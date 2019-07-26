هل تخفف روسيا آلام العقوبات الأمريكية على تركيا؟

رأت روسيا أنه لا بد من تخفيف العقوبات الموقعة على تركيا منذ واقعة إسقاط طائرتها في 2015، وذلك بعد أن أتمت تركيا صفقة شراء نظام S-400 المتطور مؤخرًا
وصلت التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا إلى ذروتها في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما بدأت الأخيرة فعليًا في تسلم شحنات نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، وهو الأمر الذي أعلنت واشنطن رفضها له في أكثر من مناسبة على مدى السنوات القليلة الماضية.
واختارت الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة القرار التركي بسلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية القاسية، بدأتها بإقصاء أنقرة من برنامج تصنيع وصيانة طائرات F-35 الشبحية خلال وقت مبكر من الشهر الجاري، فضلًا عن عقوبات اقتصادية جديدة.
وفي محاولة من روسيا للوقوف في صف تركيا أمام تلك العقوبات، رفع الرئيس فلاديمير بوتين بعض القيود الاقتصادية المفروضة على أنقرة، وذلك بعد أن اشترت مؤخرًا واحدة من أحدث أنظمة الصواريخ في موسكو، وذلك وفقًا لما استعرضته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
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ودعت
وفي محاولة من روسيا للوقوف في صف تركيا أمام تلك العقوبات، رفع الرئيس فلاديمير بوتين بعض القيود الاقتصادية المفروضة على أنقرة، وذلك بعد أن اشترت مؤخرًا واحدة من أحدث أنظمة الصواريخ في موسكو، وذلك وفقًا لما استعرضته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين
ودعت وثيقة موقعة من قبل بوتين ونشرت على بوابة روسيا الرسمية على الإنترنت إلى "إلغاء بعض التدابير الاقتصادية الخاصة ضد الجمهورية التركية"، بالإضافة إلى التجديد الجزئي لاتفاقية السفر غير المقيد لتركيا، التي تم تعليقها بعد حادث مميت عام 2015.
وخلال هذا العام، تعرضت العلاقات بين موسكو وأنقرة لهزة عنيفة عندما أسقطت طائرة تركية من طراز F-16، مقاتلة روسية من طراز سو 24 كانت تحلق فوق المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا.
وفي السنوات التي تلت تلك الحادثة، تحسنت العلاقات المعقدة بين الدولتين الأوراسيتين بشكل واضح، خاصة أن تركيا أصبحت معزولة عن الولايات المتحدة وحلف الناتو العسكري.
قرار الرئيس الروسي برفع العقوبات التي فرضتها موسكو على أنقرة منذ 4 سنوات تقريبًا، يأتي في الوقت الذي رأت فيه واشنطن أن من الضروري مواجهة التعاون التركي الروسي بمزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية.
بعد برنامج F-35.. مزيد من العقوبات بانتظار تركيا
ودعا مسؤولو البنتاجون وواشنطن إلى رد عنيف على استيراد تركيا أنظمة الدفاع الجوي الروسية، لكن ترامب أشار إلى أنه "من غير العدل" إلقاء اللوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عملية الشراء، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رفض بيع بطاريات صواريخ باتريوت إلى تركيا، وهو الأمر الذي كان سببًا في توجه أنقرة نحو روسيا.
الرئيس الأمريكي الذي استقر على أن يكون أول رد فعل له هو خروج تركيا بشكل رسمي من برنامج F-35، قد يرى أن هناك حاجة لمزيد من العقوبات الاقتصادية ضد تركيا في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي وضح من خلال استعانته بقانون "كاتسا" الذي تم إقراره في 2017 لمواجهة أعداء الولايات المتحدة.
القانون الذي فُصل للتعامل مع كوريا الشمالية وإيران وروسيا في المقام الرئيسي، يمنح ترامب العديد من الخيارات الأخرى لمعاقبة أنقرة، حيث يستطيع -بموجب القانون- الاختيار ما بين 12 عقوبة متنوعة في مجالات مختلفة لضرب تركيا.
وعلى الرغم من الصلاحيات التي يحصل عليها ترامب بموجب القانون، فقد أكد السناتور الجمهوري كيفين كرامر خلال حديثه لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن ترامب "يريد مساحة أكبر بصفته المسؤول التنفيذي الأعلى في الولايات المتحدة لحل هذه القضايا".
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وقال السيناتور الجمهوري جون كورن، الرئيس "يرغب في مزيد من المرونة" بشأن هذه القضية، خاصة أنه لا يرغب في أن تتعمق الخلافات مع أنقرة.
وترى روسيا أن تخفيف العقوبات على تركيا يمكن أن يكون بمثابة إشارة واضحة إلى أردوغان بأن موسكو تعتزم مواصلة علاقاتها التعاونية مع أنقرة خلال المستقبل القريب.