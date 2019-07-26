بالأرقام.. عام قاسٍ على الإيرانيين في ظل العقوبات

تأثرت إيران بشكل واضح بالعقوبات الاقتصادية، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الرئيسية في البلاد، ما كان له تأثير سيئ فى المواطنين

تحرير:محمود نبيل ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

إيران

لم يعد من الممكن لإيران إخفاء ما تعانيه على المستوى الاقتصادي خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي أثبتته معدلات التضخم، التي تأثرت بشكل واضح بالعقوبات الأمريكية التي فُرضت عليها في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي. معاناة إيران على المستوى الاقتصادي انعكست بشكل واضح على حياة شعبها، الذي تأثر بمستويات التضخم وغلاء الأسعار، لا سيما أن الركيزة الأساسية للاقتصاد الإيراني، وهي النفط، تعاني صعوبات واضحة لتحقيق مردودها المعتاد.

وقالت شبكة "راديو فاردا"، المتابعة للشؤون الإيرانية، إن معدل التضخم الذي يعكس الزيادة في الأسعار داخل الأسواق الإيرانية بلغ 48%، وهي نسبة تشير إلى زيادة أسعار السلع الرئيسية في البلاد بما يقرب من النصف تقريبا. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وحسبما