رياضة

الزمالك يعلن قائمته للقمة.. 7 غيابات ومهاجمان

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
الزمالك
الزمالك
أعلن خالد جلال، المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الجمعة، في برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادًا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019. وشهدت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني للقلعة البيضاء، غياب السباعي، محمود عبد الرحيم "جنش" للإصابة، ويوسف إبراهيم "أوباما" للإيقاف، ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية، وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمود عبد المنصف لأسباب فنية.
وضمت قائمة الزمالك كلا من: حراسة المرمى: عماد السيد - عمر صلاح. خط الدفاع: حمدي النقاز - عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز "زيزو" - محمد حسن - محمد إبراهيم - أحمد مدبولي - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيم
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جوارديولا 2019 (1)

جوارديولا يصدم ألفيس ويتحدث عن رحيل ساني

كشف الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أن الستيزنز لا يحتاج للتعاقد مع البرازيلي داني ألفيس، مشيرا إلى أنه يمتلك عدة لاعبين مميزين للغاية في نفس مركزه، ومنهم الثنائي «والكر ودانيلو». وقال جوارديولا في تصريحات في أثناء معسكر الإعداد للسيتى في اليابان: "داني ألفيس لاعب رائع للغاية وقدم مستويات لا تصدق خلال الموسم الماضى، لكنني أمتلك أيضا لاعبين جيدين للغاية في نفس مركزه، ولن نتعاقد مع صفقات أخرى إلا في أضيق الحدود. أنا مقتنع تماما باللاعبين الموجودين في الفريق، في الوقت الحالي، فنحن فريق جيد بما فيه الكفاية".
اتحاد-الكرة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن قواعد القيد

قرر اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامي 1997 و1998، والذين يمثلون السن الأولمبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام لاعبي المنتخب الأولمبي للعب في المستوى الأول بما يعود بالنفع الفني على الفريق الوطني الذي يستعد لمشوار الأولمبياد، كما تقرر السماح للأندية أيضا بإعارة لاعبين اثنين من اللاعبين الأجانب ممّن تكون عقودهم سارية ولا يوجد أماكن لهم في القائمة حرصا على حقوق الأندية، ومن المقرر أن تكون تلك الإعارات الخمس لهذا الموسم فقط مرحلة انتقالية وإضافة لما ورد في تعليمات القيد التي أصدرتها أمس إدارة شؤون اللاعبين.
سيد-عبد-الحفيظ

«موقف المصابين وموقعة القمة».. عبد الحفيظ يتحدث

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تحسن حالة سعد سمير، مشيرا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل. وأضاف أن محمد محمود اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريبا للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي. وأوضح أن شريف إكرامي ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.
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اتحاد-الكرة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن قواعد القيد

قرر اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامي 1997 و1998، والذين يمثلون السن الأولمبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام لاعبي المنتخب الأولمبي للعب في المستوى الأول بما يعود بالنفع الفني على الفريق الوطني الذي يستعد لمشوار الأولمبياد، كما تقرر السماح للأندية أيضا بإعارة لاعبين اثنين من اللاعبين الأجانب ممّن تكون عقودهم سارية ولا يوجد أماكن لهم في القائمة حرصا على حقوق الأندية، ومن المقرر أن تكون تلك الإعارات الخمس لهذا الموسم فقط مرحلة انتقالية وإضافة لما ورد في تعليمات القيد التي أصدرتها أمس إدارة شؤون اللاعبين.
جون-انطوي

خطوة تفصل جون أنطوي عن الانضمام للزمالك

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء اتفاقه مع نادي مصر للمقاصة، من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق، الغاني جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشف مصدر داخل الزمالك أن جون أنطوي حضر إلى مقر القلعة البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وعقد جلسة في حضور وكيل أعماله وأمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، وأشار المصدر إلى أن جون أنطوي غادر مقر النادي بعد جلسة استمرت ما يقارب نصف الساعة، وحصل على مقدم تعاقد خلال الجلسة.
مران-الزمالك-في-المغرب (5)

ثلاثي الزمالك الدولي ينتظم في مران الفريق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص يوم السبت الماضي، حيث بدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق واللاعبين أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة. وشهدت تدريبات الفريق انتظام الثلاثي الدولي محمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني.
محمد-ابراهيم-(27)

الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
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