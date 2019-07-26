ختم الرئاسة الأمريكية يضع ترامب في موقف محرج

قال مصمم الشعار المحرف إن «هذه هي القطعة الفنية الأكثر تفاهة التي ابتكرتها على الإطلاق»، مضيفا أن الشخص الذي وضعه في هذا المكان «إما غير كفؤ، وإما صاحب حس فكاهي»
أقالت مجموعة أمريكية محافظة أحد موظفيها، بعد عرض نسخة محرّفة من الختم الرئاسي في حدث شارك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال ممثل عن المجموعة التي تحمل اسم "تيرنينج بوينت يو إس إيه" لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الختم المحرف كان خطأً نتيجة بحث سريع على الإنترنت، وعدم التدقيق في الصورة قبل استخدامها.
إلا أنه في الوقت الذي وصفت فيه المجموعة هذا الخطأ بأنه "غير مقبول"، أكدت أنه لم تكن هناك "نية سيئة" وراء استخدام هذه النسخة المحرفة من الشعار، بحضور الرئيس الأمريكي. إذن، ما القصة وراء الختم الرئاسي المحرف؟
قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه عندما وصل ترامب إلى المسرح لحضور مؤتمر طلاب جمعية "تيرنينج بوينت يو إس إيه" أمس الخميس، بدا أن كل شيء على ما يرام.
وبعد عرض مقطع فيديو مدته 12 دقيقة يشرح بالتفصيل رحلته إلى البيت الأبيض، ألقى ترامب خطابًا أمام المجموعة وقوبلت تصريحاته بالتصفيق الحار من الحضور.
ولكن
قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه عندما وصل ترامب إلى المسرح لحضور مؤتمر طلاب جمعية "تيرنينج بوينت يو إس إيه" أمس الخميس، بدا أن كل شيء على ما يرام.
وبعد عرض مقطع فيديو مدته 12 دقيقة يشرح بالتفصيل رحلته إلى البيت الأبيض، ألقى ترامب خطابًا أمام المجموعة وقوبلت تصريحاته بالتصفيق الحار من الحضور.
ولكن عند التدقيق، بدا شيء ما حول عرض الرئيس خاطئا، حيث لاحظت صحيفة "واشنطن بوست" أن الختم الرئاسي الذي عرض على الشاشة بينما كان ترامب يتحدث على خشبة المسرح، كان به عدة تعديلات مقصودة، بدا أن الغرض منها السخرية من الرئيس.
يقول كل من البيت الأبيض وتورننج بوينت إنهم لا يعرفون كيف شق الختم الذي تم علاجه طريقه على الشاشة، وتنفي المجموعة المحافظة أي نية ضارة.
ومع ذلك فقد وصل الختم المحرف للظهور في حدث يحضره الرئيس، وهو ما أثار ضحك مصمم هذا الختم المحرف، الذي صممه قبل عامين كمزحة.
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وقال المصمم الجرافيكي تشارلز ليزوت، للصحيفة الأمريكية، إن "هذه هي القطعة الفنية الأكثر تفاهة التي ابتكرتها على الإطلاق"، مضيفا أن الشخص الذي وضعه في هذا المكان "إما غير كفؤ على الإطلاق، وإما صاحب حس فكاهي".
وأشارت الإذاعة البريطانية إلى التعديلات التي حملها الشعار المحرف، وما يكمن وراءها.
إشارة إلى روسيا
النقطة المحورية في الختم الرئاسي هي النسر الأصلع الذي له تاريخ قديم في الولايات المتحدة، إذ كان هذا الطائر شعار الأمة منذ عام 1789، وتم اختياره لما يحمله من معاني القوة والاستقلال.
لكن النسر الذي ظهر على الشعار المحرف المعروض على الشاشة خلف ترامب لم يكن النسر الذي اختاره الآباء المؤسسون للولايات المتحدة، إلا أن الطائر ذا الرأسين الموجود على الختم المزيف يحمل تشابها لافتا للنسر الذي يظهر على العلم الروسي.
وتعد النسور ذات الرأسين علامة بارزة في أعلام كل من صربيا وألبانيا والجبل الأسود، ولكن يبدو أن النسر ذا الرأسين في الشعار المحرف يحمل إشارة خاصة لروسيا، حيث كانت علاقة ترامب الوثيقة بروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين علامة مميزة لرئاسته.
هواية ترامب المفضلة
تغيير النسر الأصلع لم يكن هو التعديل الوحيد في الختم الرئاسي، فبدلا من وجود 13 سهما في يد النسر اليسرى، استُبدلت بالأسهم في الختم المحرّف مجموعة من مضارب الجولف، في إشارة إلى حب ترامب الجارف لممارسة الجولف.
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ووفقا لـ"واشنطن بوست"، زار ترامب ملعبه للجولف في فرجينيا أكثر من 40 مرة منذ توليه منصبه حتى أكتوبر 2018، وزار ناديه الخاص بنيو جيرسي في 70 مناسبة منفصلة في الفترة نفسها.
وتعد هواية ترامب أمرا مكلفا، فوفقا لتحليل أجرته "هافينجتون بوست"، اعتبارًا من شهر مايو، كلفت رحلات الجولف الخاصة به دافعي الضرائب الأمريكيين ما لا يقل عن 102 مليون دولار؛ بسبب نفقات السفر والأمن الإضافية.
وتقول "بي بي سي" إن تكلفة هواية ترامب المحببة لم تغب عن التصميم، وأشير إليها بتبديل غصن الزيتون الذي يحمله النسر في الختم الرئاسي الحقيقي بأموال كثيرة.
هل تتحدث اللاتينية؟
يعرض الختم الرئاسي الرسمي شعار الولايات المتحدة المكتوب باللاتينية ويعني "واحد من الكثرة"، لكن الشعار على الختم المحرف تم التلاعب به بلغة أخرى، حيث يقول الشعار على الختم المحرف "45 هو دمية" باللغة الإسبانية، وكانت هيلاري كلينتون قد اتهمت ترامب، الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، في مناظرة انتخابية عام 2016، بأنه "دمية بوتين".