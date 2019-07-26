تأهل فريدة عثمان وعلي خلف الله لنهائي بطولة العالم

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

فريدة عثمان

تأهلت السباحة المصرية فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني، إلى النصف النهائي في منافسات بطولة العالم المقامة بدولة كوريا الجنوبية، وذلك في سباق 50 متر فراشة بزمن 25:71، كما تأهل علي خلف الله، لاعب المنتخب الوطني، هو الآخر إلى نصف النهائي في سباق 50 متر حرة بزمن 22:04 ضمن منافسات البطولة ذاتها لكن بمنافسات الرجال، لينجح في التأهل لأوليبمياد طوكيو 2020. وتقام النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للسباحة لعام 2019 والتى ينظمها الاتحاد الدولى للسباحة في الفتره ما بين 12 حتى 28 من شهر يوليو الجاري.

وتستضيف مدينة كوانغجو، التي تقع على بعد 330 كيلو مترًا جنوب سيول، أكثر من 2600 رياضي من 194 دولة حتى 28 يوليو، تحت شعار "الغطس في سلام". يذكر أن فريدة، كانت أصغر سباحة تشارك في دورة الألعاب العربية عام 2007، وعام 2009، كما فازت بلقب أسرع سباحة بالعالم في عامها الـ14. وفي 2009 و2010 فازت مرتين متتاليتين

وتستضيف مدينة كوانغجو، التي تقع على بعد 330 كيلو مترًا جنوب سيول، أكثر من 2600 رياضي من 194 دولة حتى 28 يوليو، تحت شعار "الغطس في سلام".



يذكر أن فريدة، كانت أصغر سباحة تشارك في دورة الألعاب العربية عام 2007، وعام 2009، كما فازت بلقب أسرع سباحة بالعالم في عامها الـ14.



وفي 2009 و2010 فازت مرتين متتاليتين بالميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا للناشئين، كما فازت في عام 2011 بأول ميدالية في تاريخ مصر ببطولات العالم للناشئين، وفي نفس العام فازت بذهبية الـ50 متر حرة في دورة الألعاب الإفريقية، كما فازت بـ7 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب العربية.



وفي مارس 2019 فازت ببرونزية الجائزة الكبرى، وفي يوليو الماضي فازت بفضية بطولة الأبطال العالمية.