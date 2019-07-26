قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن قواعد القيد

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

اتحاد الكرة

قرر اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامي 1997 و1998، والذين يمثلون السن الأولمبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام لاعبي المنتخب الأولمبي للعب في المستوى الأول بما يعود بالنفع الفني على الفريق الوطني الذي يستعد لمشوار الأولمبياد، كما تقرر السماح للأندية أيضا بإعارة لاعبين اثنين من اللاعبين الأجانب ممّن تكون عقودهم سارية ولا يوجد أماكن لهم في القائمة حرصا على حقوق الأندية، ومن المقرر أن تكون تلك الإعارات الخمس لهذا الموسم فقط مرحلة انتقالية وإضافة لما ورد في تعليمات القيد التي أصدرتها أمس إدارة شؤون اللاعبين.

وأعلنت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أمس الخميس، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، إذ نشر اتحاد الكرة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل نادٍ سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو

وأعلنت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أمس الخميس، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، إذ نشر اتحاد الكرة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل نادٍ سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو شمال إفريقيا، يعامل معاملة المحلي، على أن يتم تقليل عدد الأجانب بدايةً من الموسم الذي يليه 2020- 2021.



وأكد اتحاد الكرة فتح باب القيد لموسم 2019- 2020 يوم 29 يوليو الجاري حتى يوم 29 أغسطس المقبل، أي ستكون مدة القيد شهرا كاملا، على أن يبدأ الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر المقبل.



وكان الموسم الجاري للدوري المصري قد شهد السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب إلى جانب التعاقد مع لاعبين اثنين سوريين.

