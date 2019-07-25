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شاومي لأول مرة ضمن قائمة فورتشن 500 العالمية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
شاومي
شاومي
دخلت شركة شاومي قائمة فورتشن العالمية لأكبر 500 شركة للمرة الأولى بعد تسع سنوات من انطلاقها، وتعد شركة شاومي الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، ومقرها بكين، أصغر شركة مُدرجة في قائمة فورتشن العالمية لأفضل 500 شركة لعام 2019، وتحتل المرتبة 468، حيث بلغت إيراداتها 26 مليارا و443 مليونا و500 ألف دولار أمريكي وحققت صافي ربح يبلغ 2 مليار و49 مليون و100 ألف دولار أمريكي في السنة المالية السابقة، كما تأتي الشركة في المركز السابع في فئة خدمات الإنترنت والتجزئة.
وقال لي جون، رئيس شركة شاومي، "استغرقت الشركة تسع سنوات فحسب للوصول إلى قائمة فورتشن العالمية لأكبر 500 شركة، وهو ما يعد علامة فارقة في سجل الشركة ندين بالفضل في تحقيقها لجميع محبي Mi ومستخدميها ودعمهم الراسخ. كما أننا نُعد أصغر شركة مُدرجة في قائمة هذا العام". وأضاف: "قمنا خلال العام الماضي بإجراء
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