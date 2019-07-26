رئيس ليل عن قدرات بيبي: لا يتفوق عليه سوى صلاح

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

نيكولاس بيبي

تحدث رئيس نادي ليل، جيرارد لوبيز، إلى صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية عن مستقبل لاعب الفريق نيكولاس بيبي، مشيرا إلى توصله لاتفاق مع إدارة نابولي على انتقاله إلى الفريق، وفي هذا الشأن قال لوبيز: "رافائيل لياو وبيبي؟ وصلت إلينا الكثير من العروض لضم هذا الثنائي الموهوب، ولكن هل هما للبيع؟ لقد وعدنا بيبي ببيعه هذا العام، أما لياو فالموقف مختلف معه، لأننا نرغب في بقائه، ولكننا قررنا في النهاية أن نسمح له بالرحيل بعدما وصلت إليه عروض لضمه أكثر من العروض التي قدمت إلى بيبي".

وأضاف لوبيز: "بالنسبة لبيبي، وصلت إلينا عروض من 4 أندية مرضية من الجانب الاقتصادي، أما لياو فهناك 8 عروض مقدمة إليه من بينها 4 أندية إيطالية، وأعرب نابولي عن اهتمامه بضم الثنائي، وقدم رئيس نابولي دي لورينتيس، 80 مليون يورو من أجل بيبي، ووافقنا على هذا العرض، والأمر يعود في النهاية لموافقة اللاعب، إذ

وأضاف لوبيز: "بالنسبة لبيبي، وصلت إلينا عروض من 4 أندية مرضية من الجانب الاقتصادي، أما لياو فهناك 8 عروض مقدمة إليه من بينها 4 أندية إيطالية، وأعرب نابولي عن اهتمامه بضم الثنائي، وقدم رئيس نابولي دي لورينتيس، 80 مليون يورو من أجل بيبي، ووافقنا على هذا العرض، والأمر يعود في النهاية لموافقة اللاعب، إذ سيعود يوم الإثنين من العطلة وسيتضح كل شيء في منتصف الأسبوع".



وتابع: "يحب رئيس نابولي بيبي كثيرا، وهذا منطقي فنحن نتحدث عن جناح أيمن يسجل الكثير من الأهداف كما لو كان مهاجما صريحا، وأرى أنه ثاني أفضل لاعب في العالم خلف محمد صلاح في هذا المركز، ومن النادر إيجاد لاعب مثله".



وعن إمكانية ضم الجزائري آدم وناس، قال: "إذا قرر بيبي الرحيل وأراد مدرب الفريق جالتير التعاقد مع لاعب مهم، فأرى أن وناس سيكون خيارا مثاليا لذلك".