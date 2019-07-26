مدافع تشيلسى: اقتربنا من المستوى الذى يطلبه لامبارد

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

لامبارد

كشف الإسباني سيزار ازبيليكويتا مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، فى تصريحات له أن الفريق اقترب من المستوى الذي يطلبه فرانك لامبارد المدير الفنى الحالى للفريق. وجاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونة لشبكة سكاى سبورت الإنجليزية، بعد المباراة الودية التى جمعت بين برشلونة والبلوز خلال المعسكر التجهيزى للفريق الأزرق فى اليابان والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، وسجل هدفي الفريق الإنجليزى كل من تامى إبراهيم وباركلى بينما سجل لصالح البلوجرانا إيفان راكيتيتش .

وقال صاحب الـ29 عاما:" على مدار سبع سنين قضيتها مع تشيلسى، تولى خلالها العديد من المديرين الفنيين الفريق، لكن هذا الصيف نملك وضعا مختلفا، حيث يحظر علينا عقد أى صفقات، لسنا هنا لنشتكي، أتينا لنعمل بجد تحت قيادة المدير الفني الجديد ". وأشاد بمستوى البلوز قائلا:" أعتقد أننا نقترب من المستوى الذي يطلبه



وقال صاحب الـ29 عاما:" على مدار سبع سنين قضيتها مع تشيلسى، تولى خلالها العديد من المديرين الفنيين الفريق، لكن هذا الصيف نملك وضعا مختلفا، حيث يحظر علينا عقد أى صفقات، لسنا هنا لنشتكي، أتينا لنعمل بجد تحت قيادة المدير الفني الجديد ".



وأشاد بمستوى البلوز قائلا:" أعتقد أننا نقترب من المستوى الذي يطلبه منا لامبارد، وننتظر بفارغ الصبر بدء الموسم القادم " .

وعن المنافسة على الدورى الإنجليزى هذا الموسم قال المدافع الإسبانى:" كان يوجد فجوة كبيرة بيننا وبين ليفربول صاحب المركز الثانى، لكننا نحاول العمل بجدية هذا الموسم للحصول على اللقب" .

وزامل ازبيليكويتا لامبارد فى الملعب حيث كان يلعب الأخير مع المدافع فى الفترة من 2012 حتى 2014 .

