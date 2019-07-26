رياضة

متعب: فوز الأهلي بالقمة مهم.. والشحات لاعب كبير

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
الأهلي
الأهلي
أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أن فوز المارد الأحمر على الزمالك في مباراة القمة المقبلة سيعطي حافزا للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد (2019-2020)، وقال في تصريحات هاتفية لقناة الأهلي عصر اليوم الجمعة: "مباراة القمة تبقى لها أهمية خاصة عند الأهلي والزمالك، وجمهور كلا الناديين يتمنى الفوز بها". وتابع: "من الجيد أن ينهي الأهلي الدوري بالفوز على منافسه المباشر والأفضل في مصر وإفريقيا معه، لبدء الموسم المقبل بدوافع جديدة ما يعطي حافزًا قويًا للاعبين".
وواصل: "الدوري لم ينته بعد يتبقى مباراة مع ناد كبير، وتحدثت مع أكثر من لاعب هاتفيًا من أجل الاستعداد جيدًا للمباراة، وأهم ما يميز الأهلي هو احترام المنافس". وتطرق متعب خلال حديثه عن حسين الشحات بعد تسجيله هدفين أمام المقاولون قائلا: "انضم للأهلي في ظروف صعبة وتعرض لضغوط كبيرة بسبب قيمة الصفقة، ولعب
اقرأ المزيد
مباراة-الجونة-والزمالك (5)

عن هدفه في الزمالك.. الشبراوى: أضاع الدوري

كشف محمود الشبراوى نجم الجونة خلال تصريحات تليفزيونية، أن هدفه فى مرمى الزمالك يمثل له الكثير، وجاء ذلك خلال لقاء له مع قناة تايم سبورت، وأضاف صاحب الـ22 عام :" الهدف أضاع بطولة على فريق وأعطى بطولة لفريق" . والتقى الفريق الأبيض بفريق الجونة الأحد الماضى على استاد الجونة ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتعادل الجونة مع الزمالك بهدفين لكل منهما، وسجل محمود شبراوى هدفا فى وقت قاتل، تسبب فى إضاعة بطولة الدورى من القلعة البيضاء .
وائل-جمعة

وائل جمعة: عبد الحفيظ كان حائط صد لكل من يكره الأهلي

يرى وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، أن المارد الأحمر كان يتعرض لمعركة شرسة، تم إيقافها بالفوز بلقب بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك عبر قناة النادي اليوم الجمعة، قائلًا: "كانت هناك حرب ضد النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللاعبين، الجميع شاهد هذه الحرب، لكن تم إنهاء كل هذه الأمور بالفوز بالدوري.. اللاعبون مطالبون بالفوز بكل البطولات، أشعر في بعض الوقت بتقصير من جانب اللاعبين في هذه النقطة، وأظن أن السبب هو غياب جماهير القلعة الحمراء، لكن على اللاعبين أن يدركوا جيداً أنهم مطالبون بالفوز بكل البطولات التي يشارك فيها الأهلي."
محمد-فرج-عامر

فرج عامر: السماح بإعارة اللاعبين سبب فساد الكرة

هاجم فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، اتحاد الكرة المستقيل، واصفا إياه بالـ"فاسد" وأنه أحد اسباب انهيار الكرة المصرية خلال الفترة التى تولى فيها الاتحاد إدارة الكرة، وعلق فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، قائلا:"من أسباب انهيار الكرة المصرية السماح للأندية بإعارة أعداد لا نهائية من اللاعبين وهذا ما طالبت بإيقافة مرارًا وتكرارًا". وأضاف عامر :"تمت الاستجابة من 48 ساعة فقط بعد استقالة الاتحاد الكروي الذي ضيع الكرة المصرية وأفسد الوسط الكروي" .
اقرأ المزيد من الأخبار
فرحة-الاهلى‎ (1)

هل يلعب الأهلي «القمة» بالبدلاء؟ محمد يوسف يرد

حرص محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، على تهنئة لاعبي فريقه والجماهير الحمراء ومجلس إدارة النادي على التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز التي يراها الأهم والأغلى في تاريخ بطولات الأهلي، نظرا للصعوبات الكبيرة التي واجهت الفريق طوال موسم طويل وشاق للغاية.? وشدد يوسف، خلال تصريحاته لـON sport، أنه شخصيا يعتبر هذه البطولة هي الأهم والأغلى في حياته نظرا لما مر به شخصيا طوال الموسم وتوليه أكثر من مهمة، كمدير للكرة ومدرب عام مع كارتيرون ثم عمل كمدير فني بعد رحيل الفرنسي، قبل أن يعود مرة أخرى للمدرب العام مع لاسارتي.
لاسارتى (1)

لاسارتى: حققنا المستحيل ولن أرحل من الأهلي

قال الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه تولى تدريب القلعة الحمراء والفريق متأخر عن منافسه بحوالي 17 نقطة فى جدول بطولة الدورى المصرى، مشددًا على أنه بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم الحالى ليصل بالفريق للتتويج اليوم ببطولة الدورى، وأضاف المدير الفني للفريق الأحمر أنه كان يعرف الوضع الذي يمر به فريق الاهلى، ولكنه وافق عليه، واجتهد قدر الإمكان حتى استطاع الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019 .
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (6)

معلول: التتويج بالدوري شيء عادي في الأهلي

يرى علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي أن فريقه عاش أصعب مواسمه الكروية، ولكنه نجح في النهاية بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وقال معلول خلال تصريحات تليفزيونية عقب مباراة المقاولون العرب لقناة ON sport: «لقد قدمنا موسمًا استثنائيًّا من حيث عدد البطولات التي شاركنا فيها، ولكننا معتادون على هذا الأمر، ونجحنا في الإبقاء على درع الدوري هذا الموسم». وأضاف النجم الدولي التونسي: «الدوري بالنسبة لنا شيء عادي، ولكنه مهم لنا بعد وداع البطولة العربية وخسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا، ونسعى للفوز بكأس مصر، وكذلك لقاء القمة الأحد المقبل».
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (7)

حسين الشحات: قميص الأهلي لا يقدر بثمن

أكد حسين الشحات نجم النادي الأهلي على سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز 2018- 2019، مساء اليوم الأربعاء، وأضاف الشحات، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، إن تتويج الفريق بالدوري أغلى من أي أهداف يسجلها، مشيرًا إلى أنه بالطبع يشعر بسعادة خاصة بالمساهمة بالتتويج باللقب. وأشار الشحات إلى أن جميع لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد، والجمهور يستحق اللقب، معلقًا: «150 مليون جنيه قيمة الهدفين؟ قميص الأهلي لا يقدر بثمن».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org