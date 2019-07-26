فرج عامر: السماح بإعارة اللاعبين سبب فساد الكرة

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

فرج عامر

هاجم فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، اتحاد الكرة المستقيل، واصفا إياه بالـ"فاسد" وأنه أحد اسباب انهيار الكرة المصرية خلال الفترة التى تولى فيها الاتحاد إدارة الكرة، وعلق فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، قائلا:"من أسباب انهيار الكرة المصرية السماح للأندية بإعارة أعداد لا نهائية من اللاعبين وهذا ما طالبت بإيقافة مرارًا وتكرارًا". وأضاف عامر :"تمت الاستجابة من 48 ساعة فقط بعد استقالة الاتحاد الكروي الذي ضيع الكرة المصرية وأفسد الوسط الكروي" .

وأعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك باعتبار اللاعب الذي يحمل جنسية إحدى دول شمال إفريقيا لاعبًا محليًّا، وأشارت إلى أن كل ناد سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين