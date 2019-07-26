إنتاج جزء ثان من أفضل أفلام الحركة في تاريخ السينما

تحرير:التحرير ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

Mad Max: Fury Road

محبو فيلم الأكشن الشهير Mad Max: Fury Road سيكونون على موعد مع مفاجأة سارة، إذ أعلن مؤلف ومخرج الفيلم، الأسترالي جورج ميلر، أنه منشغل حاليا بتنفيذ الجزء الثاني من الفيلم، الذي صُنف على أنه أحد أعظم أفلام الحركة على مر العصور. وفي الوقت الحالي، يعمل "ميلر"، وفق تصريحاته لموقع Indie Wire، على الانتهاء من تصوير فيلم Three Thousand Years of Longing، الذي سيعرض في 2020. الفيلم يدور حول ما يعرف بـ"أدب ما بعد الكارثة"، إذ يعرض من خلاله المؤلف رؤيته للعالم بعد تعرضه للدمار نتيجة الصراعات، لنرى البشر يسلكون طريق التوحش في محاولتهم للبقاء.

وأكد ميلر أن الجزء الثاني من Mad Max: Fury Road في طريقه إلى النور عقب التوصل لحل مع أستوديوهات "وارنر بروس" بشأن الدعاوى القضائية التي أدت لتأخير عملية الإنتاج. وأضاف "ميلر" أنه قد تم بالفعل إعداد سيناريو خاص بشخصية "فريوسا"، وأن النجم توم هاردي وقّع عقدا لبطولة 4 أجزاء مقبلة من هذه السلسلة، ومن المتوقع