هل تخفف روسيا آلام العقوبات الأمريكية على تركيا؟

رأت روسيا أنه لا بد من تخفيف العقوبات الموقعة على تركيا منذ واقعة إسقاط طائرتها في 2015، وذلك بعد أن أتمت تركيا صفقة شراء نظام S-400 المتطور مؤخرًا

تحرير:محمود نبيل ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

بوتين

وصلت التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا إلى ذروتها في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما بدأت الأخيرة فعليًا في تسلم شحنات نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، وهو الأمر الذي أعلنت واشنطن رفضها له في أكثر من مناسبة على مدى السنوات القليلة الماضية. واختارت الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة القرار التركي بسلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية القاسية، بدأتها بإقصاء أنقرة من برنامج تصنيع وصيانة طائرات F-35 الشبحية خلال وقت مبكر من الشهر الجاري، فضلًا عن عقوبات اقتصادية جديدة.

وفي محاولة من روسيا للوقوف في صف تركيا أمام تلك العقوبات، رفع الرئيس فلاديمير بوتين بعض القيود الاقتصادية المفروضة على أنقرة، وذلك بعد أن اشترت مؤخرًا واحدة من أحدث أنظمة الصواريخ في موسكو، وذلك وفقًا لما استعرضته مجلة "نيوزويك" الأمريكية. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين ودعت