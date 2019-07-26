عن هدفه في الزمالك.. الشبراوى: أضاع الدوري

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

مباراة الجونة والزمالك

كشف محمود الشبراوى نجم الجونة خلال تصريحات تليفزيونية، أن هدفه فى مرمى الزمالك يمثل له الكثير، وجاء ذلك خلال لقاء له مع قناة تايم سبورت، وأضاف صاحب الـ22 عام :" الهدف أضاع بطولة على فريق وأعطى بطولة لفريق" . والتقى الفريق الأبيض بفريق الجونة الأحد الماضى على استاد الجونة ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتعادل الجونة مع الزمالك بهدفين لكل منهما، وسجل محمود شبراوى هدفا فى وقت قاتل، تسبب فى إضاعة بطولة الدورى من القلعة البيضاء .

وأشار اللاعب إلى أن له حسابات مختلفة وأنه لم يلعب لصالح الزمالك أو الأهلى لأنه ابن النادى الإسماعيلى في الأساس، وعن انتماءاته قال شبراوى:" انا ابن الإسماعيلية نشأت فى نادى الإسماعيلى، وشرف لي ولأى حد أن ينتمى للزمالك أو الأهلى ". وتطرق اللاعب لعودته بعد الإصابة قائلا:"نادر شوقى دعمنى فى الجونة قبل