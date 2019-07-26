رياضة

تأهل فريدة عثمان وعلي خلف الله لنهائي بطولة العالم

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م
فريدة عثمان
فريدة عثمان
تأهلت السباحة المصرية فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني، إلى النصف النهائي في منافسات بطولة العالم المقامة بدولة كوريا الجنوبية، وذلك في سباق 50 متر فراشة بزمن 25:71، كما تأهل علي خلف الله، لاعب المنتخب الوطني، هو الآخر إلى نصف النهائي في سباق 50 متر حرة بزمن 22:04 ضمن منافسات البطولة ذاتها لكن بمنافسات الرجال، لينجح في التأهل لأوليبمياد طوكيو 2020. وتقام النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للسباحة لعام 2019 والتى ينظمها الاتحاد الدولى للسباحة في الفتره ما بين 12 حتى 28 من شهر يوليو الجاري.
وتستضيف مدينة كوانغجو، التي تقع على بعد 330 كيلو مترًا جنوب سيول، أكثر من 2600 رياضي من 194 دولة حتى 28 يوليو، تحت شعار "الغطس في سلام". يذكر أن فريدة، كانت أصغر سباحة تشارك في دورة الألعاب العربية عام 2007، وعام 2009، كما فازت بلقب أسرع سباحة بالعالم في عامها الـ14. وفي 2009 و2010 فازت مرتين متتاليتين
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ضياء السيد يفتح النار على اتحاد الكرة

انتقد ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني السابق، قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قيد اللاعبين في الموسم الجديد، موضحًا أن قرارات الجبلاية غير واضحة، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" هو مين بياخد قرارات في اتحاد الكرة هو كل يوم قرار واليوم اللي بعده قرار شكلها مفيش فايدة. ولا إصلاح ولا نيلة". وواصل:" وطبعا من أهم قرارات اتحاد الكرة عشان يبقى عندنا منتخب قوى أنه يزود عدد الأجانب ولاعب شمال إفريقيا يتعامل مصرى والفلسطيني والسورى مصري.. والمصري يلغي مسابقته 97،98 ويقعدوا فى البيت. مفيش فايده، ده خراب مش إصلاح".
ساديو مانى مع رياض محرز

أول تعليق من رياض محرز على تجاهله مصافحةرئيس الوزراء

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الظهور الأول.. كهربا يشارك في خسارة أفيس

شارك محمود عبد المنعم كهربا، مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لأول مرة في لقاء ودي أمام نظيره فييرينسي استعدادًا للموسم الجديد، بعد انتقاله إلى الفريق البرتغالي، رغم ارتباط اللاعب صاحب الـ25 عاما مع نادي الزمالك بعقد حتى موسم 2022، ودفع أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق أفيش ومدرب الفارس الأبيض الأسبق، بكهربا كأساسي في المباراة وأكملها حتى نهايتها، وفي الشوط الأول لعب كمهاجم صريح، قبل أن يتغير مركزه في الشوط الثاني ويشارك خلف المهاجمين، وخسر فريق أفيش بهدف نظيف جاء عن طريق جواو تافاريز.
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مدغشقر-و غينيا‎ (1)

مدغشقر يحقق فوزا تاريخيا في كأس الأمم الإفريقية

حقق منتخب مدغشقر، فوزًا تاريخيًّا على منتخب بوروندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، سجل هدف اللقاء الوحيد ماركو إلايماهاريتا في الدقيقة 77، حيث يعتبر هذا الفوز الأول في تاريخ المنتخب الملجاشي حيث يشارك للمرة الأولى في البطولة الإفريقية. بعد ربع ساعة من عمر الشوط الأول، سدد كارلوس أندريا كرة قوية من ركلة حرة، بعدها سيطر منتخب مدغشقر على مجريات الشوط الأول وكانوا الأخطر لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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الصحف العالمية: صلاح يدعم لاعبا متهما بالتحرش الجنسي

رصدت الصحف العالمية كلمات محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الخميس، بعد أن حجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، وسجل ثنائية الفراعنة أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، الذي شهد حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.
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صحفي نيجيري لصلاح: دفاعك عن وردة يشوه صورة الفراعنة

رد الصحفى النيجيري أوساسو أبييوانا على تغريدة محمد صلاح نجم منتخب مصر، التى دافع فيها عن زميله عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني الذي تم استبعاده، ظهر الأربعاء، من المعسكر، بعد بيان أصدره اتحاد الكرة نتيجة التصرفات غير المسؤولة للاعب. وجاء رد أوساسو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على تغريدة صلاح قائلا:" أنت أحد رموز مصر، ولهذا السبب يجب أن تختار كلامك وأفعالك بعناية فائقة". وأضاف الصحفى النيجيرى متسائلا: "هل تعتقد أن أفعال وردة ضد المرأة يمكن أن تغتفر أو تغير هذا الفعل المشؤوم، أنا أعتقد أنه يتطلب مساعدة نفسية".
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كيف سخر أيمن يونس من نجوم الفراعنة؟

سخر المحلل الرياضي أيمن يونس، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، من لاعبي الفراعنة الحاليين، بعد الأداء الضعيف الذي ظهروا عليه في أول مباراتين من كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وكتب أيمن يونس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يومكم سعيد، لاعبين كتير أداؤهم في الإعلانات أحسن من الملعب، شدوا حيلكم، شوية تركيز، عايزينكم أبطال"، علمًا بأن عددا من نجوم الفراعنة شاركوا في إعلانات تجارية بالتزامن مع البطولة.
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