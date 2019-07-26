جثة ممزقة وسكين مدمم.. حل لغز جريمة الساحل

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

جثة

جثة ممزقة وسط بركة من الدماء بجوارها سكين بها آثار دماء شكلت لغزا محيرا عكف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، بعدما تبلغ لقسم شرطة الساحل بالعثور على جثة صاحب محل زيوت كائن بدائرة قسم شبرا الخيمة أول بالقليوبية، ومقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بشبرا الخيمة، وبها طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، وأفاد نجل عمه بأنه عقب حضور الضحية لزيارته وانصرافه اكتشف مقتله، وإلقاء جثته بمحل البلاغ، واتهم شقيقين بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات سابقة بينهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشقاء شركاء مخبز كائن بدائرة القسم، سبق اتهام اثنين منهم فى عدد من القضايا بالاشتراك مع اثنين آخرين "عاملين بذات المخبز". عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين انتقاماً