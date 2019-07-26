متعب: فوز الأهلي بالقمة مهم.. والشحات لاعب كبير

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

الأهلي

أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أن فوز المارد الأحمر على الزمالك في مباراة القمة المقبلة سيعطي حافزا للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد (2019-2020)، وقال في تصريحات هاتفية لقناة الأهلي عصر اليوم الجمعة: "مباراة القمة تبقى لها أهمية خاصة عند الأهلي والزمالك، وجمهور كلا الناديين يتمنى الفوز بها". وتابع: "من الجيد أن ينهي الأهلي الدوري بالفوز على منافسه المباشر والأفضل في مصر وإفريقيا معه، لبدء الموسم المقبل بدوافع جديدة ما يعطي حافزًا قويًا للاعبين".

وواصل: "الدوري لم ينته بعد يتبقى مباراة مع ناد كبير، وتحدثت مع أكثر من لاعب هاتفيًا من أجل الاستعداد جيدًا للمباراة، وأهم ما يميز الأهلي هو احترام المنافس". وتطرق متعب خلال حديثه عن حسين الشحات بعد تسجيله هدفين أمام المقاولون قائلا: "انضم للأهلي في ظروف صعبة وتعرض لضغوط كبيرة بسبب قيمة الصفقة، ولعب

وواصل: "الدوري لم ينته بعد يتبقى مباراة مع ناد كبير، وتحدثت مع أكثر من لاعب هاتفيًا من أجل الاستعداد جيدًا للمباراة، وأهم ما يميز الأهلي هو احترام المنافس".



وتطرق متعب خلال حديثه عن حسين الشحات بعد تسجيله هدفين أمام المقاولون قائلا: "انضم للأهلي في ظروف صعبة وتعرض لضغوط كبيرة بسبب قيمة الصفقة، ولعب الشحات بارتياح كبير أمام المقاولون، وسيظهر بشكل أفضل في الموسم المقبل بعد خوض فترة الإعداد، خاصةً أنه يتمتع بإمكانيات كبيرة ويستحق أن يمثل الأهلي".



ويواجه الأهلي بطل الدوري المصري، نظيره الزمالك صاحب المركز الثاني في القمة 118 يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية بختام المسابقة المحلية.