فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

Spider-Man Far From Home يتخطى المليار دولار

تحرير:التحرير ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
Spider-Man
Spider-Man
نجح فيلم الأكشن والخيال العلمي "Spider Man Far From Home - الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" في تحقيق مليار دولار في سباق شباك التذاكر العالمي، بعد طرحه في 4 يوليو الجاري بدور العرض السينمائي. الفيلم يشارك فى بطولته: توم هولاند (بيتر باركر الرجل العنكبوت)، ماريسا تومى (ماى باركر عمة بيتر)، مايكل كيتون (فى دور أدريان تومز مهرب الأسلحة)، زيندايا (فى دور ميشيل جونز زميلة باركر فى المدرسة)، وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجم الكبير صامويل جاكسون، من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.
توم هولاند صاحب دور "Spider-Man"، ممثل بريطاني يبلغ 22 عامًا، وهو أصغر من لعب دور "سبايدر مان"، وأكثرهم شعبية، وقدم الشخصية لأول مرة فى فيلم Captain America: Civil War، ثم طرحت شركة "مارفل" فيلمًا خاصا له بعدها بعام بعنوان Spider-Man: Homecoming، وأعلنت عن جزء ثان في 2019 بعد نجاح الأول. تدور أحداث
اقرأ المزيد
الفيل-الازرق-2

تعرف على إيراد «الفيل الأزرق 2» في أول أيام عرضه

طُرح فيلم "الفيل الأزرق 2" في دور العرض منذ أمس الخميس، 25 يوليو، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل أسبوعين تقريبا من موسم عيد الأضحى السينمائي. ويبدو أن الجمهور كان متحمسا للجزء الثاني من العمل، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3.800.345 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كايروكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
نيقولا-معوض (2)

نيكولا معوض: دور «النبي إبراهيم» سيظل بداخلي للأبد

على الرغم من المشوار الفني الصغير للفنان اللبناني نيكولا معوض فى مصر فإنه استطاع أن يثبت موهبته وحضوره، والآن يقوم بالدور الرئيسي في عمل عالمي يحمل اسم "ابنه الوحيد - His Only Son". وتحدث معوض عن هذه التجربة، ونشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة قسمها لقسمين، القسم الأول صورته وهو بشخصية "النبي إبراهيم" التي يجسدها خلال الفيلم، والقسم الثاني صورة عادية له، وكتب: "50.50، هناك دائمًا جزء مني في كل شخصية أجسدها.. ولكني أعتقد هذه المرة، هناك أجزاء منه ستظل محفورة بداخلي إلى الأبد.. إبراهيم".
the lion king

The Lion King.. الحب والخير ينتصران لواقعية عالم ديزني

تربعت أفلام ديزنى على قمة شباك الإيرادات مقارنة بالأفلام الأخرى لموسم 2019، وحتى الآن ما زالت المنافسة على أشدها، ولكن توجد بعض المؤشرات التى لا ينبغى أن نغفل عنها، فمنذ فترة ليست قصيرة احتل Avengers: Endgame المركز الأول محققًا إيرادات تبلغ 357 مليون دولار فى الافتتاح، وبعد نجاح ساحق جاء The Lion King فى المركز الثانى كأحسن افتتاح بعد نظيره محققًا ما يزيد على 185 مليون دولار فى أمريكا الشمالية، منتزعًا المركز الثانى من "Incredibles 2" الذى أطلق فى العام الماضى بـ182.7 مليون دولار.
اقرأ المزيد من الأخبار
the lion king

The Lion King.. الحب والخير ينتصران لواقعية عالم ديزني

تربعت أفلام ديزنى على قمة شباك الإيرادات مقارنة بالأفلام الأخرى لموسم 2019، وحتى الآن ما زالت المنافسة على أشدها، ولكن توجد بعض المؤشرات التى لا ينبغى أن نغفل عنها، فمنذ فترة ليست قصيرة احتل Avengers: Endgame المركز الأول محققًا إيرادات تبلغ 357 مليون دولار فى الافتتاح، وبعد نجاح ساحق جاء The Lion King فى المركز الثانى كأحسن افتتاح بعد نظيره محققًا ما يزيد على 185 مليون دولار فى أمريكا الشمالية، منتزعًا المركز الثانى من "Incredibles 2" الذى أطلق فى العام الماضى بـ182.7 مليون دولار.
Avengers Age of Ultron (2)

رسميًّا.. Avengers يزيح Avatar من عرش الأعلى إيرادات

نجح فيلم الأبطال الخارقين Avengers: Endgame في إزاحة الفيلم الشهير Avatar، من عرشه كأعلى فليم حقق إيرادات في تاريخ السينما حول العالم، وهو اللقب الذي احتفظ به نحو 10 سنوات، منذ طرحه في دور السينما عام 2009. وبحسب ما ذكرته تقارير فنية، فقد حقق الفيلم خلال إعادة عرضه المزيد من الإيرادات، ليتجاوز إجمالي ما حققه من إيرادات عالميًّا 2.789 مليار دولار، وهي إيرادات صاحب المركز الأول سابقًا Avatar، وهو الإنجاز الذي سعت إليه شركة مارفل، وبالفعل توجت جهودها بالنجاح.
avengers-endgame

Avengers: Endgame الأعلى إيرادات في التاريخ

قالت شركة والت ديزني الموزعة لفيلم "Avengers: Endgame - المنتقمون: لعبة النهاية" إن الفيلم الذي أنتجته شركة "مارفل ستوديوز" سينتزع صدارة إيرادات التذاكر عالميا على الإطلاق اليوم الأحد. وذكرت ديزني في بيان لها، في إطار الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام، أن مبيعات تذاكر Avengers: Endgame على مستوى العالم ستتخطى اليوم 2.789 مليار دولار التي جمعها فيلم "Avatar - أفاتار" للمخرج جيمس كاميرون عام 2009. وفيلم "المنتقمون" الذي طرح بدور السينما في أبريل هو ذروة قصة تروى في 22 فيلما لشركة "مارفل" على مدى عشرة أعوام.
Simba-in-The-Lion-King-2019

إيرادات The Lion King تتجاوز 130 مليون دولار عالميا

يواصل فيلم المغامرة والعائلة "The Lion King" حصد إيرادات ضخمة بشباك التذاكر العالمي، حيث تجاوزت حصيلته بالسوق الأجنبية 130 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 76.6 مليون دولار، لتتصدر بكين عائدات الفيلم خارجيا، بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية برصيد 8.3 مليون دولار، و5.5 مليون دولار في شباك التذاكر الأسترالي، ومن المتوقع أن يشهد الفيلم ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات، بالتزامن مع طرحه أمس بصالات السينما الأمريكية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org