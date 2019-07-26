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أسعار النفط تسجل ارتفاعا طفيفا بسبب الأحداث السياسية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
البترول
البترول
شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة ارتفاع طفيف على خلفية التوترات السياسية القائمة في منطقة الشرق الأوسط الفترة الأخيرة، وذلك في ظل توقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 63.46 دولار للبرميل. وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي صعدت 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 56.20 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 0.25 بالمئة الليلة الماضية.
وحددت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020 سعر برميل النفط عند 68 دولاراً، مقابل 74 دولارا للبرميل في موازنة العام المالي الماضي.وذكرت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي لها، لمشروع موازنة 2019-2020، والتي تحمل شعار "المواطن أولًا" إن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النقط
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مستقبل-الاقتصاد-المصري

بعد تأكيدات رويترز.. هل يتباطأ نمو الاقتصاد المصري؟

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» أن من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وهو ما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة، والذي توقعت أن يكون 5.8%، تزامنًا مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019، واصفا وضع الاقتصاد بأنه «معتدل» و«متباطئ»، في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ومسار «بريكست» الصعب في أوروبا، فهل يتباطأ نمو الاقتصاد المصري؟ أم يسير كما هو مخطط له؟
تخفيضات-ملابس (1)

بتخفيض 50%| هل ينجح الأوكازيون الصيفي في كسر الركود؟

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الجمعة، العمل بالأوكازيون الصيفي لمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار الوزاري رقم 153 لسنة 2019 بشأن بدء التصفية الموسمية "الأوكازيون الصيفي" الثانية لعام 2019، وإلزام الجهات المشاركة في التصفية الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، منوها بضرورة قيام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان بالثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك البركة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء.
صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد: مصر نجحت في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي

قال ديفيد ليبتون، المدير العام بالنيابة ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة لصندوق النقد الدولي، إن مصر نجحت في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وحققت أهدافه الرئيسية، مشيرا إلى حدوث تحسن كبير في أوضاع الاقتصاد الكلي مقارنةً بعام 2016، بدعم من السلطات المصرية التي تبنّت برنامجها الإصلاحي بقوة واتخذت إجراءات حاسمة مقدمًا على صعيد السياسات. وأضاف أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية، نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
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طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

لماذا ثبت المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2019؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها أول من أمس، الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر.
الغاز-الطبيعي-فى-المنازل

متى يبدأ تطبيق زيادة أسعار الغاز الطبيعي؟

أعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) إلى 360 قرشا.
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

رسميا.. أسعار البنزين والسولار والغاز بعد الزيادة

أعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) إلى 360 قرشا.
بنزين

«التحرير» تكشف حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية

أكد مصدر رفيع المستوى بهيئة البترول، أنه تقرر تأجيل أي زيادات في أسعار المنتجات البترولية بما فيها بنزين 95، خلال الفترة الحالية. وقال المصدر في تصريحات لـ"التحرير"، إنه من الصعب الإعلان عن أى زيادات جديدة خلال الفترة الحالية، لأسباب عديدة، منها إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر، بالإضافة إلى ترشيح مصر والإمارات لاستضافة كأس العالم بعد الأنباء غير المؤكدة عن اتجاه الاتحاد الدولي لسحبها من دولة قطر؛ ما يُعزز من فُرص مصر والإمارات. وأضاف المصدر أن أي زيادات مرتقبة لن تكون قبل شهر يناير في العام المقبل.
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