ختم الرئاسة الأمريكية يضع ترامب في موقف محرج

قال مصمم الشعار المحرف إن «هذه هي القطعة الفنية الأكثر تفاهة التي ابتكرتها على الإطلاق»، مضيفا أن الشخص الذي وضعه في هذا المكان «إما غير كفؤ، وإما صاحب حس فكاهي»

تحرير:أحمد سليمان ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

ترامب

أقالت مجموعة أمريكية محافظة أحد موظفيها، بعد عرض نسخة محرّفة من الختم الرئاسي في حدث شارك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال ممثل عن المجموعة التي تحمل اسم "تيرنينج بوينت يو إس إيه" لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الختم المحرف كان خطأً نتيجة بحث سريع على الإنترنت، وعدم التدقيق في الصورة قبل استخدامها. إلا أنه في الوقت الذي وصفت فيه المجموعة هذا الخطأ بأنه "غير مقبول"، أكدت أنه لم تكن هناك "نية سيئة" وراء استخدام هذه النسخة المحرفة من الشعار، بحضور الرئيس الأمريكي. إذن، ما القصة وراء الختم الرئاسي المحرف؟

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه عندما وصل ترامب إلى المسرح لحضور مؤتمر طلاب جمعية "تيرنينج بوينت يو إس إيه" أمس الخميس، بدا أن كل شيء على ما يرام. وبعد عرض مقطع فيديو مدته 12 دقيقة يشرح بالتفصيل رحلته إلى البيت الأبيض، ألقى ترامب خطابًا أمام المجموعة وقوبلت تصريحاته بالتصفيق الحار من الحضور. ولكن