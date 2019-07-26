تعرف على إيراد «الفيل الأزرق 2» في أول أيام عرضه

تحرير:التحرير ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

الفيل الأزرق

طُرح فيلم "الفيل الأزرق 2" في دور العرض منذ أمس الخميس، 25 يوليو، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل أسبوعين تقريبا من موسم عيد الأضحى السينمائي. ويبدو أن الجمهور كان متحمسا للجزء الثاني من العمل، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3.800.345 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كايروكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج "الدكتور يحيى" الذي يجسده كريم عبد العزيز، لبنى (نيللي كريم)، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة سيدات في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع فريدة (هند صبري) التي تتلاعب بحياته وأسرته. "الفيل الأزرق 2"