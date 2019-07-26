جريمة

جثة ممزقة وسكين مدمم.. حل لغز جريمة الساحل

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
جثة
جثة
جثة ممزقة وسط بركة من الدماء بجوارها سكين بها آثار دماء شكلت لغزا محيرا عكف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، بعدما تبلغ لقسم شرطة الساحل بالعثور على جثة صاحب محل زيوت كائن بدائرة قسم شبرا الخيمة أول بالقليوبية، ومقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بشبرا الخيمة، وبها طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، وأفاد نجل عمه بأنه عقب حضور الضحية لزيارته وانصرافه اكتشف مقتله، وإلقاء جثته بمحل البلاغ، واتهم شقيقين بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات سابقة بينهما.
تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشقاء شركاء مخبز كائن بدائرة القسم، سبق اتهام اثنين منهم فى عدد من القضايا بالاشتراك مع اثنين آخرين "عاملين بذات المخبز". عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين انتقاماً
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طعن-بالسكين

ننشر أقوال المتهم بقتل زوجته «بسبب المصروف» في بنها

أدلى "خالد. ع" المتهم بقتل زوجته ببنها، أمام خالد صلاح، وكيل نيابة قسم بنها، باعترافات تفصيلية، قائلا: "زوجتي ميسورة الحال وأهلها بيساعدوها بفلوس كثيرة ولما طلبت منها مبلغ من المال رفضت وعايرتني ببطالتي، قائلة (روح اشتغل وابعد عن شرب المخدرات)"، متابعا أنه استشاط غيظا وأمسك بسكين المطبخ وطعنها 8 طعنات في رقبتها وجسدها حتى سقطت غارقة في دمائها. وأشار إلى أنه بعدها صرخ بأعلى صوت مرددًا عبارة "قتلت زوجتي، قتلت زوجتي"، وبعدها صعد الجيران وأم زوجته وحاولوا الإمساك به، لكنه وضع السكين على رقبة ابنته مهددًا بذبحها، وفر هاربًا من المنزل.
شركات -مزيفة-نصب

كواليس سقوط عصابة «بابا وماما» لتزوير المستندات

زوجان قررا طرق باب عالم الجريمة بحثا عن المال، واستغل الزوج سجله الإجرامي المكتظ بالقضايا والوقائع المخالفة التي ارتكبها غير عابئ بكونه مطلوبا لأجهزة الشرطة على خلفية صدور 6 أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات وتبديد، فكونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في أعمال التزييف والتزوير، وتحديدا تزوير وترويج المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية. وجاءت أولى خطوات تنفيذ خطتهما الشيطانية بالبحث عن عناصر تنضم للعصابة لتوزيع الأدوار في ما بينهم ظنا أن الأمر لن تنكشف خباياه.
إطلاق نار - أرشيفية

3 قتلى و4 مصابين في مشاجرة «بعد صلاة الجمعة» بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون في مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بعزبة النقطة بقرية بني قرة بمركز القوصية في محافظة أسيوط، أمام بوابة مسجد النقطة، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة وخروجهم، حيث تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين أمام بوابة مسجد عزبة النقطة بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية في أثناء خروج المصلين من المسجد، وأسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق "جمصة- طلخا" الساحلي، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أسمدة ينقل عمالا عند قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بكسور متفرقة وسحجات. تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بالحادث، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى طلخا، وتم تحويل أحد المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي. وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أبو زعبل للأسمدة ينقل عمالا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتحطم السيارتين.
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جثة-فى-شقة

سر التوصيلة الأخيرة لذبيح على الطريق وقتيل بالمصرف

من صحراء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة إلى أحد المصارف المائية بمحافظة دمياط، كانت السرقة هي الدافع الرئيسي وراء مقتل سائقين، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات الجريمتين في توقيت متزامن تحت إشراف اللواء علاء سليم، مدير قطاع مصلحة الأمن العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التي تتركز في المقام الأول على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى جرائم القتل لما تمثل من خطورة على المجتمع.
جثة-فى-شقة

جريمة المحافظات الثلاث.. قصة سهرة حمراء انتهت بقتيل

3 أشهر من الاختفاء فقدت معها عجوز الأمل في العثور على فلذة كبدها حيا أو ميتا، تقطعت بها السبل وضاقت بها الأرض بما رحبت، سئمت جولاتها المكوكية ما بين المستشفيات وأقسام الشرطة ومكاتب ونقاط تابعة لهيئة الإسعاف بحثا عن نجلها الذي اختفى في ظروف غامضة، خرج من المنزل ولم يعد، حتى إنها كانت تجوب البيوت وتطرق أبواب أصدقاء ابنها أملا في التوصل إلى مكانه أو التقاط طرف خيط يقودها إلى حل اللغز حتى تلقت اتصالا هاتفيا كان الأصعب في حياتها "لقينا جثة واحد بنفس مواصفات ابنك".
اعدام

«أنا بخونك».. جريمة بدأت بجملة وانتهت بـ«حبل عشماوي»

صراحة قاتلة.. تلخص هاتان الكلمتان كواليس جريمة قتل راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجها "عامل كاوتش" بسيط طعنا بسكين في حي منشأة ناصر في محافظة القاهرة منتصف العام الماضي، وذلك بعدما أسدلت الدائرة 27 محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بالعباسية الستار على القضية التي هزت الرأي العام وأثارت غضب أهالي المنطقة الشعبية -آنذاك- حتى إن كثيرين من قاطني الحي لا يزالون يتذكرون تفاصيل ما جرى داخل تلك الشقة، لاسيما مشهد قوات الشرطة التي حولت الشارع إلى ما يشبه ثكنة عسكرية.
سائق شبرا القتيل

عايزة صباعه تذكار.. مشاهد من ذبح «الشيخ علي» بشبرا

لا تزال واقعة مقتل الشيخ علي حسن البشعة والتمثيل بجثته تُلقي بظلالها الحزينة في منطقة الساحل بشبرا، وسط غضب وحزن أهالي المنطقة إذ دارت الأحداث الواقعة مساء الجمعة الماضية عندما هجم المتهمون على المجني عليه وأنهالوا عليه بالطعنات في أثناء وجوده بالشارع وبعدها أجبروه على استقلال سيارة كانت معهم وانطلقوا إلى شارع آخر ببالمنطقة نفسها، حيث مكان سكنهم وأمام فرن يمتلكها المتهمون، واستكملوا باقي جريمتهم وسددوا له طعنات عديدة منها جرح ذبحي بالرقبة وسط ذعر المارة من المشهد المرعب.
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