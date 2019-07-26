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هل تخفف روسيا آلام العقوبات الأمريكية على تركيا؟

رأت روسيا أنه لا بد من تخفيف العقوبات الموقعة على تركيا منذ واقعة إسقاط طائرتها في 2015، وذلك بعد أن أتمت تركيا صفقة شراء نظام S-400 المتطور مؤخرًا
تحرير:محمود نبيل ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص
بوتين
بوتين
وصلت التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا إلى ذروتها في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما بدأت الأخيرة فعليًا في تسلم شحنات نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، وهو الأمر الذي أعلنت واشنطن رفضها له في أكثر من مناسبة على مدى السنوات القليلة الماضية. واختارت الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة القرار التركي بسلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية القاسية، بدأتها بإقصاء أنقرة من برنامج تصنيع وصيانة طائرات F-35 الشبحية خلال وقت مبكر من الشهر الجاري، فضلًا عن عقوبات اقتصادية جديدة.
وفي محاولة من روسيا للوقوف في صف تركيا أمام تلك العقوبات، رفع الرئيس فلاديمير بوتين بعض القيود الاقتصادية المفروضة على أنقرة، وذلك بعد أن اشترت مؤخرًا واحدة من أحدث أنظمة الصواريخ في موسكو، وذلك وفقًا لما استعرضته مجلة "نيوزويك" الأمريكية. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين ودعت
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المدمرة-البريطانية دنكان (2)

هل تؤدي زيادة الوجود البريطاني بهرمز لحرب مع إيران؟

اختارت بريطانيا السير في طريق المواجهة مع إيران بقرارها الصادر بشأن تأمين ومرافقة كل السفن التي ترفع أعلامها في أثناء المرور بمضيق هرمز والخليج العربي، وذلك على خلفية التهديدات الإيرانية لناقلاتها التجارية على مدى الأسابيع القليلة الماضية. القرار الذي اتخذته بريطانيا قد أثار حالة من القلق في الأوساط السياسية بالداخل والخارج، لا سيما أن ذلك قد يضعها في مواجهة محتملة مع الوحدات العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، وذلك إذا ما تحرشت تلك الزوارق بالناقلات التجارية في الممر الملاحي.
قوات-امريكية

لاتجارهم بالبشر.. اعتقال 16 متورطا في «فضيحة المارينز»

اعتقلت سلطات الأمن 16 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية "مارينز" بتهمة الاتجار بالبشر وجرائم مخدرات، حسبما أعلن الجيش الأمريكي، أمس الخميس. وتم توقيف الـ16 في قاعدة "كامب بندلتون" التابعة للمارينز في كاليفورنيا، على بعد قرابة 90 كيلومترا شمالي الحدود المكسيكية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال الجيش الأمريكي في بيان، إن "عناصر المارينز الـ16 اعتقلوا بتهمة التورط في أنشطة غير قانونية مختلفة، من الاتجار بالبشر إلى جرائم مخدرات. وأدت معلومات تم الحصول عليها من تحقيق سابق في الاتجار بالبشر إلى تسريع الاعتقالات".
صاروخ-باليستى

إيران تختبر صاروخا باليستيا مداه 1000 كيلومتر

قالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى وصل مداه إلى 1000 كيلومتر. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الاختبار الصاروخي لم يشكل تهديدا للقواعد أو سفن الشحن الأمريكية. ويُعتقد أن إيران اختبرت الصاروخ متوسط ??المدى، الأربعاء، في محاولة لتحسين مدى ودقة منظومة الأسلحة التي تمتلكها. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة تلفزيونية، إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط التوتر بين واشنطن وطهران.
بوريس-جونسون (1.) (2)

جونسون يمنح أخيه الصغير منصبا في الحكومة الجديدة

عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، أخيه الصغير، جو جونسون، الذي كان يشغل سابقا منصب نائب وزير النقل، بمنصب نائب وزير الأعمال الحرة والطاقة والاستراتيجية الصناعية. وأصبح بوريس جونسون، أمس الأربعاء، رئيسا جديدا لوزراء بريطانيا. وتمكن من القيام بأوسع تغيير في الحكومة البريطانية في تاريخ بريطانيا الحديثة، وذلك دون تسليم السلطة من حزب لآخر، إذ بقيت السلطة في يد حزب المحافظين الذي ينتمي له بوريس جونسون وكذلك سلفه رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.
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قنبلة-على-تلفزيون-اوكرانى (4)

بسبب بوتين.. مجهولون يلقون قنبلة على قناة أوكرانية

رمى مجهولون قنبلة على مبنى قناة تلفزيونية أوكرانية، اليوم السبت، بعدما أعلنت أنها تنوي بث وثائقي مثير للجدل تتخلّله مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ولم يؤد الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 03:40 فجرا، ووصفه المسؤولون بأنه إرهابي إلى إصابات، لكنّه ألحق أضرارا بالشعار المثبّت على واجهة مكاتب قناة "112 أوكرانيا"، بحسب ما أعلنت الشرطة. وشددت قوات الشرطة إجراءاتها الأمنية في العاصمة الأوكرانية كييف بحثا عن المسؤول عن الهجوم.
منظومة S-400 الدفاعية

الناتو أهمها.. عواقب وخيمة لتركيا بعد تسلّم S-400

اختارت تركيا أن تسير في اتجاه هادم للعلاقات التي تجمعها بالولايات المتحدة بعد أن استلمت أولى دفعات نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، وهي خطوة عارضتها واشنطن بقوة على مدى الأعوام القليلة الماضية. تحذيرات الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيا بمزيد من العقوبات حال إتمام الصفقة مع موسكو، لم تؤتِ ثمارها، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتبعه رد فعل قوي من جانب الولايات المتحدة، التي كانت قد أوجعت عقوباتها تركيا على المستوى الاقتصادي خلال العام الماضي.
صواريخ-إس-400

تركيا تتسلم أول شحنة من صواريخ إس 400 الروسية

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الشحنة الثانية من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت إلى تركيا. وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.
ترامب

ترامب: زعيم الصين «ذكي».. واتفاقية اليابان غير منصفة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المفاوضات مع الصين تشهد حاليا تقدما عن بداية الأزمة بين البلدين، مشيرا إلى أن أمريكا ستسمح للشركات الأمريكية ببيع منتجاتها إلى شركة "هواوي" الصينية التي تستخدمها في صناعاتها المختلفة. وأكد ترامب مجددا على إبقاء التعريفات الجمركية المفروضة بالفعل على سلع صينية، مشيرا إلى أن بكين ستقوم بشراء منتجات المزارع الأمريكية، وأنه إذا تمكنت واشنطن وبكين من التوصل لاتفاق فسيكون هذا الحدث تاريخي. وأشاد ترامب بالرئيس الصيني، ووصفه بالزعيم الذكي، كما أنه يعد واحدا من أعظم القادة خلال 200 عام في الصين.
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