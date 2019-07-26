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ختم الرئاسة الأمريكية يضع ترامب في موقف محرج

قال مصمم الشعار المحرف إن «هذه هي القطعة الفنية الأكثر تفاهة التي ابتكرتها على الإطلاق»، مضيفا أن الشخص الذي وضعه في هذا المكان «إما غير كفؤ، وإما صاحب حس فكاهي»
تحرير:أحمد سليمان ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
ترامب
ترامب
أقالت مجموعة أمريكية محافظة أحد موظفيها، بعد عرض نسخة محرّفة من الختم الرئاسي في حدث شارك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال ممثل عن المجموعة التي تحمل اسم "تيرنينج بوينت يو إس إيه" لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الختم المحرف كان خطأً نتيجة بحث سريع على الإنترنت، وعدم التدقيق في الصورة قبل استخدامها. إلا أنه في الوقت الذي وصفت فيه المجموعة هذا الخطأ بأنه "غير مقبول"، أكدت أنه لم تكن هناك "نية سيئة" وراء استخدام هذه النسخة المحرفة من الشعار، بحضور الرئيس الأمريكي. إذن، ما القصة وراء الختم الرئاسي المحرف؟
قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه عندما وصل ترامب إلى المسرح لحضور مؤتمر طلاب جمعية "تيرنينج بوينت يو إس إيه" أمس الخميس، بدا أن كل شيء على ما يرام. وبعد عرض مقطع فيديو مدته 12 دقيقة يشرح بالتفصيل رحلته إلى البيت الأبيض، ألقى ترامب خطابًا أمام المجموعة وقوبلت تصريحاته بالتصفيق الحار من الحضور. ولكن
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الشرطة-الأمريكية

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مقتل أشخاص بالرصاص وأصيب اثنان في إطلاق نار عبر أربعة أحياء، مما دفع الشرطة لبدء حملة ملاحقة استمرت 12 ساعة قبل أن تتمكن من إلقاء القبض على المسلح المشتبه به. وقال متحدث باسم شرطة المدينة، بحسب وكالة "رويترز"، إن المشتبه به يدعى جيري زاراجوزا (26 عاما) وإنه محتجز على ذمة اتهامات بالقتل فيما يتعلق بقتل والده وشقيقه وإصابة والدته بطلق ناري. ولم يذكر المتحدث أسماء الضحايا، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

بومبيو: سأذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات

أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استعداده للذهاب إلى إيران لإجراء محادثات فى وقت يسيطر فيه التوتر على العلاقات بين البلدين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بومبيو، في مقابلة تلفزيونية، إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران. وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا للذهاب إلى طهران، قال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرج»: «بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك.. سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني».
محكمة أمريكية

بعد وقفها 20 عاما.. أمريكا تعيد تنفيذ عقوبة الإعدام

في الوقت الذي تتوجه فيه دول العالم إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيتها إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم بالإعدام. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أن الحكومة الفيدرالية ستستأنف إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بعد قرابة عقدين من الزمن دون القيام بذلك. حيث أمر وليام بار وزير العدل الأمريكي، مكتب السجون بتحديد موعد إعدام خمسة سجناء أدينوا بجرائم قتل وجرائم أخرى، ومن المقرر تنفيذ عمليات الإعدام في الفترة بين شهري ديسمبر 2019 ويناير 2020.
جلسة استماع مولر

بعد استجوابه.. مولر يحبط خطط الكونجرس لمحاكمة ترامب

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان الديمقراطيون يستعدون لاستقبال روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، للإدلاء بشهادته عن تقريره النهائي في القضية أمام مجلس النواب. الديمقراطيون كانوا يمنون النفس بأن تساعدهم شهادة مولر، التي أدلى بها أمس الأربعاء، في دعم خططهم لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلا أن الرياح لم تأت بما تشتهيه سفن الديمقراطيين، حيث من الواضح أن الشهادة لن تكون نقطة تحول في خطط الديمقراطيين، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في توجيه اتهام لترامب.
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القوات-الجوية-الفنزويلية

فنزويلا تتحرش بأمريكا.. وروسيا تستعد لمزيد من التدخل

يبدو أن انشغال الإدارة الأمريكية بالتوترات المتصاعدة في منطقة الخليج، والخلافات المستمرة مع إيران، تسبب في زيادة ثقة نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. حيث قالت السلطات الأمريكية إن طائرة مقاتلة فنزويلية "اقتربت بشكل خطير" على طائرة استخبارات أمريكية تحلق في المجال الجوي الدولي فوق منطقة البحر الكاريبي، مما يؤكد التوترات المتصاعدة بين البلدين. وصرحت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، أمس الأحد، بأن تحرك فنزويلا يدل على السلوك "المتهور" من قبل الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اتهمت حكومته الطائرة الأمريكية بدخول المجال الجوي الفنزويلي.
صواريخ-إس-400

تركيا تتسلم أول شحنة من صواريخ إس 400 الروسية

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الشحنة الثانية من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت إلى تركيا. وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.
شي-جين-بينج-رئيس-الصين

هل ينهار اقتصاد التكنولوجيا في الصين بسبب ترامب؟

بات المشهد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة غير واضح المعالم، لا سيما بعد أن بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراهنًا على عنصر الوقت، وسياسة النفَس الطويل، التي من الممكن أن تجلب المزيد من المتاعب للصين في المستقبل القريب. وسياسة النفَس الطويل، التي ترجِّح كفّة الأقل تضررًا في فترات الانتظار والتفاوض، ربما لن تصب في مصلحة الصين، التي بدأت تعاني بشدة في العديد من المجالات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وبالأخص في قطاع التكنولوجيا بالبلاد.
فيسبوك

«الأموال المظلمة».. ترامب يستغل فيسبوك للفوز في 2020

في الأسابيع التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عام 2018، في فرجينيا، نشرت إحدى صفحات موقع "فيسبوك"، والتي تحمل عنوان "لا لويكستون الهزيلة" إعلانا يصور المرشحة الديمقراطية للكونجرس جينيفر ويكستون بجوار القوات النازية. هذا الإعلان كان ضمن حملة من 24 إعلانا، تكلفت 211 دولارا ضد ويكستون، وحتى الآن غير واضح من الذي تحمّل تكلفتها، فتوضح الإعلانات أنها "مدفوعة من قبَل مواطن أمريكي محب للحرية يمارس حقا طبيعيا محميا بموجب التعديل الأول للدستور"، لكن لا توجد أي معلومة في مكتبة إعلانات "فيسبوك" عن مَن يمول هذه الإعلانات السياسية.
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