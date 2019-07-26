كواليس سقوط عصابة «بابا وماما» لتزوير المستندات

نجح ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية في الإيقاع بزوجين ومسجل خطر وعاطل كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير وترويج المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية

تحرير:محمد الشاملي ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

أعمال التزوير - أرشيفية

زوجان قررا طرق باب عالم الجريمة بحثا عن المال، واستغل الزوج سجله الإجرامي المكتظ بالقضايا والوقائع المخالفة التي ارتكبها غير عابئ بكونه مطلوبا لأجهزة الشرطة على خلفية صدور 6 أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات وتبديد، فكونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في أعمال التزييف والتزوير، وتحديدا تزوير وترويج المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية. وجاءت أولى خطوات تنفيذ خطتهما الشيطانية بالبحث عن عناصر تنضم للعصابة لتوزيع الأدوار في ما بينهم ظنا أن الأمر لن تنكشف خباياه.

نجح الزوجان في ضم أحد الأشخاص سبق اتهامه في 3 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير" والمقضى عليه فيها بالسجن 10 سنوات، ورابع مسجل خطر يقيم بمحافظة الجيزة ليكتمل نصاب التشكيل العصابي الذي امتد نشاطه ليشمل محافظات القاهرة والجيزة والشرقية. نشاط ذلك التشكيل العصابي كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة