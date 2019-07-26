تعيين هالة الجوهري رئيساً تنفيذياً لهيئة «إيتيدا»

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

هالة الجوهري

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين المهندسة هالة أحمد محمد الجوهري، رئيساً تنفيذياً لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمدة عام، وذلك اعتباراً من 20 يوليو 2019، وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أصدر قرارا بتكيلف المهندسة هالة الجوهري بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة في مارس الماضي، وتمتلك المهندسة هالة الجوهري خبرة واسعة تزيد على 25 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات ودمج وتكامل الأعمال، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة الابتكار، وإدارة مراكز الخدمات على المستوى الإقليمي والدولي.

وقبل انضمامها للهيئة، عملت هالة الجوهري لدى شركة "أي بي إم" لأكثر من 20 عاماً، شغلت خلالها العديد من المناصب التنفيذية والقيادية كان آخرها منصب رئيس مراكز خدمات الشركة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتحمل المهندسة هالة الجوهري شهادة بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات والتي حصلت عليها عام