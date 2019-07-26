رياضة

رئيس ليل عن قدرات بيبي: لا يتفوق عليه سوى صلاح

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
نيكولاس بيبي
نيكولاس بيبي
تحدث رئيس نادي ليل، جيرارد لوبيز، إلى صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية عن مستقبل لاعب الفريق نيكولاس بيبي، مشيرا إلى توصله لاتفاق مع إدارة نابولي على انتقاله إلى الفريق، وفي هذا الشأن قال لوبيز: "رافائيل لياو وبيبي؟ وصلت إلينا الكثير من العروض لضم هذا الثنائي الموهوب، ولكن هل هما للبيع؟ لقد وعدنا بيبي ببيعه هذا العام، أما لياو فالموقف مختلف معه، لأننا نرغب في بقائه، ولكننا قررنا في النهاية أن نسمح له بالرحيل بعدما وصلت إليه عروض لضمه أكثر من العروض التي قدمت إلى بيبي".
وأضاف لوبيز: "بالنسبة لبيبي، وصلت إلينا عروض من 4 أندية مرضية من الجانب الاقتصادي، أما لياو فهناك 8 عروض مقدمة إليه من بينها 4 أندية إيطالية، وأعرب نابولي عن اهتمامه بضم الثنائي، وقدم رئيس نابولي دي لورينتيس، 80 مليون يورو من أجل بيبي، ووافقنا على هذا العرض، والأمر يعود في النهاية لموافقة اللاعب، إذ
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اتحاد-الكرة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن قواعد القيد

قرر اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامي 1997 و1998، والذين يمثلون السن الأولمبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام لاعبي المنتخب الأولمبي للعب في المستوى الأول بما يعود بالنفع الفني على الفريق الوطني الذي يستعد لمشوار الأولمبياد، كما تقرر السماح للأندية أيضا بإعارة لاعبين اثنين من اللاعبين الأجانب ممّن تكون عقودهم سارية ولا يوجد أماكن لهم في القائمة حرصا على حقوق الأندية، ومن المقرر أن تكون تلك الإعارات الخمس لهذا الموسم فقط مرحلة انتقالية وإضافة لما ورد في تعليمات القيد التي أصدرتها أمس إدارة شؤون اللاعبين.
سيد-عبد-الحفيظ

«موقف المصابين وموقعة القمة».. عبد الحفيظ يتحدث

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تحسن حالة سعد سمير، مشيرا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل. وأضاف أن محمد محمود اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريبا للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي. وأوضح أن شريف إكرامي ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.
مران-الأهلي‎ (4)

الأهلي مكتمل الصفوف في القمة أمام الزمالك

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يبقى مكتمل الصفوف في مباراة الزمالك المقبلة، باستثناء اللاعبين المصابين شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي سيستعيد خدمات ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، في مباراة الزمالك بعد انتهاء الإيقاف الذي أدى إلى غيابه عن مباراة المقاولون بسبب حصوله على 3 إنذارات، مؤكدا أن اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني، وتبقى مشاركته في مباراة القمة وفقًا للرؤية الفنية.
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خاميس-رودريجيز (3)

أنشيلوتي يؤكد رغبته في التعاقد مع خاميس

لا يزال يتمتع مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالتفاؤل إزاء إمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد الكولومبي خاميس رودريجز هذا الصيف، ويتنافس نابولي على ضم خاميس مع كل من أتلتيكو مدريد المهتم أيضًا بالحصول على خدمات النجم الكولومبي، وينتظر أنشيلوتي فرصة العمل من جديد مع رودريجز، حيث سبق أن دربه لمدة موسم واحد فقط في ريال مدريد في موسم 2014- 2015، وقال المدرب الإيطالي في هذا الشأن: "لا نشعر بالتفاؤل أو التشاؤم من إمكانية ضم خاميس، سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".
نيكولاس-بيبي (3)

بيبي يفتح الباب أمام انتقاله إلى البريميرليج

قال وكيل أعمال النجم الإيفواري نيكولاس بيبي، لاعب فريق ليل الفرنسي، إن اللاعب متفتح لجميع العروض، سواء الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو أرسنال، وذلك على الرغم من أن باريس سان جيرمان يبدو الأقرب لضم اللاعب البالغة قيمته 59 مليون جنيه إسترليني، إلا أن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي قد تحسم الأمور، وقال وكيل أعماله بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية: "نيكولاس متفتح لكل شيء، الهدف الأساسي بالنسبة له هو التوقيع في المكان المناسب، ويبقى باريس سان جيرمان احتمالية قائمة".
عمرو-وردة

أزمة عودة عمرو وردة تتصدر تريند تويتر بـ 3 هاشتاجات

ثورة غضب انتابت رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد قرار اتحاد الكرة المصري بالعفو عن عمرو وردة لمعسكر الفراعنة المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخل عدد من نجوم المنتخب الوطني، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، وأحمد حجازي وباهر المحمدي، وأعلنوا دعمهم لعمرو وردة، وطالبوا بعودته، واعترضوا على قرار استبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
محمد-صلاح‎

محمد صلاح بطل أزمة جديدة لاتحاد الكرة

في فضيحة جديدة، لاتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، أصدر الحساب الرسمي للجبلاية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانًا، أكد خلاله أن لاعبي المنتخب الوطني لم يدلوا بأية تصريحات صحفية، وأن ما نشر على لسان بعض منهم على الموقع الرسمي للاتحاد كان بطريق الخطأ، وذلك بعد أن نشر الحساب الرسمي للجبلاية على فيسبوك، تصريحات لنجوم المنتخب الوطني (محمد صلاح - أحمد حجازي - أحمد المحمدي - علي غزال)، دافعوا خلالها عن زميهلم، عمرو وردة، بعد أن قرر مجلس الجبلاية التراجع عن استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة، المقام لخوض غمار كأس الأمم 2019.
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