رياضة

مدافع تشيلسى: اقتربنا من المستوى الذى يطلبه لامبارد

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
لامبارد
لامبارد
كشف الإسباني سيزار ازبيليكويتا مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، فى تصريحات له أن الفريق اقترب من المستوى الذي يطلبه فرانك لامبارد المدير الفنى الحالى للفريق. وجاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونة لشبكة سكاى سبورت الإنجليزية، بعد المباراة الودية التى جمعت بين برشلونة والبلوز خلال المعسكر التجهيزى للفريق الأزرق فى اليابان والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، وسجل هدفي الفريق الإنجليزى كل من تامى إبراهيم وباركلى بينما سجل لصالح البلوجرانا إيفان راكيتيتش .
وقال صاحب الـ29 عاما:" على مدار سبع سنين قضيتها مع تشيلسى، تولى خلالها العديد من المديرين الفنيين الفريق، لكن هذا الصيف نملك وضعا مختلفا، حيث يحظر علينا عقد أى صفقات، لسنا هنا لنشتكي، أتينا لنعمل بجد تحت قيادة المدير الفني الجديد ". وأشاد بمستوى البلوز قائلا:" أعتقد أننا نقترب من المستوى الذي يطلبه
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راكيتيتش يكشف موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا

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فرانك لامبارد (7)

ماذا قال فرانك لامبارد عقب توليه قيادة تشيلسي؟

"أنا سعيد جدًا بشكل لا يوصف بعودتي إلى تشيلسي كمدرب للفريق الأول، الجميع يعلم حبي لهذا النادي والتاريخ الذي حققناه سويا، لكن تركيزي الآن على الوظيفة والتحضير للموسم القادم، أنا هنا للعمل بجد وتحقيق النجاح من أجل هذا النادي ولا أستطيع الانتظار للبدء.. أعتقد أنني سوف أنظر للأكاديمية طوال الوقت، هذا مهم جدا، لقد كنت لاعبا شابا يوما منذ سنوات طويلة وأنت بحاجة لتشعر أن بإمكانك أن تكون عنصرا مهما بالفريق الأول، الشعور أن بإمكانك العبور من طريق الأكاديمية إلى طريق الفريق الأول".. بتلك الكلمات تحدث فرانك لامبارد، عقب تعيينه مديرًا فنيًا لنادي تشيلسي.
فرانك لامبارد (3)

أول تعليق من تشيلسي بعد تولي لامبارد قيادة البلوز

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميا تعاقده مع نجمه السابق فرانك لامبارد، اليوم الخميس، لتولي الإدارة الفنية للبلوز خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري. وجاء إعلان تشيلسي التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي السابق، عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاتفاق بين الطرفين في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عقب 6 ساعات من المحادثات في ستامفورد بريدج، وذلك بعدما منح ديربي كاونتي الإذن للبلوز بالتفاوض مع لامبارد، الأسبوع الماضي، علمًا بأن لامبارد ظل داخل ملعب ستامفورد بريدج حتى الساعة 1:32 من صباح اليوم الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع تشيلسي.
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