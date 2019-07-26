أسعار النفط تسجل ارتفاعا طفيفا بسبب الأحداث السياسية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

البترول

شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة ارتفاع طفيف على خلفية التوترات السياسية القائمة في منطقة الشرق الأوسط الفترة الأخيرة، وذلك في ظل توقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 63.46 دولار للبرميل. وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي صعدت 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 56.20 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 0.25 بالمئة الليلة الماضية.

وحددت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020 سعر برميل النفط عند 68 دولاراً، مقابل 74 دولارا للبرميل في موازنة العام المالي الماضي.وذكرت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي لها، لمشروع موازنة 2019-2020، والتي تحمل شعار "المواطن أولًا" إن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النقط