ياني ينشر كواليس استعداداته لحفل الساحل (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م

ياني

نشر الفنان العالمي ياني، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ظهر فيه خلال استعداده للحفل الذي سيحييه، مساء اليوم الجمعة، في إحدى القرى بالساحل الشمالي. وعلق ياني على الفيديو قائلًا: "أوقات سعيدة في مصر.. استعدادات لحفلي الصيفي.. جمال الساحل الشمالي يخرج أفضل ما لدى الجميع". وتتراوح أسعار التذاكر بين البرونزية وسعرها 800 ونفدت بالفعل، والفضية وسعرها 1200 جنيه، و الذهبية وسعرها 2000 جنيه، والبلاتينية وسعرها 2500 جنيه والـ vip وسعرها 3500 جنيه.

يذكر أن الفنان اليوناني سبق وأحيا حفلًا في مصر العام الماضي، وقد حقق رواجا كبيرًا، كما أن هذا الحفل جاء برعاية وزارة السياحة، في ظل الجهود التي تبذلها من أجل تنشيط السياحة، وإظهار أن مصر تتمتع بالأمن والاستقرار. اقرأ أيضًا.. محمد منير يطرح أغنية «مهموم» (فيديو) View this