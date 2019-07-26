جريمة

مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهد طريق "جمصة- طلخا" الساحلي، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أسمدة ينقل عمالا عند قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بكسور متفرقة وسحجات. تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بالحادث، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى طلخا، وتم تحويل أحد المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي. وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أبو زعبل للأسمدة ينقل عمالا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتحطم السيارتين.
وأسفر الحادث عن مصرع كل من "محمد سمير السيد- 35 عاما، والطفل سمير عادل العدروسي- 10 سنوات"، حيث وصلا إلى المستشفى جثتين هامدتين. وتنوعت الإصابات بين كسور واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات، وهم "محمد أحمد النجار- 19 عامًا، ومصطفى أنور- 18 عامًا، وأحمد الدسوقي- 19 عامًا، ومحمد أسامة عبد المنعم- 23 عامًا،
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ننشر أقوال المتهم بقتل زوجته «بسبب المصروف» في بنها

أدلى "خالد. ع" المتهم بقتل زوجته ببنها، أمام خالد صلاح، وكيل نيابة قسم بنها، باعترافات تفصيلية، قائلا: "زوجتي ميسورة الحال وأهلها بيساعدوها بفلوس كثيرة ولما طلبت منها مبلغ من المال رفضت وعايرتني ببطالتي، قائلة (روح اشتغل وابعد عن شرب المخدرات)"، متابعا أنه استشاط غيظا وأمسك بسكين المطبخ وطعنها 8 طعنات في رقبتها وجسدها حتى سقطت غارقة في دمائها. وأشار إلى أنه بعدها صرخ بأعلى صوت مرددًا عبارة "قتلت زوجتي، قتلت زوجتي"، وبعدها صعد الجيران وأم زوجته وحاولوا الإمساك به، لكنه وضع السكين على رقبة ابنته مهددًا بذبحها، وفر هاربًا من المنزل.
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كواليس سقوط عصابة «بابا وماما» لتزوير المستندات

زوجان قررا طرق باب عالم الجريمة بحثا عن المال، واستغل الزوج سجله الإجرامي المكتظ بالقضايا والوقائع المخالفة التي ارتكبها غير عابئ بكونه مطلوبا لأجهزة الشرطة على خلفية صدور 6 أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات وتبديد، فكونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في أعمال التزييف والتزوير، وتحديدا تزوير وترويج المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية. وجاءت أولى خطوات تنفيذ خطتهما الشيطانية بالبحث عن عناصر تنضم للعصابة لتوزيع الأدوار في ما بينهم ظنا أن الأمر لن تنكشف خباياه.
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3 قتلى و4 مصابين في مشاجرة «بعد صلاة الجمعة» بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون في مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بعزبة النقطة بقرية بني قرة بمركز القوصية في محافظة أسيوط، أمام بوابة مسجد النقطة، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة وخروجهم، حيث تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين أمام بوابة مسجد عزبة النقطة بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية في أثناء خروج المصلين من المسجد، وأسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.
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جثة ممزقة وسكين مدمم.. حل لغز جريمة الساحل

جثة ممزقة وسط بركة من الدماء بجوارها سكين بها آثار دماء شكلت لغزا محيرا عكف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، بعدما تبلغ لقسم شرطة الساحل بالعثور على جثة صاحب محل زيوت كائن بدائرة قسم شبرا الخيمة أول بالقليوبية، ومقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بشبرا الخيمة، وبها طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، وأفاد نجل عمه بأنه عقب حضور الضحية لزيارته وانصرافه اكتشف مقتله، وإلقاء جثته بمحل البلاغ، واتهم شقيقين بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات سابقة بينهما.
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تصادم

قتيلان و9 مصابين في حادثي تصادم على طريق جمصة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، في حادثي تصادم مختلفين على طريق جمصة الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إذ أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، ولقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، على أثر تصادم ميني باص بعمود كهرباء عند مفارق نبروه، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى نبروه لتلقي الإسعافات اللازمة، واحتُجز اثنان منهم في العناية المركزة، وأخطرت شركة الكهرباء لإصلاح العمود الكهربائي.
جثة (3)

مقتل عامل وإصابة والده وزوجته في مشاجرة بالدقهلية

قُتل عامل وأصيبت زوجته ووالده بإصابات بالغة بطعنات من آلة حادة وكسور متفرقة، في مشاجرة عنيفة بينهم وبين جيرانهم في قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين بوصول شخص جثة هامدة على أثر إصابته بطعنة نافذة في البطن، وإصابة زوجته وأبيه واحتجازه في العناية المركزة لحين استقرار حالته وسماع أقواله.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (4)

قتيل و12 مصابا في حادث على طريق «مطروح- سيوة»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص بالكيلو 10 على طريق "مطروح- سيوة" الصحراوي، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سيوة المركزي لإجراء الإسعافات اللازمة لهم. وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، أن مستشفى سيوة المركزي استقبل 13 شخصا بينهم حالة وفاة، أثر حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص على طريق سيوة الصحراوي، تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وحول 4 حالات لمستشفى مطروح العام وخروج باقي الحالات بعد تحسن صحتهم.
تصادم

قتيل ومصابان من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيبت شقيقته وزوجها، اليوم الجمعة، على أثر وقوع حادث تصادم سيارة مع "توك توك" بطريق العشرة آلاف بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء سير السيارة على الطريق، حيث قطع التوك توك الطريق أمامها، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقى العلاج اللازم، والجثة إلى ذات المستشفى. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع الحادث.
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