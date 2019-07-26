نيكولا معوض: دور «النبي إبراهيم» سيظل بداخلي للأبد

تحرير:التحرير ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

نيكولا معوض

على الرغم من المشوار الفني الصغير للفنان اللبناني نيكولا معوض فى مصر فإنه استطاع أن يثبت موهبته وحضوره، والآن يقوم بالدور الرئيسي في عمل عالمي يحمل اسم "ابنه الوحيد - His Only Son". وتحدث معوض عن هذه التجربة، ونشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة قسمها لقسمين، القسم الأول صورته وهو بشخصية "النبي إبراهيم" التي يجسدها خلال الفيلم، والقسم الثاني صورة عادية له، وكتب: "50.50، هناك دائمًا جزء مني في كل شخصية أجسدها.. ولكني أعتقد هذه المرة، هناك أجزاء منه ستظل محفورة بداخلي إلى الأبد.. إبراهيم".

وفي حوار سابق مع "التحرير"، قال نيكولا معوض عن تقديمه للشخصية: "أنا ألعب شخصية من أفضل رجال الله "النبي إبراهيم"، بفيلم يتناول إحدى أهم مراحل حياته، وسعيد جدًا لأنه تم اختياري من بين أكثر من 1700 ممثل حول العالم، تم اختياري للسفر إلى لوس أنجلوس للقيام بالدور الرئيسي في الفيلم الأمريكي الروائي الطويل