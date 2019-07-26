وزير النقل: تحويل ميناء الإسكندرية لميناء أخضر

تحرير:محمد مجلي ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

وزير النقل بميناء الإسكندرية

شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة وضع أولوية لتحويل المواني المصرية إلى خضراء طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "أول ما نهتم به في هذه الفترة هو تحويل ميناء الإسكندرية لميناء أخضر صديق للبيئة"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالعمل على تنفيذ ضوابط ومعايير البيئة للمواني الخضراء والتي تتفق مع المعايير الدولية، وسوف يتم ذلك بوضع حلول مبتكرة للمشكلات البيئية تراعي تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ والتخزين وتداول البضائع ودخول وخروج السيارات والبضائع من وإلى الميناء.

وأوضح أن تحويل الميناء يهدف للحد من الآثار السلبية على البيئة وتربتها ومياهها وهوائها وذلك خلال تفقده عددا من المشروعات بميناء الإسكندرية. وتفقد الوزير أعمال إخلاء موقع مشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55 – 62، حيث صرح الوزير أنه يجرى العمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من