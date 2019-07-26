موقف لا ينسى بين الفيشاوي والزعيم في «حنفي الأبهة»

تحرير:التحرير ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م

فاروق الفيشاوي

قبل عدة سنوات، كان لـ"التحرير" لقاء مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، للحديث عن مشواره الكبير، وقلة أدواره في السنوات الأخيرة، ورأيه في الأوضاع السياسية للبلاد، حيث كان يُعرف عن الراحل ثقافته الواسعة، وعدة موضوعات مختلفة. في أثناء ذلك تطرق "الفيشاوي" بالحديث إلى فيلمه مع الفنان عادل إمام "حنفي الأبهة" للمخرج محمد عبد العزيز والكاتب بسيوني عثمان عام 1990، باعتبار أنه يعتبر الفيلم أحد أهم أعماله، وحينها سألناه عن شيء لا ينساه للزعيم عادل إمام أثناء تصوير العمل، فروى لنا موقفًا يدل على مدى تمكنه من أداء شخصية "مفتش المباحث شريف بركات".

وكان الموقف يتعلق بخطف "خيري" (الراحل مجدي وهبة)، لزوجته "عبلة" (الفنانة هدى رمزي)، حيث تبعه مشهد جمع الفيشاوي "شريف" بإمام "حنفي"، يسأله خلاله الأخير عن زوجته "مراتك فين؟"، فيرد: "خدها خيري من شوية". يقول الفيشاوي، إنه عقب نطقه لتلك الجملة، لم يتمالك عادل إمام نفسه، وقال له في الكواليس: "أكلت الفيلم