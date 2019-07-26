الزمالك يعلن قائمته للقمة.. 7 غيابات ومهاجمان

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

الزمالك

أعلن خالد جلال، المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الجمعة، في برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادًا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019. وشهدت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني للقلعة البيضاء، غياب السباعي، محمود عبد الرحيم "جنش" للإصابة، ويوسف إبراهيم "أوباما" للإيقاف، ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية، وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمود عبد المنصف لأسباب فنية.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: حراسة المرمى: عماد السيد - عمر صلاح. خط الدفاع: حمدي النقاز - عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز "زيزو" - محمد حسن - محمد إبراهيم - أحمد مدبولي - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيم