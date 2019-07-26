جريمة

دماء جديد وقيادات شابة.. قراءة في حركة تنقلات الشرطة

شملت حركة التنقلات والترقيات 20 مديرًا للأمن، بخلاف الترقية والمد لـ12154 ضابطا من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء.. التي هدفت لتعزيز مديريات الأمن
تحرير:محمد الشاملي ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
اجتماع مغلق جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الداخلية اللواء محمود توفيق يوم الأربعاء بقصر الرئاسة، خرجت بعده حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة إلى النور، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها ومناقشة وزير الداخلية لأهم ما جا فيها والوقوف على سياسة الوزارة خلال الفترة المقبلة، خاصة حرص الوزارة على تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة.
وحرصت الحركة على خدمة توجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية، في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال
اقرأ المزيد
تصادم

قتيلان و9 مصابين في حادثي تصادم على طريق جمصة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، في حادثي تصادم مختلفين على طريق جمصة الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إذ أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، ولقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، على أثر تصادم ميني باص بعمود كهرباء عند مفارق نبروه، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى نبروه لتلقي الإسعافات اللازمة، واحتُجز اثنان منهم في العناية المركزة، وأخطرت شركة الكهرباء لإصلاح العمود الكهربائي.
الانتحار شنقا - أرشيفية

بسبب التنسيق.. انتحار طالب ثانوي في الدقهلية

أقدم طالب بالثانوية العامة من أجا في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على إنهاء حياته والانتحار شنقا داخل غرفته، لفشله في دخوله الكلية التي يرغب فيها، نظرا لارتفاع التنسيق هذا العام، بينما مجموعه لا يزيد على 87%، ما تسبب في دخوله في حالة نفسية سيئة، فضلا عن تأنيب أهله له. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من قسم الشرطة بوصول "محمود. ا. ح- 18 عاما"، من إحدى قرى المركز، جثة هامدة إلى مستشفى أجا المركزي، وبرقبته آثار اختناق.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة 13 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

أصيب 13 عاملا زراعيا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق (مصر- إسكندرية) الصحراوي، اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون، حيث اختلت عجلة القيادة فى يد السائق بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب فى انقلاب السيارة على جانب الطريق، وتم نقل المصابين بمشاركة 6 سيارات إسعاف، إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (2)

إصابة 12 شخصا بينهم 4 أطفال في حادثي تصادم ببني سويف

أصيب 12 شخصا، بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادثين متفرقين، أولهما انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق (منشأة الحاج- إهناسيا) غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، والحادث الآخر نتيجة تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
اقرأ المزيد من الأخبار
زحام-مرورى (3)

خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

كثافات مرورية متوسطة بسبب زيادة الأحمال شهدتها محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم، في الوقت الذي واصلت فيه الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية، ونجحت أجهزة الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة في مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وتم تكثيف الرادار بالطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
اشارة-مرور (2)

«الصلح خير» في 73 مخالفة مرورية بشوارع الجيزة

لا يدخر رجال المرور الجهد والعرق في سبيل تحقيق الانضباط المروري، ذلك الهدف الدائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1288 مخالفة انتظار خاطئ، و538 مخالفة متنوعة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

أمن الجيزة يفحص 25 متهما ضُبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
المرور‎ (2)

متوفيان وحادثان.. خريطة كثافات محاور القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 65 %، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org