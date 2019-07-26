ريهام سعيد توجه رسالة للمخرجين والمنتجين: خسارة أوي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

ريهام سعيد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة مجمعة لعدد من الفنانين الراحلين، ومنهم أحمد زكي ونور الشريف، ومحمود الجندي، وعزت أبو عوف، ومحمود عبد ‏العزيز، وكتبت: "أول مرة أحس إني خايفة، خايفة ما اتفرجش على فيلم وأسقف بعد ما يخلص، خايفة مفيش مشهد أحس إني شبعت بعد ‏ما أشوفه، خسارة أوي، خسارة نور الشريف، فاروق الفيشاوي، محمود الجندي، أحمد زكي، محمود عبد العزيز، مع احترامي للفنانين الموجودين ‏الناس دي مش هتتكرر".‏

وأضافت ريهام سعيد: "الله يرحمهم بجد زعلانة، يا رب المخرجين والمنتجين يتنازلوا عن ‏الشلل والأصحاب ويدوا فرصة لمواهب بجد، عشان نعوض جزء صغير من الخسارة".‏ ريهام سعيد أعلنت منذ أيام عن تحسن حالتها الصحية، إذ قالت: "الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية، وقال لي ده حصل معجزة"، معقبة: "المعجزة ديه