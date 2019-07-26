مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

صورة أرشيفية

شهد طريق "جمصة- طلخا" الساحلي، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أسمدة ينقل عمالا عند قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بكسور متفرقة وسحجات. تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بالحادث، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى طلخا، وتم تحويل أحد المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي. وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أبو زعبل للأسمدة ينقل عمالا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتحطم السيارتين.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من "محمد سمير السيد- 35 عاما، والطفل سمير عادل العدروسي- 10 سنوات"، حيث وصلا إلى المستشفى جثتين هامدتين. وتنوعت الإصابات بين كسور واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات، وهم "محمد أحمد النجار- 19 عامًا، ومصطفى أنور- 18 عامًا، وأحمد الدسوقي- 19 عامًا، ومحمد أسامة عبد المنعم- 23 عامًا،