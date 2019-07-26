الأهلي مكتمل الصفوف في القمة أمام الزمالك

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يبقى مكتمل الصفوف في مباراة الزمالك المقبلة، باستثناء اللاعبين المصابين شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي سيستعيد خدمات ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، في مباراة الزمالك بعد انتهاء الإيقاف الذي أدى إلى غيابه عن مباراة المقاولون بسبب حصوله على 3 إنذارات، مؤكدا أن اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني، وتبقى مشاركته في مباراة القمة وفقًا للرؤية الفنية.

وقاد حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية الذي يأتي استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر إقامتها بعد غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز. وشارك في تدريبات

وقاد حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية الذي يأتي استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر إقامتها بعد غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.



وشارك في تدريبات الغائبين كل من عمرو جمال وعربي بدر وأحمد علاء وحسين السيد ومحمود وحيد ومحمد عبد المنعم وإسلام محارب.



وكان الأهلي قد توج رسميا بالدوري، أول من أمس، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حيث رفع الفريق رصيده إلى النقطة 77.

