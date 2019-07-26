رياضة

الأهلي مكتمل الصفوف في القمة أمام الزمالك

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
الأهلي
الأهلي
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يبقى مكتمل الصفوف في مباراة الزمالك المقبلة، باستثناء اللاعبين المصابين شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي سيستعيد خدمات ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، في مباراة الزمالك بعد انتهاء الإيقاف الذي أدى إلى غيابه عن مباراة المقاولون بسبب حصوله على 3 إنذارات، مؤكدا أن اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني، وتبقى مشاركته في مباراة القمة وفقًا للرؤية الفنية.
وقاد حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية الذي يأتي استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر إقامتها بعد غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز. وشارك في تدريبات
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اتحاد-الكرة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن قواعد القيد

قرر اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامي 1997 و1998، والذين يمثلون السن الأولمبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام لاعبي المنتخب الأولمبي للعب في المستوى الأول بما يعود بالنفع الفني على الفريق الوطني الذي يستعد لمشوار الأولمبياد، كما تقرر السماح للأندية أيضا بإعارة لاعبين اثنين من اللاعبين الأجانب ممّن تكون عقودهم سارية ولا يوجد أماكن لهم في القائمة حرصا على حقوق الأندية، ومن المقرر أن تكون تلك الإعارات الخمس لهذا الموسم فقط مرحلة انتقالية وإضافة لما ورد في تعليمات القيد التي أصدرتها أمس إدارة شؤون اللاعبين.
سيد-عبد-الحفيظ

«موقف المصابين وموقعة القمة».. عبد الحفيظ يتحدث

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تحسن حالة سعد سمير، مشيرا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل. وأضاف أن محمد محمود اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريبا للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي. وأوضح أن شريف إكرامي ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.
نيكولاس-بيبي (3)

رئيس ليل عن قدرات بيبي: لا يتفوق عليه سوى صلاح

تحدث رئيس نادي ليل، جيرارد لوبيز، إلى صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية عن مستقبل لاعب الفريق نيكولاس بيبي، مشيرا إلى توصله لاتفاق مع إدارة نابولي على انتقاله إلى الفريق، وفي هذا الشأن قال لوبيز: "رافائيل لياو وبيبي؟ وصلت إلينا الكثير من العروض لضم هذا الثنائي الموهوب، ولكن هل هما للبيع؟ لقد وعدنا بيبي ببيعه هذا العام، أما لياو فالموقف مختلف معه، لأننا نرغب في بقائه، ولكننا قررنا في النهاية أن نسمح له بالرحيل بعدما وصلت إليه عروض لضمه أكثر من العروض التي قدمت إلى بيبي".
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سيد-عبد-الحفيظ

«موقف المصابين وموقعة القمة».. عبد الحفيظ يتحدث

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تحسن حالة سعد سمير، مشيرا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل. وأضاف أن محمد محمود اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريبا للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي. وأوضح أن شريف إكرامي ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.
فرحة-الاهلى‎ (8)

رمضان صبحي: تحملنا الكثير لإسعاد الجماهير الحمراء

احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، للموسم الرابع على التوالي، وللمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء، ورقص لاعبو المارد الأحمر، احتفالاً بلقب الدوري، كما حملوا حسام عاشور قائد الفريق، على الأعناق، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ليحصد اللقب، وذلك بعدما أصبح الفارق بينه وبين الزمالك، صاحب المركز الثاني، 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، ستشهد مواجهة القطبين الأحد المقبل.
رمضان-صبحى (2)

في الأهلي.. رمضان جاهز للمقاولون وتحسن حالة نيدفيد

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية رمضان صبحي لمواجهة المقاولون المقبلة، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية. وقال الجهاز الفني إن اللاعب شفي تماما من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة وضمن الحسابات الفنية للمباراة، وأوضح أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات الفريق الجماعية أمس الخميس، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المحدد لها مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
رمضان-صبحى (2)

لاسارتي: رمضان صبحي مش مارادونا.. وصالح جمعة صامت

علق مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على مقارنة رمضان صبحي لاعب الفريق بالأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، قائلًا: "رمضان لاعب مهم، لكن لا ننسى أنه لاعب شاب دائمًا يتم مقارنته بمارادونا، لكن الثنائي مختلفين تمامًا، ورمضان لاعب لديه العديد من الإيجابيات وسيصل لأعلى مستوى مع الفريق". وتتواجد بعثة الأهلي في إسبانيا لخوض معسكر إعداد للمرحلة المقبلة واستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وخوض المباراتين المتبقيتين أمام المقاولون العرب والزمالك، حيث يتصدر االأهلي المسابقة برصيد 74 نقطة.
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