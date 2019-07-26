قتيلان و9 مصابين في حادثي تصادم على طريق جمصة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

صورة أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، في حادثي تصادم مختلفين على طريق جمصة الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إذ أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، ولقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، على أثر تصادم ميني باص بعمود كهرباء عند مفارق نبروه، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى نبروه لتلقي الإسعافات اللازمة، واحتُجز اثنان منهم في العناية المركزة، وأخطرت شركة الكهرباء لإصلاح العمود الكهربائي.

كما أصيب 3 آخرون ولقى شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي بنخلة بعد منطقة الرزقة على الطريق ذاته، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق واصطدمت في النخلة، ما تسبب في تحطم السيارة وميل النخلة. وتنوعت الإصابات بين كسور مختلفة واشتباه ما بعد الارتجاج، وهرعت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي،