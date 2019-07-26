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«أبو مقار» يحيي ذكرى رحيل العلامة والناسك إبيفانيوس

إبيفانيوس أسقف لم يتخلَّ عن نسكه ورهبنته وكان أكاديميا من طراز رفيع.. ابتعد عن الإعلام ولم يكن مشهورا شعبيا.. بعد رحيله التفتت الأنظار إلى علمه ودوره في البحث والترجمة
تحرير:بيتر مجدي ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الأنبا إبيفانيوس
الأنبا إبيفانيوس
يوم الإثنين المقبل، تحل الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، عن عالمنا، إذ وُجد مقتولا في الطرقة المؤدية إلى كنيسة الدير فجر الأحد 29 يوليو 2018، إلا أن دير الأنبا مقار أقام صلاة قداس الذكرى السنوية على روحه، اليوم الجمعة. وشكَّل مقتله صدمة، خاصةً بعدما أدين اثنان من رهبان الدير بقتله، وتم الحكم عليهما بالإعدام نهاية أبريل الماضي، وأحدهما تم تجريده ويدعى إشعياء المقاري (وائل سعد)، والآخر فلتاؤس المقاري، ويعد موت الأنبا إبيفانيوس حدًّا فاصلا في تاريخ الكنيسة القبطية المعاصر.
الأنبا إبيفانيوس هو أحد أبرز تلاميذ الراهب الناسك متى المسكين، الذي رحل عن عالمنا عام 2006، تاركا خلفه مدرسة من الرهبنة في دير الأنبا مقار الذي كان الأب الروحي له، وكذلك تلاميذ يدرسون بشكل أكاديمي ويكتبون اعتمادا على ترجمة كتابات آباء الكنيسة في القرون الأولى، ومن بينهم: الأنبا إبيفانيوس في سطور ولد
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وزير النقل: تحويل ميناء الإسكندرية لميناء أخضر

شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة وضع أولوية لتحويل المواني المصرية إلى خضراء طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "أول ما نهتم به في هذه الفترة هو تحويل ميناء الإسكندرية لميناء أخضر صديق للبيئة"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالعمل على تنفيذ ضوابط ومعايير البيئة للمواني الخضراء والتي تتفق مع المعايير الدولية، وسوف يتم ذلك بوضع حلول مبتكرة للمشكلات البيئية تراعي تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ والتخزين وتداول البضائع ودخول وخروج السيارات والبضائع من وإلى الميناء.
رئاسة-مجلس-الوزراء

حذف عشوائي من بطاقات التموين.. الحكومة تنفي 10 شائعات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية وإغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعا إلكترونيا لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني وعدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها واستخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن، ما أدى لاختفائها من المستشفيات.
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وزير النقل يتفقد مشروعات الميناء والطرق بالإسكندرية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددا من المشروعات الهامة فى محافظة الإسكندرية بدأها من داخل الميناء، كما تفقد محور الدخيلة الذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي وجار تسليمه عقب الانتهاء من أعمال الكهرباء. وقال "الوزير" إن هذا المحور يسهم في حل الاختناقات المرورية ونقل حركة المرور من وإلى الميناء والمنطقة الصناعية التي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا حالياً، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات إلى الطريق السريع -الطريق الدولي الساحلي- مباشرةً دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل.
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إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على المباريات الدولية.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول قيام الوزارة بإغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط. وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يجري الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد استعدادا لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية.
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جورج-حبيب-بباوى

كيف رد جورج بباوي على محاضرة أنبا رافائيل بدع حديثة؟

حالة الجدل أو الشد والجذب داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الدائرة بشكل كبير منذ مقتل الأنبا إبيفانيوس في 29 يوليو من العام الماضي، تتجدد بين الحين والآخر بمجموعة حلقات مختلفة، آخرها خلال شهر يوليو الجاري، بعدما عقد الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة محاضرة تم تسجيلها ونشرها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، تحت عنوان «بدع حديثة.. كورس دفاعيات»، حيث رد عليه من الجهة الأخرى الدكتور جورج حبيب بباوي الذي أبعد عن الكنيسة بقرار من المجمع المقدس في عهد البابا شنودة دون محاكمة عام 2006.
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الأقباط اللاتين يودعون مطرانهم في الإسكندرية (صور)

ودّع الأقباط اللاتين، المطران عادل زكي، مطران اللاتين بمصر والنائب الرسولي، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين بالمنشية الصغرى، الذي تنيح عن عمر يناهز 72 عاما، وأقيمت مراسم دفنه بمشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، والقمص إبرام إميل وكيل البابا تواضروس، والمطران سامى شحاتة عن الكنيسة الأسقفية، والأرشمندريت ثيودوروس نيابة عن البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وعدد من قناصل الدول الأجنبية وممثلي القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلي الكنائس المصرية والأجنبية بمختلف طوائفها.
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إغلاق صفحتين.. خريطة التيارات الكنسية على السوشيال

يبدو أن المؤتمر الذي عقدته أسقفية الشباب خلال الأسبوع الماضي عن «العقيدة القبطية»، كان بمثابة النهاية لواحدة من حلقات الصراع على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووجود تيارين بشكل رئيسي أحدهما مجدد والآخر قديم يتصارعان وتخرج منهما بعض التفريعات الأخرى، فبعد ساعات قليلة من نشر صفحة «ابطل شرهم وجنونهم» لصور من داخل محاضرات المؤتمر في أبو تلات بالإسكندرية، أغلقت الصفحة تماما، وفي نفس الوقت أغلقت صفحة أخرى مضادة لها اسمها «أخلاقهم»، كانت تنتقد من تسميهم رموز التيار المستنير على مواقع التواصل الاجتماعي.
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دير الدومنيكان بالقاهرة تخصُّص في الدراسات الإسلامية

من الطبيعي أن يكون الدير متخصصا في دراسة الكتاب المقدس أو الدراسات المسيحية المختلفة، لكن معهد الدرسات الشرقية التابع لدير الآباء الدومنيكان بالقاهرة يقدم نموذجا مختلفا حيث يتخصص في الدراسات الإسلامية، سيرا على نهج الكنيسة الكاثوليكية التي ينتمي لها والتي قررت الانفتاح على الآخر، وفي الخمسينيات قررت أن تفهم الإسلام بشكل أفضل وفقا لمبدأ اسمع الآخر بنفسه ولا تسمع عنه، الأب جون غبريال الدومنيكاني قاد «التحرير»، في جولة للتعرف على مكتبة الدير وما تقدمه لخدمة البحث العلمي وكيف تخدم الباحثين وخصوصا طلبة الأزهر.
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