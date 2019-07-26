«موقف المصابين وموقعة القمة».. عبد الحفيظ يتحدث

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تحسن حالة سعد سمير، مشيرا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل. وأضاف أن محمد محمود اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريبا للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي. وأوضح أن شريف إكرامي ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.

وذكر أن كريم نيدفيد ما زال في حاجة إلى مزيد من الوقت لتجهيزه، مؤكدًا أن الأمر يتم بشكل جيد بما يضمن تعافي اللاعب من آثار جراحة غضروف الركبة. وأكد أن الجهاز الفني واللاعبين دخلوا في مرحلة التركيز والاستعداد النهائي على الصعيدين الفني والنفسي لمباراة القمة أمام الزمالك، وقال إن كل الاحتفالات انتهت أمس

وذكر أن كريم نيدفيد ما زال في حاجة إلى مزيد من الوقت لتجهيزه، مؤكدًا أن الأمر يتم بشكل جيد بما يضمن تعافي اللاعب من آثار جراحة غضروف الركبة.



وأكد أن الجهاز الفني واللاعبين دخلوا في مرحلة التركيز والاستعداد النهائي على الصعيدين الفني والنفسي لمباراة القمة أمام الزمالك، وقال إن كل الاحتفالات انتهت أمس وبداية من اليوم الجمعة نعيش حالة من التركيز تستمر 48 ساعة.



وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يكثف جلساته الفنية والنفسية مع اللاعبين؛ لتجهيز الجميع للزمالك التي يسعى الأهلي فيها لتحقيق الفوز واستمرار الانتصارات.



وأشار إلى أن اللاعبين يدركون جيدا أهمية المباراة على الصعيد التاريخي والجماهيري والرقمي بعد حسم الدوري رسميًا لصالحنا، والجهاز الفني لديه ثقة كاملة في جميع اللاعبين لتقديم عرض مشرف يليق بحامل اللقب وبطل الدوري في نسخته الحالية.

