كورتوا: زيدان حسم هوية الحارس الأولى للملكى

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

كورتوا

كشف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد خلال تصريحات له، أن الحارس الأول الذى سيختاره الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى للملكى أصبح واضحا، وصرّح صاحب الـ27 عاما: "أعتقد أنه بات واضحا الآن من هو حارس المرمى الأول في ريال مدريد، أشعر أنني أقوى من أي وقت مضى". وأضاف فى تصريحات لصحيفة إيت نيوزبلاد: "خضعت لإعداد مميز خلال الصيف، تدربت جيدا وأشعر أنني بخير، بعد نهاية الموسم الماضي، نسبة الدهون في جسدي بلغت 8,8%. مع عودتي للتدريبات بنهاية إجازة الصيف، بلغت نسبة الدهون 8,1%، وهذا أمر مميز بعد شهر من الإجازة. أتمنى أن أستمر على هذا المنوال".

وانضم كورتوا إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو، وخاض معه 35 مباراة في موسمه الأول، وتطرق كورتوا للمقارنة بين رونالدو وهازارد في الأهمية داخل ريال مدريد، قائلا: "إيدين هو إيدين، لا يجب مقارنته مع أي شخص آخر، دعوه يقدّم مستواه مع تشيلسي ومنتخب بلجيكا، وكل شيء سيكون على ما

وانضم كورتوا إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو، وخاض معه 35 مباراة في موسمه الأول، وتطرق كورتوا للمقارنة بين رونالدو وهازارد في الأهمية داخل ريال مدريد، قائلا: "إيدين هو إيدين، لا يجب مقارنته مع أي شخص آخر، دعوه يقدّم مستواه مع تشيلسي ومنتخب بلجيكا، وكل شيء سيكون على ما يرام".



وكان كورتوا الخيار الأول لـ جولين لوبيتيجي في مسابقة الدوري، بينما فضّل المدرب الإسباني إشراك كيلور نافاس في الكأس ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يحضر سانتياجو سولاري ويجعل كورتوا الخيار الأوحد في الدوري ودوري الأبطال حتى قبل رحيله في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

