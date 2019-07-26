وائل جمعة: عبد الحفيظ كان حائط صد لكل من يكره الأهلي

تحرير:علي الزيني ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

وائل جمعة

يرى وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، أن المارد الأحمر كان يتعرض لمعركة شرسة، تم إيقافها بالفوز بلقب بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك عبر قناة النادي اليوم الجمعة، قائلًا: "كانت هناك حرب ضد النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللاعبين، الجميع شاهد هذه الحرب، لكن تم إنهاء كل هذه الأمور بالفوز بالدوري.. اللاعبون مطالبون بالفوز بكل البطولات، أشعر في بعض الوقت بتقصير من جانب اللاعبين في هذه النقطة، وأظن أن السبب هو غياب جماهير القلعة الحمراء، لكن على اللاعبين أن يدركوا جيداً أنهم مطالبون بالفوز بكل البطولات التي يشارك فيها الأهلي."

وواصل الدولي المصري السابق، قائلًا: "فزت بـ 41 دوري مع الأهلي، كل لقب فاز به النادي هو لقب لي.. سيد عبد الحفيظ كان حائط صد لكل من يكره الأهلي، لقد تحمل الكثير من الضغوط خلال الموسم الجاري." واختتم جمعة تصريحاته بالحديث عن مواجهة الأهلي والزمالك والتي ستقام يوم الأحد المقبل، قائلًا: "على اللاعبين تحقيق

وواصل الدولي المصري السابق، قائلًا: "فزت بـ 41 دوري مع الأهلي، كل لقب فاز به النادي هو لقب لي.. سيد عبد الحفيظ كان حائط صد لكل من يكره الأهلي، لقد تحمل الكثير من الضغوط خلال الموسم الجاري."



واختتم جمعة تصريحاته بالحديث عن مواجهة الأهلي والزمالك والتي ستقام يوم الأحد المقبل، قائلًا: "على اللاعبين تحقيق الفوز على المنافس التقليدي من أجل إنهاء الموسم بالشكل المثالي."



ونجح الأهلي في التتويج ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة.



