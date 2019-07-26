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نشوى مصطفى: مابقاش بيجيلى شغل.. وأجهز لأغنية جديدة

"التحرير" التقت الفنانة نشوى مصطفى، صاحبة الـ52 عامًا، فهى من مواليد 15 أكتوبر 1968، لتحدثنا عن كواليس صناعة أغنية زفاف ابنها، وأسباب ابتعادها عن الساحة مؤخرا.
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
نجاح كبير حققته الممثلة نشوى مصطفى والتى غابت عنها الأضواء منذ سنوات، والمفاجأة هذه المرة أن هذا النجاح ليس له علاقة بمهنتها الأساسية كممثلة كما اعتادت فى سنوات تألقها وانتشارها، ولكن جاءها النجاح من حيث لا تحتسب، فسرعان ما وجدت نفسها "التريند" رقم 1 فى مصر بالأيام الأخيرة، لمجرد تقديمها أغنية لابنها فى حفل زفافه، فالأغنية كما تصفها "تافهة" وكانت على سبيل الهزار والاحتفال بليلة العمر لابنها وعروسه. استيقظت نشوى صباح يوم الزفاف على مكالمة من الشاب الذى أعد معها الأغنية، يخبرها أن جمهور السوشيال ميديا يتداول أغنيتها، وأنها أصبحت "نمبر وان".
أعجبت "نشوى" بالأمر، وانهالت عليها الكثير من العروض لتقديم فقرات فى حفلات الزفاف، ولكنها رفضت لأنها لا ترى نفسها مغنية مطلقًا، ولكن لا يمنعها ذلك من أنها ستكرر التجربة مرة أخرى فى سبتمبر القادم، وستحرص خلال الفترة القادمة على الاهتمام بـ"التريند" الذى جعلها حديث الناس. وللحديث عن ذلك، "التحرير" التقت
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ريهام سعيد توجه رسالة للمخرجين والمنتجين: خسارة أوي

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وفاة الفنانة فوزية عبدالعليم الشهيرة بـ«أم كلثوم»

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