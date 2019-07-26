رياضة

كورتوا: زيدان حسم هوية الحارس الأولى للملكى

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م
كورتوا
كورتوا
كشف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد خلال تصريحات له، أن الحارس الأول الذى سيختاره الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى للملكى أصبح واضحا، وصرّح صاحب الـ27 عاما: "أعتقد أنه بات واضحا الآن من هو حارس المرمى الأول في ريال مدريد، أشعر أنني أقوى من أي وقت مضى". وأضاف فى تصريحات لصحيفة إيت نيوزبلاد: "خضعت لإعداد مميز خلال الصيف، تدربت جيدا وأشعر أنني بخير، بعد نهاية الموسم الماضي، نسبة الدهون في جسدي بلغت 8,8%. مع عودتي للتدريبات بنهاية إجازة الصيف، بلغت نسبة الدهون 8,1%، وهذا أمر مميز بعد شهر من الإجازة. أتمنى أن أستمر على هذا المنوال".
وانضم كورتوا إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو، وخاض معه 35 مباراة في موسمه الأول، وتطرق كورتوا للمقارنة بين رونالدو وهازارد في الأهمية داخل ريال مدريد، قائلا: "إيدين هو إيدين، لا يجب مقارنته مع أي شخص آخر، دعوه يقدّم مستواه مع تشيلسي ومنتخب بلجيكا، وكل شيء سيكون على ما
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ضياء-السيد‎

ضياء السيد يفتح النار على اتحاد الكرة

انتقد ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني السابق، قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قيد اللاعبين في الموسم الجديد، موضحًا أن قرارات الجبلاية غير واضحة، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" هو مين بياخد قرارات في اتحاد الكرة هو كل يوم قرار واليوم اللي بعده قرار شكلها مفيش فايدة. ولا إصلاح ولا نيلة". وواصل:" وطبعا من أهم قرارات اتحاد الكرة عشان يبقى عندنا منتخب قوى أنه يزود عدد الأجانب ولاعب شمال إفريقيا يتعامل مصرى والفلسطيني والسورى مصري.. والمصري يلغي مسابقته 97،98 ويقعدوا فى البيت. مفيش فايده، ده خراب مش إصلاح".
ساديو مانى مع رياض محرز

أول تعليق من رياض محرز على تجاهله مصافحةرئيس الوزراء

كشف رياض محرز لاعب منتخب الجزائر ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذى قاد منتخب محاربى الصحراء للتتويج ببطولة أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى فى تاريخه حقيقة الواقعة الشهيرة التى كشفت عنها بعض التقارير الصحفية حول تعمد اللاعب الجزائرى عدم مصافحة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عند استلام كأس أمم إفريقيا 2019 . وأشار محرز في تصريحات لمجلة «أونز مونديال» الفرنسية، قائلا:" لم أتعمد عدم مصافحة رئيس الوزراء المصري، ولم أكن أعرفه حتى أقدم على هذا التصرف، بخلاف أن علاقتي طيبة بالشعب المصري والمسؤولين".
كهربا‎

الظهور الأول.. كهربا يشارك في خسارة أفيس

شارك محمود عبد المنعم كهربا، مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لأول مرة في لقاء ودي أمام نظيره فييرينسي استعدادًا للموسم الجديد، بعد انتقاله إلى الفريق البرتغالي، رغم ارتباط اللاعب صاحب الـ25 عاما مع نادي الزمالك بعقد حتى موسم 2022، ودفع أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق أفيش ومدرب الفارس الأبيض الأسبق، بكهربا كأساسي في المباراة وأكملها حتى نهايتها، وفي الشوط الأول لعب كمهاجم صريح، قبل أن يتغير مركزه في الشوط الثاني ويشارك خلف المهاجمين، وخسر فريق أفيش بهدف نظيف جاء عن طريق جواو تافاريز.
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مانشستر يونايتد

اليونايتد يتراجع في قائمة فوربس لأغلى الأندية عالميا

تراجع مانشستر يونايتد من المركز الثاني إلى المركز السادس في قائمة فوربس لقيمة الأندية الرياضية الأغلى في العالم، وذلك في الوقت الذي حافظ فيه ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ترتيبهم في المركزين الثالث والرابع على الترتيب منذ عام 2018، وتوجد في القائمة 5 أندية أخرى في مجال كرة القدم في قائمة الـ50 الأوائل، وهم بايرن ميونيخ الـ17 ومانشستر سيتي الـ25 وتشيلسي الـ23 وأرسنال الـ42 وليفربول الـ45، في الوقت الذي تصدر فيه نادي دالاس كاوبويز الناشط في دوري كرة القدم الأمريكية القائمة بقيمة 5 مليار دولار.
نيمار

مارسيلو يخون هازارد: نيمار يملك جودة أعلى

يبدو أن النجم البرازيلي مارسيلو متفتح لفكرة انضمام مواطنه نيمار إلى صفوف ريال مدريد، وذلك في ظل رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. وعلى الرغم من انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبة نيمار في الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء تجاه برشلونة، فإن الفريق الفرنسي يرحب بفكرة بيع نجمه البرازيلي لأي فريق عدا العملاق الكتالوني، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال مارسيلو في هذا الشأن: "نيمار لاعب لا يمكن توقعه، فعندما يتوقع المدافع شيئا ما سيفعله نيمار، فإنه يقوم بالعكس تمامًا، من المستحيل الدفاع أمامه".
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«رحيل بيل والصفقات الجديدة».. زيدان يتحدث

تغنى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بالوافد الجديد للملكي، الدولي البلجيكي إيدين هازارد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة الودية، أمام بايرن ميونخ بطل ألمانيا. وقال مدرب ريال مدريد: "لقد كان بحاجة إلى ناد مثل ريال مدريد، وهذا الفريق به شيء مميز يعرفه اللاعبون، وأنا كنت في عمر الـ29 عاما وتطورت وقضيت وقتا رائعًا، وهازارد يمر بنفس الشيء، وأعتقد أنه يمكنه التحسن، وسيساعدنا بتسجيل الأهداف وصناعة الفارق، وأظهر ذلك خلال مسيرته، والآن أصبح معنا وسنستفيد منه".
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يبحث عن إبهار جماهير ريال مدريد

يتطلع النجم البلجيكي إيدين هازارد لخوض أول مباراة له بقميص ريال مدريد، خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وعن ذلك قال هازارد حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنها فقط مباراة ودية قادمة، ولكنها أول مباراة لي مع ريال مدريد، وبالطبع أرغب في إبهار الجميع من زملائي والمدرب والجماهير، سأحاول تقديم أفضل ما لدي، سأحاول اللعب بحرية، في بعض الأحيان يكون تطبيق ذلك في كرة القدم، ولكني من نوعية اللاعبين إذا لم أتمكن من اللعب بحرية، أظهر حينها بصورة سيئة للغاية".
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