Spider-Man Far From Home يتخطى المليار دولار

تحرير:التحرير ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

نجح فيلم الأكشن والخيال العلمي "Spider Man Far From Home - الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" في تحقيق مليار دولار في سباق شباك التذاكر العالمي، بعد طرحه في 4 يوليو الجاري بدور العرض السينمائي. الفيلم يشارك فى بطولته: توم هولاند (بيتر باركر الرجل العنكبوت)، ماريسا تومى (ماى باركر عمة بيتر)، مايكل كيتون (فى دور أدريان تومز مهرب الأسلحة)، زيندايا (فى دور ميشيل جونز زميلة باركر فى المدرسة)، وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجم الكبير صامويل جاكسون، من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

توم هولاند صاحب دور "Spider-Man"، ممثل بريطاني يبلغ 22 عامًا، وهو أصغر من لعب دور "سبايدر مان"، وأكثرهم شعبية، وقدم الشخصية لأول مرة فى فيلم Captain America: Civil War، ثم طرحت شركة "مارفل" فيلمًا خاصا له بعدها بعام بعنوان Spider-Man: Homecoming، وأعلنت عن جزء ثان في 2019 بعد نجاح الأول. تدور أحداث