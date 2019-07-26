الظهور الأول.. كهربا يشارك في خسارة أفيس

تحرير:علي الزيني ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

كهربا

شارك محمود عبد المنعم كهربا، مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لأول مرة في لقاء ودي أمام نظيره فييرينسي استعدادًا للموسم الجديد، بعد انتقاله إلى الفريق البرتغالي، رغم ارتباط اللاعب صاحب الـ25 عاما مع نادي الزمالك بعقد حتى موسم 2022، ودفع أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق أفيش ومدرب الفارس الأبيض الأسبق، بكهربا كأساسي في المباراة وأكملها حتى نهايتها، وفي الشوط الأول لعب كمهاجم صريح، قبل أن يتغير مركزه في الشوط الثاني ويشارك خلف المهاجمين، وخسر فريق أفيش بهدف نظيف جاء عن طريق جواو تافاريز.

وأعلن الفريق البرتغالى عن تعاقده مع كهربا لمدة موسمين، ومن المقرر أن ينطلق الدوري البرتغالي في 11 أغسطس المقبل. وشهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، بعد هروب الأخير من النادي ورفضه استكمال عقده الممتد حتى موسم 2022، بسبب عدم تعديل عقده ورفع قيمته المادية إلى

وأعلن الفريق البرتغالى عن تعاقده مع كهربا لمدة موسمين، ومن المقرر أن ينطلق الدوري البرتغالي في 11 أغسطس المقبل.



وشهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، بعد هروب الأخير من النادي ورفضه استكمال عقده الممتد حتى موسم 2022، بسبب عدم تعديل عقده ورفع قيمته المادية إلى لاعبي الفئة الأولى، كما أكد اللاعب أنه لا يعترف بهذا العقد، مبررًا ذلك بعدم توثيقه في الموعد القانوني، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد الكرة أكثر من مرة قانونية عقد اللاعب مع الزمالك وأن النادي اتبع الإجراءات القانونية في توثيق العقد.



على الجانب الآخر أعلن رئيس الزمالك في أكثر من مناسبة أن كهربا سوف يدفع ثمن هروبه وعدم التزامه بتعاقده مع النادي، وأن إدارة الزمالك ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد اللاعب لحفظ حق النادي.