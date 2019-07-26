رياضة

فرج عامر: السماح بإعارة اللاعبين سبب فساد الكرة

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
فرج عامر
فرج عامر
هاجم فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، اتحاد الكرة المستقيل، واصفا إياه بالـ"فاسد" وأنه أحد اسباب انهيار الكرة المصرية خلال الفترة التى تولى فيها الاتحاد إدارة الكرة، وعلق فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، قائلا:"من أسباب انهيار الكرة المصرية السماح للأندية بإعارة أعداد لا نهائية من اللاعبين وهذا ما طالبت بإيقافة مرارًا وتكرارًا". وأضاف عامر :"تمت الاستجابة من 48 ساعة فقط بعد استقالة الاتحاد الكروي الذي ضيع الكرة المصرية وأفسد الوسط الكروي" .
وأعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك باعتبار اللاعب الذي يحمل جنسية إحدى دول شمال إفريقيا لاعبًا محليًّا، وأشارت إلى أن كل ناد سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين
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عن هدفه في الزمالك.. الشبراوى: أضاع الدوري

كشف محمود الشبراوى نجم الجونة خلال تصريحات تليفزيونية، أن هدفه فى مرمى الزمالك يمثل له الكثير، وجاء ذلك خلال لقاء له مع قناة تايم سبورت، وأضاف صاحب الـ22 عام :" الهدف أضاع بطولة على فريق وأعطى بطولة لفريق" . والتقى الفريق الأبيض بفريق الجونة الأحد الماضى على استاد الجونة ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتعادل الجونة مع الزمالك بهدفين لكل منهما، وسجل محمود شبراوى هدفا فى وقت قاتل، تسبب فى إضاعة بطولة الدورى من القلعة البيضاء .
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متعب: فوز الأهلي بالقمة مهم.. والشحات لاعب كبير

أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أن فوز المارد الأحمر على الزمالك في مباراة القمة المقبلة سيعطي حافزا للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد (2019-2020)، وقال في تصريحات هاتفية لقناة الأهلي عصر اليوم الجمعة: "مباراة القمة تبقى لها أهمية خاصة عند الأهلي والزمالك، وجمهور كلا الناديين يتمنى الفوز بها". وتابع: "من الجيد أن ينهي الأهلي الدوري بالفوز على منافسه المباشر والأفضل في مصر وإفريقيا معه، لبدء الموسم المقبل بدوافع جديدة ما يعطي حافزًا قويًا للاعبين".
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يرى وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، أن المارد الأحمر كان يتعرض لمعركة شرسة، تم إيقافها بالفوز بلقب بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك عبر قناة النادي اليوم الجمعة، قائلًا: "كانت هناك حرب ضد النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللاعبين، الجميع شاهد هذه الحرب، لكن تم إنهاء كل هذه الأمور بالفوز بالدوري.. اللاعبون مطالبون بالفوز بكل البطولات، أشعر في بعض الوقت بتقصير من جانب اللاعبين في هذه النقطة، وأظن أن السبب هو غياب جماهير القلعة الحمراء، لكن على اللاعبين أن يدركوا جيداً أنهم مطالبون بالفوز بكل البطولات التي يشارك فيها الأهلي."
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الجبلاية تعلن قرعة الدوري الممتاز-12

اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد ونيته تقليص عدد الأجانب

أعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك باعتبار اللاعب الذي يحمل جنسية إحدى دول شمال إفريقيا لاعبًا محليًّا، كما سيتم تقليص عدد الأجانب بداية من موسم 2020- 2021. ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته موقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل ناد سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو شمال إفريقيا يعامل معاملة المحلي، على أن يتم تقليل عدد الأجانب بداية من الموسم الذي يليه 2020- 2021.
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لاعبو شمال إفريقيا يثيرون أزمة داخل اتحاد الكرة

نشب خلاف بين مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، حول اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين بداية من الموسم المقبل، وعلم «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، اليوم الأربعاء، أن الخلاف جاء بسبب رغبة البعض في الاكتفاء بتطبيق القرار على لاعب واحد فقط، فيما يرغب البعض في تطبيقه على لاعبين اثنين، بحيث يكون في الملعب 6 لاعبين أجانب 4 أفارقة و2 من شمال إفريقيا، وكان الموسم الجاري للدوري المصري قد شهد السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب إلى جانب التعاقد مع لاعبين اثنين سوريين.
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فرج عامر يحسم موقف حسام حسن وأبوجبل من الرحيل

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، بقاء الثنائي محمد أبو جبل وحسام حسن ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المُقبل، ورفض التفريط في الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الأحد: "كلام نهائي، لن يرحل محمد أبو جبل أو حسام حسن عن سموحة". وكان رئيس سموحة أعلن في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد رغبة النادي الأهلي وبيراميدز في ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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رئيس الزمالك لفرج عامر: أسعار تركي آل الشيخ انتهت

انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طريقة تعامل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، في انتقالات اللاعبين بين الناديين، مشيرًا إلى أن الأخير ضم الحارس محمد أبو جبل من النادي الأبيض قبل فترة بدون مقابل، وعندما طلب الزمالك ضم الحارس في الأيام الماضية طلب رئيس النادي السكندري الحصول 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدماته، معلقًا: «إنت كده بتهزر يا فرج». وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن سموحة عليه أن يتعامل بطريقة منطقية مع الزمالك في الصفقات بينهما، فمن غير المنطقي أن يشتري لاعب بمليون ويبيعه لنفس النادي بـ40 مليون جنيه.
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