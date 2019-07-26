جريمة

قتيلان و9 مصابين في حادثي تصادم على طريق جمصة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، في حادثي تصادم مختلفين على طريق جمصة الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إذ أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، ولقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، على أثر تصادم ميني باص بعمود كهرباء عند مفارق نبروه، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى نبروه لتلقي الإسعافات اللازمة، واحتُجز اثنان منهم في العناية المركزة، وأخطرت شركة الكهرباء لإصلاح العمود الكهربائي.
كما أصيب 3 آخرون ولقى شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي بنخلة  بعد منطقة الرزقة على الطريق ذاته، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق واصطدمت في النخلة، ما تسبب في تحطم السيارة وميل النخلة. وتنوعت الإصابات بين كسور مختلفة واشتباه ما بعد الارتجاج، وهرعت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي،
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دماء جديد وقيادات شابة.. قراءة في حركة تنقلات الشرطة

اجتماع مغلق جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الداخلية اللواء محمود توفيق يوم الأربعاء بقصر الرئاسة، خرجت بعده حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة إلى النور، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها ومناقشة وزير الداخلية لأهم ما جا فيها والوقوف على سياسة الوزارة خلال الفترة المقبلة، خاصة حرص الوزارة على تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة.
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بسبب التنسيق.. انتحار طالب ثانوي في الدقهلية

أقدم طالب بالثانوية العامة من أجا في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على إنهاء حياته والانتحار شنقا داخل غرفته، لفشله في دخوله الكلية التي يرغب فيها، نظرا لارتفاع التنسيق هذا العام، بينما مجموعه لا يزيد على 87%، ما تسبب في دخوله في حالة نفسية سيئة، فضلا عن تأنيب أهله له. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من قسم الشرطة بوصول "محمود. ا. ح- 18 عاما"، من إحدى قرى المركز، جثة هامدة إلى مستشفى أجا المركزي، وبرقبته آثار اختناق.
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إصابة 13 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

أصيب 13 عاملا زراعيا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق (مصر- إسكندرية) الصحراوي، اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون، حيث اختلت عجلة القيادة فى يد السائق بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب فى انقلاب السيارة على جانب الطريق، وتم نقل المصابين بمشاركة 6 سيارات إسعاف، إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث.
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إصابة 12 شخصا بينهم 4 أطفال في حادثي تصادم ببني سويف

أصيب 12 شخصا، بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادثين متفرقين، أولهما انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق (منشأة الحاج- إهناسيا) غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، والحادث الآخر نتيجة تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
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مقتل عامل وإصابة والده وزوجته في مشاجرة بالدقهلية

قُتل عامل وأصيبت زوجته ووالده بإصابات بالغة بطعنات من آلة حادة وكسور متفرقة، في مشاجرة عنيفة بينهم وبين جيرانهم في قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين بوصول شخص جثة هامدة على أثر إصابته بطعنة نافذة في البطن، وإصابة زوجته وأبيه واحتجازه في العناية المركزة لحين استقرار حالته وسماع أقواله.
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قتيل و12 مصابا في حادث على طريق «مطروح- سيوة»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص بالكيلو 10 على طريق "مطروح- سيوة" الصحراوي، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سيوة المركزي لإجراء الإسعافات اللازمة لهم. وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، أن مستشفى سيوة المركزي استقبل 13 شخصا بينهم حالة وفاة، أثر حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص على طريق سيوة الصحراوي، تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وحول 4 حالات لمستشفى مطروح العام وخروج باقي الحالات بعد تحسن صحتهم.
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مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

شهد طريق "الدقهلية- الزقازيق" حادثًا مروريا مروعًا، اليوم السبت، عند منطقة القاسمي التابعة لمركز أجا، حيث انقلبت سيارة "ميكروباص"؛ ما تسبب في مصرع شخصين متأثرين بجراحهما، وإصابة 12 آخرين بكسور ونزيف داخلي، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وتبين وفاة عبد الله إبراهيم عبد الله، 42 عامًا، من قرية ديرب نجم، ومحمد صفوت أبو هاشم، 43 عامًا.
تصادم

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم على طريق جمصة

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة. وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لضباط شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة، أمام كوبري البدوها، ووجود مصابين تنوعت إصاباتهم، وحالة وفاة، ونُقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس، وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة. انتقل ضباط وحدة شرطة النجدة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أنه وقع بين سيارتين "ملاكي وأجرة 7 ركاب".
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