؛ حرصا على صحة وسلامة المواطن.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

حقيقة منع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان وزارة التعليم العالي الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة. وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أي كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كل الطلاب دون أي تمييز وفقاً لتنسيق القبول بالكليات.
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