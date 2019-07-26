رياضة

جوارديولا يصدم ألفيس ويتحدث عن رحيل ساني

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
جوارديولا
جوارديولا
كشف الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أن الستيزنز لا يحتاج للتعاقد مع البرازيلي داني ألفيس، مشيرا إلى أنه يمتلك عدة لاعبين مميزين للغاية في نفس مركزه، ومنهم الثنائي «والكر ودانيلو». وقال جوارديولا في تصريحات في أثناء معسكر الإعداد للسيتى في اليابان: "داني ألفيس لاعب رائع للغاية وقدم مستويات لا تصدق خلال الموسم الماضى، لكنني أمتلك أيضا لاعبين جيدين للغاية في نفس مركزه، ولن نتعاقد مع صفقات أخرى إلا في أضيق الحدود. أنا مقتنع تماما باللاعبين الموجودين في الفريق، في الوقت الحالي، فنحن فريق جيد بما فيه الكفاية".
وسبق للمدافع البرازيلي أن لعب تحت قيادة جوارديولا في برشلونة خلال الفترة من 2008 حتى 2012. وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد مع لاعبه الألماني ليروي ساني، قائلا: "أنا أحب بايرن ميونيخ وأقدّره كثيرا، لقد منحني هذا النادي فرصة رائعة للعمل في ألمانيا، لكن في بعض الأحيان أقول
اقرأ المزيد
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (9)

الزمالك يعلن قائمته للقمة.. 7 غيابات ومهاجمان

أعلن خالد جلال، المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الجمعة، في برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادًا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019. وشهدت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني للقلعة البيضاء، غياب السباعي، محمود عبد الرحيم "جنش" للإصابة، ويوسف إبراهيم "أوباما" للإيقاف، ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية، وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمود عبد المنصف لأسباب فنية.
اتحاد-الكرة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن قواعد القيد

قرر اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامي 1997 و1998، والذين يمثلون السن الأولمبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام لاعبي المنتخب الأولمبي للعب في المستوى الأول بما يعود بالنفع الفني على الفريق الوطني الذي يستعد لمشوار الأولمبياد، كما تقرر السماح للأندية أيضا بإعارة لاعبين اثنين من اللاعبين الأجانب ممّن تكون عقودهم سارية ولا يوجد أماكن لهم في القائمة حرصا على حقوق الأندية، ومن المقرر أن تكون تلك الإعارات الخمس لهذا الموسم فقط مرحلة انتقالية وإضافة لما ورد في تعليمات القيد التي أصدرتها أمس إدارة شؤون اللاعبين.
سيد-عبد-الحفيظ

«موقف المصابين وموقعة القمة».. عبد الحفيظ يتحدث

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تحسن حالة سعد سمير، مشيرا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل. وأضاف أن محمد محمود اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريبا للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي. وأوضح أن شريف إكرامي ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر-وزيمبابوي (6)

«ذا صن» تضع تريزيجيه في تشكيلة أستون فيلا

وضعت صحيفة ذا صن الإنجليزية، محمود حسن تريزيجه، لاعب فريق قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، لاعبا ضمن تشكيلة أستون فيلا الإنجليزي، الذي يلعب له أحمد المحمدي، بعدما أكدت تقارير إنجليزية رغبة النادي في التعاقد مع الجناح المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لقاسم باشا، بل خاضها كاملة باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة. ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.
جريزمان

بيان.. أتلتيكو مدريد يطالب برشلونة بـ200 مليون يورو

طلب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من إدارة نادى برشلونة، في بيان رسمي دفع 200 مليون يورو مقابل ضم الفرنسي أنطوان جريزمان وليس 120 مليون يورو. وأعلن برشلونة اليوم الجمعة التعاقد مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، لمدة 5 سنوات، لكن الروخيبلانكوس يبدو أنهم قرروا التصعيد مع النادي الكتالوني. النادي العاصمي طلب الحصول على 200 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده قبل تخفيضه، والسبب أن برشلونة تفاوض مع اللاعب قبل المدة المحددة لتخفيض قيمة الشرط الجزائي، رغم إعلان رحيل اللاعب في شهر مايو الماضي، وفقا للبيان.
جريزمان‎

رسميا.. أنطوان جريزمان ينتقل لصفوف برشلونة

أعلن نادى برشلونة الإسبانى عن إتمامه صفقة الدولى الفرنسى أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد، بشكل نهائى، وذلك حسبما كشف الفريق الكتالونى فى بيان له عبر موقعه الرسمى، كما كشف البارسا عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الفرنسى. جاء فى البيان: «نجح نادي برشلونة لكرة القدم في إنهاء صفقة اللاعب أنطوان جريزمان الذي انفصل عن نادي أتلتيكو مدريد، وكانت تكلفة الصفقة 120 مليون يورو، سيوقع اللاعب عقدا مع النادي لمدة 5 مواسم آتية، حتى 30 يونيو 2024. وقريبا سنقوم بعرض تفاصيل البرنامج المخطط، لتقديم أنطوان كلاعب جديد لفريق كرة القدم الأول».
داني-ألفيس (1)

مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع داني ألفيس

يبدو أن مغامرة النجم البرازيلي داني ألفيس في الملاعب الأوروبية لم تنتهِ بعد، إذ أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى تحرك مانشستر سيتي لضم اللاعب الذي انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان، ولا يوجد ألفيس البالغ من العمر 36 عامًا، مع أي فريق في الوقت الحالي، وبإمكانه الانتقال إلى أي فريق بالمجان، وبعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل منذ أيام للمرة الأولى منذ عام 2007، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، سيعود إلى القارة الأوروبية للاستماع إلى العروض المقدمة إليه، وعلى رأسها عرض مانشستر سيتي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org