كواليس سقوط عصابة «بابا وماما» لتزوير المستندات
نجح ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية في الإيقاع بزوجين ومسجل خطر وعاطل كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير وترويج المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية
تحرير:محمد الشاملي
٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
أعمال التزوير - أرشيفية
زوجان قررا طرق باب عالم الجريمة بحثا عن المال، واستغل الزوج سجله الإجرامي المكتظ بالقضايا والوقائع المخالفة التي ارتكبها غير عابئ بكونه مطلوبا لأجهزة الشرطة على خلفية صدور 6 أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات وتبديد، فكونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في أعمال التزييف والتزوير، وتحديدا تزوير وترويج المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية. وجاءت أولى خطوات تنفيذ خطتهما الشيطانية بالبحث عن عناصر تنضم للعصابة لتوزيع الأدوار في ما بينهم ظنا أن الأمر لن تنكشف خباياه.
نجح الزوجان في ضم أحد الأشخاص سبق اتهامه في 3 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير" والمقضى عليه فيها بالسجن 10 سنوات، ورابع مسجل خطر يقيم بمحافظة الجيزة ليكتمل نصاب التشكيل العصابي الذي امتد نشاطه ليشمل محافظات القاهرة والجيزة والشرقية.
نشاط ذلك التشكيل العصابي كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة
نجح الزوجان في ضم أحد الأشخاص سبق اتهامه في 3 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير" والمقضى عليه فيها بالسجن 10 سنوات، ورابع مسجل خطر يقيم بمحافظة الجيزة ليكتمل نصاب التشكيل العصابي الذي امتد نشاطه ليشمل محافظات القاهرة والجيزة والشرقية.
نشاط ذلك التشكيل العصابي كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية المعنية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التزييف والتزوير.
وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 6 أحكام فى قضايا "شيكات وتبديد"، وزوجته، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى إحدى القضايا، وعُثر بحوزتهما على بندقية خرطوش، و12 خطابا منسوبا صدورهم لعدد من الجهات الحكومية، مذيلين بأكليشيهات تابعة لذات الجهات و6 توكيلات صادرة عن أحد الأشخاص لآخر، وجميعها مزورة.
أمام اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، اعترف الأول بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، وحيازتهما باقى المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية، سبق اتهامه في 3 قضايا، آخرها قضية "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير" والمقضى عليه فيها بالسجن 10 سنوات.
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عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكنت مأمورية من ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن برئاسة اللواء علاء سليم ومديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور.
وعُثر بحوزة المتهم على رخصة قيادة، وكارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية مثبتة به صورته باسم مغاير، و5 توكيلات منسوب صدورها لمكاتب توثيق مختلفة، صادرة عن عدد من الأشخاص، وجميعها مزورة.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها واعترف بتحصله على المضبوطات من مسجل خطر "سرقات عامة" مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في 9 قضايا، آخرها قضية "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام بقضايا "سرقة تيار كهربائي، ضرب، تبوير أرض".
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكنه بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على المضبوطات التالية: 20 بصمة خاتم شعار الجمهورية منسوبا صدورها لهيئات حكومية مختلفة، وجميعها مقلدة، و6 مطبوعات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، إضافة إلى 17 بصمة أكليشيه منسوبا صدورها لهيئات حكومية مختلفة.
بمواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف المتهم باصطناع الأختام والأكليشيهات بقصد تزوير المستندات الرسمية والحكومية؛ لأجل ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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