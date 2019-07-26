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نقل جثمان الرئيس التونسي من المستشفى إلى قصر قرطاج

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
السبسي
السبسي
نُقِل جثمان الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، الذي وافته المنية أمس، من المستشفى العسكري بتونس العاصمة إلى قصر قرطاج وسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر كبير للمواطنين. وغادر جثمان الرئيس الراحل المستشفى على متن عربة إسعاف عسكرية موشحة بالعلم الوطني وبإكليل من الزهور، وسط حضور كبير للمواطنين الذين ودعوا رئيس الجمهورية على أنغام النشيد الوطني مرددين عبارات الترحم على روحه.
وسيتم تنظيم جنازة وطنية كبرى، يؤمنها الجيش الوطني غداً السبت، لتوديع الرئيس الراحل، يحضرها عدد من رؤساء الدول، ووفود أجنبية حسب ما أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.وقد غيب الموت، صباح أمس الخميس، الرئيس الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 93 عاما بعد أزمة صحية.ويقوم بمهام رئيس الجمهورية حاليا، رئيس مجلس
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قايد-السبسي-محمد-الناصر

بعد وفاة السبسي.. تونس مستمرة في مسارها الديمقراطي

أثارت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صباح أمس الخميس، حالة من القلق في الأوساط السياسية التونسية، خوفا من وجود حالة من الفراغ الدستوري. وزاد من حدة القلق، الغموض الذي اكتنف مصير الاستحقاقات الانتخابية المقررة في البلاد، حيث كان من المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر المقبل، على أن تقام انتخابات الرئاسة في السابع عشر من نوفمبر. إلا أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، قد أنهى هذا الجدل، بعد أن صرح في وقت سابق أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية ليتوافق والدستور.
محمد-الناصر (2)

محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لتونس

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، أن رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر يؤدي بعد قليل اليمين الدستورية رئيسا مؤقتًا للبلاد أمام البرلمان، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس، عن عمرٍ ناهز الثانية والتسعين عامًا. قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس قبل السابع عشر من نوفمبر المقبل. وكان مقررًا أن تُجرى الانتخابات في الموعد المذكور سلفًا، إلا أن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيدفع هيئة الانتخابات لتقديم موعد الانتخابات.
سيف-القذافى

سيف القذافي.. الطفل المتهم في قضية اختفاء الصدر

بعد مرور 41 عاما على قضية اختفاء اللبناني الإمام موسى الصدر، لا تزال تلك القضية تحمل الكثير من الغموض، إذ اختفى الصدر بعد زيارة إلى ليبيا عام 1978. وكان الأمل في الكشف عن ملابسات اختفاء الصدر قد انتعش بعد سقوط النظام الليبي السابق، إلا أن تصريحات عدد من المسؤولين الليبيين الذين عملوا مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لم تضف أي جديد، بل زادت من غموض القضية. تلك القضية عادت إلى الواجهة مرة أخرى بعد أن أصدر محقق عدلي في لبنان مذكرات توقيف غيابية بحق سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل.
الباجى-قايد-السبسى (2)

ماذا قالت صحف العالم عن الرئيس التونسي بعد وفاته؟

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية، وكان حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وتناولت العديد من الصحف العالمية أنباء وفاة الرئيس التونسي، نستعرضها في التقرير التالي.
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قايد-السبسي-محمد-الناصر

بعد وفاة السبسي.. تونس مستمرة في مسارها الديمقراطي

أثارت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صباح أمس الخميس، حالة من القلق في الأوساط السياسية التونسية، خوفا من وجود حالة من الفراغ الدستوري. وزاد من حدة القلق، الغموض الذي اكتنف مصير الاستحقاقات الانتخابية المقررة في البلاد، حيث كان من المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر المقبل، على أن تقام انتخابات الرئاسة في السابع عشر من نوفمبر. إلا أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، قد أنهى هذا الجدل، بعد أن صرح في وقت سابق أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية ليتوافق والدستور.
الباجى-قايد-السبسى (2)

ماذا قالت صحف العالم عن الرئيس التونسي بعد وفاته؟

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية، وكان حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وتناولت العديد من الصحف العالمية أنباء وفاة الرئيس التونسي، نستعرضها في التقرير التالي.
السبسي (1)

الرئاسة التونسية: السبسي جنب الشعب ويلات التصادم

دعت رئاسة الجمهورية التونسية الشعب التونسي إلى الالتفاف حول مؤسساته الدستورية؛ صونًا لمستقبل البلاد. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن في هذا الظرف الدقيق والفاجعة التي حلت اليوم الخميس بوفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ندعو الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونًا لمستقبل تونس وحاضرها.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي ينعى رئيس تونس: مسيرته يسجلها التاريخ

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، الذي توفاه الله، اليوم الخميس، وتقدم السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا، وذلك بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمتحدث رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عبر موقع "فيسبوك".
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