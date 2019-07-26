رياضة

عن هدفه في الزمالك.. الشبراوى: أضاع الدوري

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
مباراة الجونة والزمالك
مباراة الجونة والزمالك
كشف محمود الشبراوى نجم الجونة خلال تصريحات تليفزيونية، أن هدفه فى مرمى الزمالك يمثل له الكثير، وجاء ذلك خلال لقاء له مع قناة تايم سبورت، وأضاف صاحب الـ22 عام :" الهدف أضاع بطولة على فريق وأعطى بطولة لفريق" . والتقى الفريق الأبيض بفريق الجونة الأحد الماضى على استاد الجونة ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتعادل الجونة مع الزمالك بهدفين لكل منهما، وسجل محمود شبراوى هدفا فى وقت قاتل، تسبب فى إضاعة بطولة الدورى من القلعة البيضاء .
وأشار اللاعب إلى أن له حسابات مختلفة وأنه لم يلعب لصالح الزمالك أو الأهلى لأنه ابن النادى الإسماعيلى في الأساس، وعن انتماءاته قال شبراوى:" انا ابن الإسماعيلية نشأت فى نادى الإسماعيلى، وشرف لي ولأى حد أن ينتمى للزمالك أو الأهلى ". وتطرق اللاعب لعودته بعد الإصابة قائلا:"نادر شوقى دعمنى فى الجونة قبل
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متعب: فوز الأهلي بالقمة مهم.. والشحات لاعب كبير

أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أن فوز المارد الأحمر على الزمالك في مباراة القمة المقبلة سيعطي حافزا للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد (2019-2020)، وقال في تصريحات هاتفية لقناة الأهلي عصر اليوم الجمعة: "مباراة القمة تبقى لها أهمية خاصة عند الأهلي والزمالك، وجمهور كلا الناديين يتمنى الفوز بها". وتابع: "من الجيد أن ينهي الأهلي الدوري بالفوز على منافسه المباشر والأفضل في مصر وإفريقيا معه، لبدء الموسم المقبل بدوافع جديدة ما يعطي حافزًا قويًا للاعبين".
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وائل جمعة: عبد الحفيظ كان حائط صد لكل من يكره الأهلي

يرى وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، أن المارد الأحمر كان يتعرض لمعركة شرسة، تم إيقافها بالفوز بلقب بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك عبر قناة النادي اليوم الجمعة، قائلًا: "كانت هناك حرب ضد النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللاعبين، الجميع شاهد هذه الحرب، لكن تم إنهاء كل هذه الأمور بالفوز بالدوري.. اللاعبون مطالبون بالفوز بكل البطولات، أشعر في بعض الوقت بتقصير من جانب اللاعبين في هذه النقطة، وأظن أن السبب هو غياب جماهير القلعة الحمراء، لكن على اللاعبين أن يدركوا جيداً أنهم مطالبون بالفوز بكل البطولات التي يشارك فيها الأهلي."
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فرج عامر: السماح بإعارة اللاعبين سبب فساد الكرة

هاجم فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، اتحاد الكرة المستقيل، واصفا إياه بالـ"فاسد" وأنه أحد اسباب انهيار الكرة المصرية خلال الفترة التى تولى فيها الاتحاد إدارة الكرة، وعلق فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، قائلا:"من أسباب انهيار الكرة المصرية السماح للأندية بإعارة أعداد لا نهائية من اللاعبين وهذا ما طالبت بإيقافة مرارًا وتكرارًا". وأضاف عامر :"تمت الاستجابة من 48 ساعة فقط بعد استقالة الاتحاد الكروي الذي ضيع الكرة المصرية وأفسد الوسط الكروي" .
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أحمد ياسر ريان يكشف دور حسام غالي في اعتذاره للزمالك

كشف أحمد ياسر ريان لاعب الجونة المعار من الأهلي، عن موقفه من العودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته إلى الفريق الساحلي، إذ قال في تصريحات لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الأهلي لم يتواصل معه للعودة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن لديه فرصة مع الأهلي فإنه يفضل الانتقال لفريق آخر على سبيل الإعارة، لكن إذا احتاجه الأهلي فهو مستعد للبقاء، وتابع: “إذا رحلت عن الأهلي أفضل البقاء في الجونة، استفدت كثيرا من الفترة التي قضيتها بين صفوف الفريق”.
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ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".
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رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «تعادلنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
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نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .
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