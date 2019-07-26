جوارديولا يصدم ألفيس ويتحدث عن رحيل ساني

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

جوارديولا

كشف الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أن الستيزنز لا يحتاج للتعاقد مع البرازيلي داني ألفيس، مشيرا إلى أنه يمتلك عدة لاعبين مميزين للغاية في نفس مركزه، ومنهم الثنائي «والكر ودانيلو». وقال جوارديولا في تصريحات في أثناء معسكر الإعداد للسيتى في اليابان: "داني ألفيس لاعب رائع للغاية وقدم مستويات لا تصدق خلال الموسم الماضى، لكنني أمتلك أيضا لاعبين جيدين للغاية في نفس مركزه، ولن نتعاقد مع صفقات أخرى إلا في أضيق الحدود. أنا مقتنع تماما باللاعبين الموجودين في الفريق، في الوقت الحالي، فنحن فريق جيد بما فيه الكفاية".

وسبق للمدافع البرازيلي أن لعب تحت قيادة جوارديولا في برشلونة خلال الفترة من 2008 حتى 2012. وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد مع لاعبه الألماني ليروي ساني، قائلا: "أنا أحب بايرن ميونيخ وأقدّره كثيرا، لقد منحني هذا النادي فرصة رائعة للعمل في ألمانيا، لكن في بعض الأحيان أقول

وسبق للمدافع البرازيلي أن لعب تحت قيادة جوارديولا في برشلونة خلال الفترة من 2008 حتى 2012.

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد مع لاعبه الألماني ليروي ساني، قائلا: "أنا أحب بايرن ميونيخ وأقدّره كثيرا، لقد منحني هذا النادي فرصة رائعة للعمل في ألمانيا، لكن في بعض الأحيان أقول أمورا لا يحبها الجانب الآخر".



ويسعى بايرن ميونيخ لإيجاد البديل في أقرب وقت للثنائي الراحل عن الفريق، وهما الهولندي أريين روبين، والفرنسي فرانك ريبيري.



وحقق ليروي ساني مع مانشستر سيتي 6 ألقاب منذ انضمامه لصفوف الفريق، وشارك خلال الموسم الماضى في 47 لقاءً، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 18 في جميع البطولات.