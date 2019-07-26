رياضة

الظهور الأول.. كهربا يشارك في خسارة أفيس

تحرير:علي الزيني ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م
كهربا
كهربا
شارك محمود عبد المنعم كهربا، مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لأول مرة في لقاء ودي أمام نظيره فييرينسي استعدادًا للموسم الجديد، بعد انتقاله إلى الفريق البرتغالي، رغم ارتباط اللاعب صاحب الـ25 عاما مع نادي الزمالك بعقد حتى موسم 2022، ودفع أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق أفيش ومدرب الفارس الأبيض الأسبق، بكهربا كأساسي في المباراة وأكملها حتى نهايتها، وفي الشوط الأول لعب كمهاجم صريح، قبل أن يتغير مركزه في الشوط الثاني ويشارك خلف المهاجمين، وخسر فريق أفيش بهدف نظيف جاء عن طريق جواو تافاريز.
وأعلن الفريق البرتغالى عن تعاقده مع كهربا لمدة موسمين، ومن المقرر أن ينطلق الدوري البرتغالي في 11 أغسطس المقبل.  وشهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، بعد هروب الأخير من النادي ورفضه استكمال عقده الممتد حتى موسم 2022، بسبب عدم تعديل عقده ورفع قيمته المادية إلى
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ضياء-السيد‎

ضياء السيد يفتح النار على اتحاد الكرة

انتقد ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني السابق، قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قيد اللاعبين في الموسم الجديد، موضحًا أن قرارات الجبلاية غير واضحة، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" هو مين بياخد قرارات في اتحاد الكرة هو كل يوم قرار واليوم اللي بعده قرار شكلها مفيش فايدة. ولا إصلاح ولا نيلة". وواصل:" وطبعا من أهم قرارات اتحاد الكرة عشان يبقى عندنا منتخب قوى أنه يزود عدد الأجانب ولاعب شمال إفريقيا يتعامل مصرى والفلسطيني والسورى مصري.. والمصري يلغي مسابقته 97،98 ويقعدوا فى البيت. مفيش فايده، ده خراب مش إصلاح".
ساديو مانى مع رياض محرز

أول تعليق من رياض محرز على تجاهله مصافحةرئيس الوزراء

كشف رياض محرز لاعب منتخب الجزائر ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذى قاد منتخب محاربى الصحراء للتتويج ببطولة أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى فى تاريخه حقيقة الواقعة الشهيرة التى كشفت عنها بعض التقارير الصحفية حول تعمد اللاعب الجزائرى عدم مصافحة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عند استلام كأس أمم إفريقيا 2019 . وأشار محرز في تصريحات لمجلة «أونز مونديال» الفرنسية، قائلا:" لم أتعمد عدم مصافحة رئيس الوزراء المصري، ولم أكن أعرفه حتى أقدم على هذا التصرف، بخلاف أن علاقتي طيبة بالشعب المصري والمسؤولين".
كورتوا

كورتوا: زيدان حسم هوية الحارس الأولى للملكى

كشف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد خلال تصريحات له، أن الحارس الأول الذى سيختاره الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى للملكى أصبح واضحا، وصرّح صاحب الـ27 عاما: "أعتقد أنه بات واضحا الآن من هو حارس المرمى الأول في ريال مدريد، أشعر أنني أقوى من أي وقت مضى". وأضاف فى تصريحات لصحيفة إيت نيوزبلاد: "خضعت لإعداد مميز خلال الصيف، تدربت جيدا وأشعر أنني بخير، بعد نهاية الموسم الماضي، نسبة الدهون في جسدي بلغت 8,8%. مع عودتي للتدريبات بنهاية إجازة الصيف، بلغت نسبة الدهون 8,1%، وهذا أمر مميز بعد شهر من الإجازة. أتمنى أن أستمر على هذا المنوال".
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الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون عن تصريحات رئيس الزمالك: راجل جميل بيشجعنا

تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن التجديد لطاهر محمد طاهر، نجم الفريق، مؤكدًا أن والد اللاعب لم يضع أي شروط وترك التقدير للنادي، وهو ما رحب به النجم الشاب، وتم تجديد التعاقد في هدوء، وهو أمر منطقى في تعاملات النادي مع واحد من أبنائه. وأوضح صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أن طاهر محمد طاهر، لاعب طموح ويسعى للاحتراف في أوروبا ولا يتوقف سعيه عند اللعب في الدوري المصري، ويملك الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق طموحاته.
محمود متولي

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع محمود متولي

ارتبط اسم محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالنادي الأهلي والانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء رغبته في تدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومسابقة الدوري لموسم 2019- 2020. وكشفت عدة مصادر داخل النادي الأهلي، أنه عرض 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة ثنائي الفريق أحمد حمودي وعمرو جمال، الأمر الذي رفضه مسؤولو الإسماعيلي.
عماد-متعب

ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".
مران-الأهلي‎ (2)

عمار حمدي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته بالمران الجماعي الذي أٌقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، في إطار الإسبوع الثالث والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وسقط صانع ألعاب الأهلي أثر كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال التدريبات، ليخرج محمولا من زملائه برفقة طبيب الفريق لغرفة الملابس، ليخضع لمزيد من الفحوصات.
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