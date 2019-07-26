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موقف لا ينسى بين الفيشاوي والزعيم في «حنفي الأبهة»

تحرير:التحرير ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
قبل عدة سنوات، كان لـ"التحرير" لقاء مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، للحديث عن مشواره الكبير، وقلة أدواره في السنوات الأخيرة، ورأيه في الأوضاع السياسية للبلاد، حيث كان يُعرف عن الراحل ثقافته الواسعة، وعدة موضوعات مختلفة. في أثناء ذلك تطرق "الفيشاوي" بالحديث إلى فيلمه مع الفنان عادل إمام "حنفي الأبهة" للمخرج محمد عبد العزيز والكاتب بسيوني عثمان عام 1990، باعتبار أنه يعتبر الفيلم أحد أهم أعماله، وحينها سألناه عن شيء لا ينساه للزعيم عادل إمام أثناء تصوير العمل، فروى لنا موقفًا يدل على مدى تمكنه من أداء شخصية "مفتش المباحث شريف بركات".
وكان الموقف يتعلق بخطف "خيري" (الراحل مجدي وهبة)، لزوجته "عبلة" (الفنانة هدى رمزي)، حيث تبعه مشهد جمع الفيشاوي "شريف" بإمام "حنفي"، يسأله خلاله الأخير عن زوجته "مراتك فين؟"، فيرد: "خدها خيري من شوية". يقول الفيشاوي، إنه عقب نطقه لتلك الجملة، لم يتمالك عادل إمام نفسه، وقال له في الكواليس: "أكلت الفيلم
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سينما محمد خان.. قصة واحدة بطلها المواطن

محمد خان.. أحد أهم مخرجي السينما المصرية طوال تاريخها، وأحد أبرز مخرجي الواقعية، صاحب الحضور الإنساني والفني المميز، والطاقة الإيجابية المدهشة، والروح المصرية الأصيلة، والعشق الأبدي للسينما وللحياة، تواصل إبداعه وتنوع عبر سنوات طويلة، وتناولت أعماله الواقع السياسي والاجتماعي، وغيّر بأفلامه شكل السينما المصرية من داخلها، حيث عمل مع نفس المنتجين، ومع نفس النجوم والنجمات، وفي ظل نفس الإمكانيات التي يعمل بها المخرجون الآخرون، إلا أنه قدّم أعمالًا مختلفة، وأصبح له لونه وبصمته داخل تيار السينما الجديدة.
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Spider-Man Far From Home يتخطى المليار دولار

نجح فيلم الأكشن والخيال العلمي "Spider Man Far From Home - الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" في تحقيق مليار دولار في سباق شباك التذاكر العالمي، بعد طرحه في 4 يوليو الجاري بدور العرض السينمائي. الفيلم يشارك فى بطولته: توم هولاند (بيتر باركر الرجل العنكبوت)، ماريسا تومى (ماى باركر عمة بيتر)، مايكل كيتون (فى دور أدريان تومز مهرب الأسلحة)، زيندايا (فى دور ميشيل جونز زميلة باركر فى المدرسة)، وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجم الكبير صامويل جاكسون، من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.
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تعرف على إيراد «الفيل الأزرق 2» في أول أيام عرضه

طُرح فيلم "الفيل الأزرق 2" في دور العرض منذ أمس الخميس، 25 يوليو، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل أسبوعين تقريبا من موسم عيد الأضحى السينمائي. ويبدو أن الجمهور كان متحمسا للجزء الثاني من العمل، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3.800.345 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كايروكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
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حفيدة فاروق الفيشاوى تنعيه: مت بطلا وستبقى فى قلبي

كان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، دائما يؤكد أن أسعد لحظات حياته هى الأوقات التي يقضيها بصحبة حفيدته (لينا أحمد الفيشاوي)، والتي نعت جدها بكلمات مؤثرة من خلال حسابها على موقع «إنستجرام»، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور التي تجمعها بجدها فى مراحل عمرها المختلفة، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة تصف كيف ستفقد وجوده فى حياتها، قائلة: «سأفتقدك.. ولا أعرف ماذا أقول لك، فأنا أحاول الآن أن أعثر على كلمات لكى أعبر لك عن حزني الشديد.. ستبقى دائما فى قلبي وقلوب محبيك الذين جلبتم لهم الفرح والسعادة».
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سمية الألفي عن الفيشاوي: فارس أحلامي ومفكر عظيم

فى أكتوبر 2018، وخلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، فجر الفنان فاروق الفيشاوي مفاجأة كانت صعبة على محبيه وكل الحضور، إذ أعلن إصابته بالسرطان، لكنه أظهر شجاعة كبيرة فى مواجهة المرض، حين قال إنه سيتعامل معه على أنه صداع. لكن القدر قال كلمته، وبعد أقل من عام رحل "فاروق".. رحل وترك داخل محبيه حزنا وحسرة، كما ترك أيضًا للأجيال المقبلة مسيرة فنية حافلة، وقصصا تكاد تشبه الخيال عن حياته الشخصية، فكل من تحدث عنه يترحم عليه، متذكرًا موقفا كان الفقيد فيه سندا له.
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فاروق الفيشاوي.. مسيرة حافلة كتب نهايتها السرطان

صاحب شخصية استثنائية، تارة يفاجئك بجرأته الشديدة وتارة أخرى بخجله وبراءته، فقد كان فاروق الفيشاوي يمتلك طلة مميزة أمام الكاميرا جعلتها تحبه وتبتسم له، منذ ظهوره الأول فى مسلسل «أبنائي الأعزاء.. شكرا»، نجح فى أن يدخل قلوب جمهوره سريعا ويحتفظ لنفسه بمكانة خاصة، رغم المنافسة القوية التي كانت بينه وبين أبناء جيله، لمع «الفيشاوي» وأصبح من نجوم الصف الأول فى الثمانينيات والتسعينيات، ونجح فى أن يحافظ على وجوده على الساحة الفنية بأدوار مميزة ومختلفة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، على أثر تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بمرض السرطان اللعين.
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وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع قصير مع السرطان

توفى الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. يذكر أن فاروق الفيشاوي، أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.
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