3 قتلى و4 مصابين في مشاجرة «بعد صلاة الجمعة» بأسيوط

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

صورة أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون في مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بعزبة النقطة بقرية بني قرة بمركز القوصية في محافظة أسيوط، أمام بوابة مسجد النقطة، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة وخروجهم، حيث تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين أمام بوابة مسجد عزبة النقطة بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية في أثناء خروج المصلين من المسجد، وأسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.

على الفور، انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع 3 أشخاص بينهم شقيقان وإصابة 4 آخرين بطلقات نارية، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي. وكشفت التحريات الأولية أن الحادث نتج عن خلاف قديم بين العائلتين تجدد أمس الخميس، وعندما وقعت مشادة بين شخصين