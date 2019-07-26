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ريهام سعيد توجه رسالة للمخرجين والمنتجين: خسارة أوي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة مجمعة لعدد من الفنانين الراحلين، ومنهم أحمد زكي ونور الشريف، ومحمود الجندي، وعزت أبو عوف، ومحمود عبد ‏العزيز، وكتبت: "أول مرة أحس إني خايفة، خايفة ما اتفرجش على فيلم وأسقف بعد ما يخلص، خايفة مفيش مشهد أحس إني شبعت بعد ‏ما أشوفه، خسارة أوي، خسارة نور الشريف، فاروق الفيشاوي، محمود الجندي، أحمد زكي، محمود عبد العزيز، مع احترامي للفنانين الموجودين ‏الناس دي مش هتتكرر".‏
وأضافت ريهام سعيد: "الله يرحمهم بجد زعلانة، يا رب المخرجين والمنتجين يتنازلوا عن ‏الشلل والأصحاب ويدوا فرصة لمواهب بجد، عشان نعوض جزء صغير من الخسارة".‏ ريهام سعيد أعلنت منذ أيام عن تحسن حالتها الصحية، إذ قالت: "الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية، وقال لي ده حصل معجزة"، معقبة: "المعجزة ديه
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الفنانة-فوزية-عبد-العليم

وفاة الفنانة فوزية عبدالعليم الشهيرة بـ«أم كلثوم»

رحلت الفنانة فوزية عبدالعليم الشهيرة بـ"أم كلثوم" عن عالمنا مساء اليوم الخميس، والتي عرفها الجمهور في عدد محدود من الأعمال، ولكنه مميز، كان لها حضور يرسم البسمة على شفاه الجميع. فوزية عبدالعليم ظهرت في بداية الألفية الجديدة، واشتركت في العديد من المسلسلات من بينها: مسلسل وكالة عطية، ومسلسل يوميات ونيس وأحفاده، كما شاركت في العديد من الأفلام من بينها: حرامية في كي جي 2، وجاءنا البيان التالي، وأفريكانو، والساحر، والرجل الأبيض المتوسط، وبحب السيما.
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شاهد رسالة فاروق الفيشاوي الأخيرة إلى الجمهور

نشرت الشركة المنتجة لمسرحية "الملك لير"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للفنان الراحل، فاروق الفيشاوي، وهو يوجه فيها رسالة إلى الجمهور. وظهر الفيشاوي في الفيديو بملابس أوروبية تعود إلى حقبة تاريخية قديمة، وهو الزي الخاص بالشخصية التي كان يقدمها في المسرحية. تعد هذه الرسالة هي الأخيرة للفقيد، الذي صدم محبيه اليوم بخبر وفاته، بعدما دخل في غيبوبة كبدية، ليرحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 67 عامًا، ومسيرة فنية حافلة.
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كواليس آخر لقاء لفاروق الفيشاوي قبل وفاته

قبل ساعات من دخول الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، في غيبوبة الكبد، زارته الفنانة المعتزلة الشهيرة، وأبلغها الأطباء أنه ممنوع من الزيارات، لكنه حين علم بوجودها سمح لها بالدخول. وكتبت الفنانة منشورا على حسابها في موقع التواصل «فيسبوك»: «فاروق إنت مشيت.. هو كده خلاص يعني، يا أجدع وأحب خلق الله.. من إمبارح وأنا مش مصدقة لأن قبلها بيوم كنت عندك في المستشفى، وكانت الزيارة ممنوعة، بس إنت لما عرفت إني موجودة طلبت أدخلك، وقضيت معاك فوق النص ساعة من المرح والضحك، وكأنك مش مريض وفي حالة خطرة».
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الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

الثقافة تنعي عزت أبو عوف: الإبداع فقد إحدى حلقاته

نعت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع العاملين في هيئات وقطاعات الوزارة، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذى وافته المنية فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ71 عامًا، بعد صراع مع المرض. وقالت الوزارة في بيانها إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها، وتميز الراحل بالمواهب المتعددة، وأبدع في أعماله الموسيقية والدرامية التي عبرت عن أحلام وطموحات أجيال. وحرصت الوزيرة إيناس عبدالدايم على المشاركة في تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير.
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عزاء عزت أبو عوف غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تستقبل أسرة الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، العزاء بعد صلاة المغرب، غداً الثلاثاء بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وذلك بعد تشييع جنازته ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة وتم دفنه في مقابر العائلة بطريق صلاح سالم، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وغيرهم.
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حضور ضعيف من أهل الفن في وداع عزت أبو عوف (صور)

أُقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان خالد النبوي، ويسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وسوف يواري الثرى جثمان الفقيد بمقابر الأسرة بمنطقة المجاورين بمصر القديمة والتى تقع بمحيط مسجد السيدة نفيسة والتي أُقيمت بها صلاة الجنازة.
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«الفني للمسرح» ينعي عزت أبو عوف: حياة حافلة بالفن

نعى البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وجميع العاملين فيه، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض. وقال "البيت": "ببالغ الحزن والأسى ننعي الفنان عزت أبو عوف بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان". رحل عزت أبو عوف عن دنيانا عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، من داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، حيث كان يتلقى العلاج فيه لنحو شهر ونصف الشهر تقريبا، إذ كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
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